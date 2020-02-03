«Я ходила на такую вечеринку». Журналист НГС — о задержании организатора гараж-пати и бездействии чиновников

Такие вечеринки действительно были популярны в Новосибирске — на них ходили люди разных возрастов и профессий. Это фото сделано на одной из вечеринок, которая прошла осенью 2019 года Фото: Мария Тищенко

Трагедия в Академгородке, где во время гаражной вечеринки рухнула крыша, обрастает новыми подробностями. 27-летний организатор гараж-пати уже задержан. Сегодня ему изберут меру пресечения — отправят в СИЗО, посадят под домашний арест или отпустят. При этом организаторы вечеринки просто арендовали здание на одну ночь. Прошлый и нынешний собственники помещения (до декабря здание принадлежало СО РАН, потом его передали на баланс Министерству образования) хранят молчание по факту самой трагедии. Также непонятно, будут ли они нести какую-то ответственность за случившееся. Журналист НГС Мария Тищенко в своей авторской колонке объясняет, почему такие вечеринки пользовались в Новосибирске популярностью, и недоумевает, почему задержали организатора мероприятия, а не, например, владельца здания.

— То, что произошло в Академгородке в ночь с субботы на воскресенье, — страшно. Плёнку не отмотаешь обратно и никого не вернёшь. Но ещё обиднее становится за комментарии по отношению к подобным вечеринкам и к их организаторам в таком духе — «жутковатая тусовка» и «никаких больше вечеринок» (вполне возможно, что эта песня играла на той самой вечеринке, но никто не хотел её завершать).

Я была на одной из таких вечеринок, которую организовывали эти молодые люди. Она проходила в каком-то здании в Академгородке. Это была хорошая вечеринка — на ней можно было вдоволь потанцевать, было весело, собралась приличная аудитория, играла неплохая музыка. Да и интересным был сам формат — каждый раз вечеринки проходили в разных необычных местах. Мало кому удаётся поддерживать хорошую атмосферу до утра: помню, что и в три–четыре часа ночи не все расходились. У нас в городе порой сложно найти место, где можно просто потанцевать, поэтому подобные вечеринки дают возможность существовать такой форме досуга.

Многие мои знакомые ходили на подобные вечеринки, и им тоже нравилось. И когда утром 2 февраля я прочитала новости о случившемся и зашла в Instagram, то увидела, что и в этот раз многие мои знакомые были там, но некоторым повезло — уехали раньше.

Мне жаль, что сейчас во всём будут обвинять организаторов (по крайней мере ни к кому больше — собственникам здания, властям — претензии пока не выдвигают). И мало кто захочет подумать (после такого-то!), что они делали интересные мероприятия, собирали молодёжь. Вот если бы это были вечеринки, организованные по инициативе кого-нибудь из чиновников, то отметили бы значимость идеи и наверняка бы отделили этот факт от ЧП.

Подобные вечеринки проводились в разных местах Фото: Мария Тищенко

В такой ситуации, на мой взгляд, кощунственным смотрится релиз, разосланный по СМИ от бывших собственников здания: «СО РАН избавилось от здания на бульваре Молодежи в прошлом году». «Избавилось». То есть нужно порадоваться, что успели избавиться за два месяца до трагедии и теперь не при делах? Или в это слово вкладывали другой смысл? По информации из этого пресс-релиза, здание передали «в управление Министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа». Где комментарии от собственников здания? Где информация о том, что их задержали, а не только 27-летнего парня? Почему организаторов вечеринки делают крайними?

Если организаторы действительно, как они говорят, арендовали у кого-то это здание, то разве спрос не должен быть, в первую очередь, с собственника? Где объяснение о том, почему снег не был убран с крыши, от тех, кому принадлежит эта крыша? Где комментарии тех, кто непосредственно сдавал это здание в аренду? Надеюсь, что в этом разберутся.

Наверное, если бы сейчас неожиданно на золотой земле Академгородка нашлось какое-то бесхозное здание, на котором можно было бы заработать миллионы, все бы выстроились в очередь, чтобы его заполучить. А когда у здания такая история с непонятно по чьей вине нечищеной крышей и погибшей девушкой, то все сразу стремятся от него откреститься.

И самое главное, сегодня в Академгородке, как пишут местные жители, со зданий активно скидывают снег. Все спохватились. Конечно, нужно срочно проверять торговые центры и кинотеатры после того, как сгорела «Зимняя вишня», проверять учебные заведения после того, как кого-нибудь расстреляют, сбивать сосульки после того, как одна из них кого-то убила, объявлять режим ЧС спустя неделю после того, как сильный снегопад прошёл. А почему нельзя качественно делать свою работу еще до каких-либо трагедий?

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