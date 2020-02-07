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Часовые погоды. Как работают метеорологи станции «Огурцово» — они влияют на законы, а получают МРОТ

Многие приехали в Сибирь из тёплых городов за любимой профессией и остались здесь на всю жизнь

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Метеорологи и инженеры станции «Огурцово» без остановок ведут наблюдения за погодой в Новосибирске

Метеорологи и инженеры станции «Огурцово» без остановок ведут наблюдения за погодой в Новосибирске

Агрометеостанция «Огурцово» в посёлке Элитном под Новосибирском — одна из самых крупных и важных в Сибири. Их данные используют для прогнозов погоды по всему Северному полушарию, их наблюдения влияли на мировые законы о ядерных испытаниях, а сами они живут очень скромно — за свой круглосуточный труд получают МРОТ, но всё равно не увольняются со станции. Как работают и чем живут в «Огурцово» — в репортаже НГС.

Скромный домик на краю посёлка Элитный, а от него через сугробы ведёт узкая тропинка в поле со странными приборами — только инженеры поймут, что это за причудливые конструкции. Именно здесь работают люди, которые ежедневно наблюдают за погодой на агрометеостанции «Огурцово». 

Пётр Петрович приехал в Новосибирск почтили полвека назад&nbsp;— всё это время он работал в&nbsp;«Огурцово»

Пётр Петрович приехал в Новосибирск почтили полвека назад — всё это время он работал в «Огурцово»

Недавно здесь сделали ремонт, внутри потихоньку меняют мебель. К старенькому рабочему столу начальника станции Петра Петровича Нечипоренко прислонили новую массивную столешницу, но установить её всё времени не находится, говорит он. Пётр Петрович, как и многие сотрудники, приезжий. Родился под Киевом, учился в одесском институте, в Сибирь попал по распределению. Приехал на три года после университета, а вышло навсегда.

— Получить направление в Новосибирск считалось лучше всего, мне так казалось. Думал, приеду и вернусь по-быстрому, надо было отработать три года. Уже проработал 48 лет. Через год приехала будущая жена, работать было интересно, станция крупная, создавался Академгородок, ВАСХНИЛ. Обещали жильё — «как только, так сразу», дали через 10 лет. Так и остались. Было желание вернуться до Чернобыльской аварии, всё произошло рядом с местом, где я родился, — рассказывает свою историю Пётр Петрович.

Следом распался Советский Союз, а с такой специальностью работу найти непросто — профессия редкая, рабочих мест мало. Да и не скрывает, что «Огурцово» за долгие годы стало «своим местом».

Местных, новосибирских, на станции почти нет. Про себя сотрудники шутят, что собрали всю географию России — Марина из Селенгинска, Людмила из Ростова-на-Дону, Вера из Калужской области, кто-то приезжал из Иркутска, были сотрудницы из Сочи и Краснодара.

Прибор фиксирует потоки солнечной радиации

Прибор фиксирует потоки солнечной радиации

Первый наблюдательный пост был ещё в 30-х годах, позже в «Огурцово» открыли первую станцию, а вскоре её перенесли в посёлок Элитный. По Советскому Союзу было 10 тысяч метеостанций, но таких, как «Огурцово», единицы — здесь не просто фиксируют температуру, а наблюдают за активностью солнца и теплобалансом, загрязнением воздуха, снега и почвы. Много лет назад сотрудники фиксировали даже следы ядерных аварий и испытаний, которые происходили за тысячи километров от Новосибирска, — эти наблюдения даже использовали при запрете ядерных испытаний.

На всём здесь след времени, одна идёт поверх другой — так на приборе из 80-х появились наклейки из 90-х, которые тогда лепили на всё

На всём здесь след времени, одна идёт поверх другой — так на приборе из 80-х появились наклейки из 90-х, которые тогда лепили на всё

Базовую наземную радиационную станцию установили под Новосибирском в 2010 году&nbsp;

Базовую наземную радиационную станцию установили под Новосибирском в 2010 году 

Станция «Огурцово» действительно во многом уникальна — здесь впервые в стране появился BSRN, базовая наземная радиационная станция, с помощью которой наблюдают за потоками солнечной радиации. 

Показания приборов записывают в журналы, вносят в базы и оперативно отправляют в Гидрометцентр&nbsp;— дальше данные идут в МЧС, военным, в аэропорты

Показания приборов записывают в журналы, вносят в базы и оперативно отправляют в Гидрометцентр — дальше данные идут в МЧС, военным, в аэропорты

Валенки&nbsp;— один из самых главных инструментов метеоролога. Без них зимой никуда не пройдёшь

Валенки — один из самых главных инструментов метеоролога. Без них зимой никуда не пройдёшь

Метеоролог — далеко не кабинетная профессия. В любую погоду они обязаны выйти по расписанию на площадку.

— Чтобы составить долгосрочный прогноз, используются наблюдения со всего Северного полушария. Наблюдения проводятся в одно и то же время на всей Земле. Каждые три часа. Если все будут в разнобой, то зачем это нужно? Надо, чтобы у всех данные были зафиксированы в одно время. Что бы ни случилось, а метеоролог должен выйти. Ночь, день, град, жара — должен быть на месте. Как сказал один академик, метеорологи — часовые погоды, — говорит о профессии Нечипоренко.

Из-за сугробов до площадки приходится идти след в след

Из-за сугробов до площадки приходится идти след в след

Наблюдательная площадка находится двухстах метрах от самой станции. Летом дойти до неё ничего не стоит, а зимой всё заметает — остаётся лишь узкая тропка. Шаг влево, шаг вправо — и провалился по колено в снег. 

Сотрудники снимают показания и тут же отправляют их в Гидрометцентр. Без хорошей связи метеоролог не сможет работать. Раньше информацию передавали с помощью азбуки Морзе

Сотрудники снимают показания и тут же отправляют их в Гидрометцентр. Без хорошей связи метеоролог не сможет работать. Раньше информацию передавали с помощью азбуки Морзе

По наблюдениям метеорологов, зимы и правда стали теплее. Пётр Петрович рассказывает, что когда отработал лет 40, то решил сравнить наблюдения первых 20 лет с последующими годами. Морозы по –40 в первые годы были в два раза чаще. Во многом влияет близость к крупному городу. Даже если раньше вокруг Новосибирска — в Барнауле, Кемерово, Томске — фиксировали –50, то у нас –48 градусов.

Часть приборов передают данные автоматически, но за большинством устройств должен наблюдать человек

Часть приборов передают данные автоматически, но за большинством устройств должен наблюдать человек

Кроме начальника станции Петра Петровича, на «Огурцово» работают только женщины. Вышло всё так по банальной причине — зарплата метеоролога меньше даже прожиточного минимума, им доплачивают до МРОТ. На станции всем платят МРОТ независимо от работы и квалификации — столько получают метеорологи, инженеры-оптометристы, уборщица и техник.

Часть приборов дублируют друг друга&nbsp;— одни дают показания в автоматическом режиме, с других метеорологи снимают данные вручную

Часть приборов дублируют друг друга — одни дают показания в автоматическом режиме, с других метеорологи снимают данные вручную

Женщины смеются, что приходят сюда не просто на работу, а отдохнуть от быта — семьи содержат мужья, у всех огороды.

— У нас свои огороды, когда-то даже хозяйство своё держали. Сами хлеб печём, овощи выращиваем. Если б не была здесь, на метеостанции, такая дружная семья, никто б не работал. Вот Татьяна у нас раньше работала, уходила из-за зарплаты, а на пенсии вернулась и теперь почти каждый день говорит, как рада, что вернулась, — с улыбкой рассказывает о коллегах инженер Вера Николаевна. 

Некоторые даже пытались уйти со станции на производство ради денег, где зарплата в три раза выше, но всё-таки решили остаться — Нечипоренко считает, что если бы не дружба, то в 90-х бы не выжили. Начальника в женском коллективе зовут не иначе как «наш Петрович», хвалятся его уловами на рыбалке. 

Это стеклянный шар&nbsp;— гелиограф. Прибор измеряет продолжительность солнечного сияния в течение дня

Это стеклянный шар — гелиограф. Прибор измеряет продолжительность солнечного сияния в течение дня

Солнечные лучи проходят через шаровую линзу и прожигают картонку, на которую нанесены часовые линии

Солнечные лучи проходят через шаровую линзу и прожигают картонку, на которую нанесены часовые линии

Рыжий лохматый пёс постоянно вьётся вокруг метеостанции и держится рядом, пока сотрудники делают измерения

Рыжий лохматый пёс постоянно вьётся вокруг метеостанции и держится рядом, пока сотрудники делают измерения

Местный пёс деловито разгуливает по Элитному, ожидая новый поход метеорологов. В посёлке он знает всех, настороженно смотрит на чужака-фотографа, а своим профессиональным занятием, кажется, считает встречать и провожать сотрудниц метеостанции. А то мало ли что без его контроля произойдёт.

Раз в 10 дней метеорологи выходят в поле на лыжах, чтобы в определённых точках измерить глубину и плотность снега

Раз в 10 дней метеорологи выходят в поле на лыжах, чтобы в определённых точках измерить глубину и плотность снега

Большинству сотрудников до пенсии осталось не так уж много лет. Женщины говорят, что лет до 60 на лыжах ещё можно побегать несколько раз в день, а дальше не смогут работать. Пётр Петрович сетует, что специальность редкая, человека нужно учить, а это небыстро, да и за МРОТ работать желающих не особо.

— Нас заменить некому. В стране специалистов практически не готовят. Есть в Томске, в Иркутске, есть наш вуз в Санкт-Петербурге. У нас было училище № 7, сейчас это колледж, но и там всего одна группа, а профиль другой, — рассуждают сотрудники на перерыве за чаем. 

Без лыж пройти на точки измерений невозможно&nbsp;

Без лыж пройти на точки измерений невозможно 

Каждые 10 дней сотрудницы идут в поля на широких охотничьих лыжах, а это уже не 200 метров до станции, а километра четыре с измерительными приборами наперевес.

На морозе руки леденеют за пять минут, пальцы не слушаются, а девушки при любой погоде должны снять показания приборов

На морозе руки леденеют за пять минут, пальцы не слушаются, а девушки при любой погоде должны снять показания приборов

Свою работу они считают важной — все данные передаются в МЧС, военным, в авиацию. Пусть и зарплата крошечная, и оборудование редко обновляют.

— Что делает каждый человек, как только проснётся? Смотрит, что там на улице, какой прогноз погоды, — улыбается Пётр Петрович. 

Так изо дня в день они продолжают они фиксировать кусочек истории всей планеты, влиять на законы и раньше всех узнавать погоду.

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КОММЕНТАРИИ (6)

7 фев 2020 в 07:17

Остались на всю жизнь?
До чего же суров НГС. Приговорил их без суда и следствия. :-)

7 фев 2020 в 07:15

Очень сомнительно про мрот. Как оклад да, а потом к нему идут всяческие надбавки и премии. Выходит скорее всего не много, но явно больше 11т.

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7 фев 2020 в 07:07

Бесполезные бездельники... Разогнать их... Только деньги переводить из бюджета...