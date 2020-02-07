Часовые погоды. Как работают метеорологи станции «Огурцово» — они влияют на законы, а получают МРОТ

Метеорологи и инженеры станции «Огурцово» без остановок ведут наблюдения за погодой в Новосибирске Фото: Александр Ощепков

Агрометеостанция «Огурцово» в посёлке Элитном под Новосибирском — одна из самых крупных и важных в Сибири. Их данные используют для прогнозов погоды по всему Северному полушарию, их наблюдения влияли на мировые законы о ядерных испытаниях, а сами они живут очень скромно — за свой круглосуточный труд получают МРОТ, но всё равно не увольняются со станции. Как работают и чем живут в «Огурцово» — в репортаже НГС. Скромный домик на краю посёлка Элитный, а от него через сугробы ведёт узкая тропинка в поле со странными приборами — только инженеры поймут, что это за причудливые конструкции. Именно здесь работают люди, которые ежедневно наблюдают за погодой на агрометеостанции «Огурцово».

Пётр Петрович приехал в Новосибирск почтили полвека назад — всё это время он работал в «Огурцово» Фото: Александр Ощепков

Недавно здесь сделали ремонт, внутри потихоньку меняют мебель. К старенькому рабочему столу начальника станции Петра Петровича Нечипоренко прислонили новую массивную столешницу, но установить её всё времени не находится, говорит он. Пётр Петрович, как и многие сотрудники, приезжий. Родился под Киевом, учился в одесском институте, в Сибирь попал по распределению. Приехал на три года после университета, а вышло навсегда.

— Получить направление в Новосибирск считалось лучше всего, мне так казалось. Думал, приеду и вернусь по-быстрому, надо было отработать три года. Уже проработал 48 лет. Через год приехала будущая жена, работать было интересно, станция крупная, создавался Академгородок, ВАСХНИЛ. Обещали жильё — «как только, так сразу», дали через 10 лет. Так и остались. Было желание вернуться до Чернобыльской аварии, всё произошло рядом с местом, где я родился, — рассказывает свою историю Пётр Петрович. Следом распался Советский Союз, а с такой специальностью работу найти непросто — профессия редкая, рабочих мест мало. Да и не скрывает, что «Огурцово» за долгие годы стало «своим местом».

Местных, новосибирских, на станции почти нет. Про себя сотрудники шутят, что собрали всю географию России — Марина из Селенгинска, Людмила из Ростова-на-Дону, Вера из Калужской области, кто-то приезжал из Иркутска, были сотрудницы из Сочи и Краснодара.

Прибор фиксирует потоки солнечной радиации Фото: Александр Ощепков

Первый наблюдательный пост был ещё в 30-х годах, позже в «Огурцово» открыли первую станцию, а вскоре её перенесли в посёлок Элитный. По Советскому Союзу было 10 тысяч метеостанций, но таких, как «Огурцово», единицы — здесь не просто фиксируют температуру, а наблюдают за активностью солнца и теплобалансом, загрязнением воздуха, снега и почвы. Много лет назад сотрудники фиксировали даже следы ядерных аварий и испытаний, которые происходили за тысячи километров от Новосибирска, — эти наблюдения даже использовали при запрете ядерных испытаний.

На всём здесь след времени, одна идёт поверх другой — так на приборе из 80-х появились наклейки из 90-х, которые тогда лепили на всё Фото: Александр Ощепков

Базовую наземную радиационную станцию установили под Новосибирском в 2010 году Фото: Александр Ощепков

Станция «Огурцово» действительно во многом уникальна — здесь впервые в стране появился BSRN, базовая наземная радиационная станция, с помощью которой наблюдают за потоками солнечной радиации.

Показания приборов записывают в журналы, вносят в базы и оперативно отправляют в Гидрометцентр — дальше данные идут в МЧС, военным, в аэропорты Фото: Александр Ощепков

Валенки — один из самых главных инструментов метеоролога. Без них зимой никуда не пройдёшь Фото: Александр Ощепков

Метеоролог — далеко не кабинетная профессия. В любую погоду они обязаны выйти по расписанию на площадку.



— Чтобы составить долгосрочный прогноз, используются наблюдения со всего Северного полушария. Наблюдения проводятся в одно и то же время на всей Земле. Каждые три часа. Если все будут в разнобой, то зачем это нужно? Надо, чтобы у всех данные были зафиксированы в одно время. Что бы ни случилось, а метеоролог должен выйти. Ночь, день, град, жара — должен быть на месте. Как сказал один академик, метеорологи — часовые погоды, — говорит о профессии Нечипоренко.

Из-за сугробов до площадки приходится идти след в след Фото: Александр Ощепков

Наблюдательная площадка находится двухстах метрах от самой станции. Летом дойти до неё ничего не стоит, а зимой всё заметает — остаётся лишь узкая тропка. Шаг влево, шаг вправо — и провалился по колено в снег.

Сотрудники снимают показания и тут же отправляют их в Гидрометцентр. Без хорошей связи метеоролог не сможет работать. Раньше информацию передавали с помощью азбуки Морзе Фото: Александр Ощепков

По наблюдениям метеорологов, зимы и правда стали теплее. Пётр Петрович рассказывает, что когда отработал лет 40, то решил сравнить наблюдения первых 20 лет с последующими годами. Морозы по –40 в первые годы были в два раза чаще. Во многом влияет близость к крупному городу. Даже если раньше вокруг Новосибирска — в Барнауле, Кемерово, Томске — фиксировали –50, то у нас –48 градусов.

Часть приборов передают данные автоматически, но за большинством устройств должен наблюдать человек Фото: Александр Ощепков

Кроме начальника станции Петра Петровича, на «Огурцово» работают только женщины. Вышло всё так по банальной причине — зарплата метеоролога меньше даже прожиточного минимума, им доплачивают до МРОТ. На станции всем платят МРОТ независимо от работы и квалификации — столько получают метеорологи, инженеры-оптометристы, уборщица и техник.

Часть приборов дублируют друг друга — одни дают показания в автоматическом режиме, с других метеорологи снимают данные вручную Фото: Александр Ощепков

Женщины смеются, что приходят сюда не просто на работу, а отдохнуть от быта — семьи содержат мужья, у всех огороды.

— У нас свои огороды, когда-то даже хозяйство своё держали. Сами хлеб печём, овощи выращиваем. Если б не была здесь, на метеостанции, такая дружная семья, никто б не работал. Вот Татьяна у нас раньше работала, уходила из-за зарплаты, а на пенсии вернулась и теперь почти каждый день говорит, как рада, что вернулась, — с улыбкой рассказывает о коллегах инженер Вера Николаевна. Некоторые даже пытались уйти со станции на производство ради денег, где зарплата в три раза выше, но всё-таки решили остаться — Нечипоренко считает, что если бы не дружба, то в 90-х бы не выжили. Начальника в женском коллективе зовут не иначе как «наш Петрович», хвалятся его уловами на рыбалке.

Это стеклянный шар — гелиограф. Прибор измеряет продолжительность солнечного сияния в течение дня Фото: Александр Ощепков

Солнечные лучи проходят через шаровую линзу и прожигают картонку, на которую нанесены часовые линии Фото: Александр Ощепков

Рыжий лохматый пёс постоянно вьётся вокруг метеостанции и держится рядом, пока сотрудники делают измерения Фото: Александр Ощепков

Местный пёс деловито разгуливает по Элитному, ожидая новый поход метеорологов. В посёлке он знает всех, настороженно смотрит на чужака-фотографа, а своим профессиональным занятием, кажется, считает встречать и провожать сотрудниц метеостанции. А то мало ли что без его контроля произойдёт.

Раз в 10 дней метеорологи выходят в поле на лыжах, чтобы в определённых точках измерить глубину и плотность снега Фото: Александр Ощепков

Большинству сотрудников до пенсии осталось не так уж много лет. Женщины говорят, что лет до 60 на лыжах ещё можно побегать несколько раз в день, а дальше не смогут работать. Пётр Петрович сетует, что специальность редкая, человека нужно учить, а это небыстро, да и за МРОТ работать желающих не особо.

— Нас заменить некому. В стране специалистов практически не готовят. Есть в Томске, в Иркутске, есть наш вуз в Санкт-Петербурге. У нас было училище № 7, сейчас это колледж, но и там всего одна группа, а профиль другой, — рассуждают сотрудники на перерыве за чаем.

Без лыж пройти на точки измерений невозможно Фото: Александр Ощепков

Каждые 10 дней сотрудницы идут в поля на широких охотничьих лыжах, а это уже не 200 метров до станции, а километра четыре с измерительными приборами наперевес.

На морозе руки леденеют за пять минут, пальцы не слушаются, а девушки при любой погоде должны снять показания приборов Фото: Александр Ощепков