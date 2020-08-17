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Почему дети из благополучных семей убегают из дома — ответы психолога и волонтёра «Лизы Алерт»

Разбираемся с экспертами в психологии 10–12-летних детей, которые решились на уход из дома

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Эксперты уверены, что сбежавший ребёнок порой и не осознаёт, что находится в опасной ситуации

Эксперты уверены, что сбежавший ребёнок порой и не осознаёт, что находится в опасной ситуации

В воскресенье, 16 августа, в Новосибирске пропал 12-летний Матвей Смирнов. Сейчас его поисками занимаются волонтёры «Лизы Алерт», они же подчёркивают: семья Матвея — благополучная, конфликты исключены. Случай Матвея далеко не единственный: за последние месяцы в Новосибирске и области произошло несколько масштабных поисков детей. Девочек и мальчиков из благополучных семей, едва окончивших начальную школу, искали обеспокоенные родители, волонтёры, полиция и десятки, а иногда и сотни неравнодушных горожан. К счастью, детей всегда находили живыми и невредимыми, а потом передавали их счастливым, но недоумевающим родителям. «Почему ты ушёл? Ты знаешь, что ты нас до смерти напугал?» — как правило, спрашивают они своего ребёнка сразу после завершившихся поисков. С таким же вопросом корреспондент НГС обратился к двум экспертам — волонтёру «Лизы Алерт» и детскому психологу. О том, что движет детьми, которые решаются на побег, где искать бегунка и как потом наладить с ним отношения, чтобы уходы из дома не стали регулярными, — в нашем материале.

Причиной может стать любая мелочь, даже незаправленная кровать

Наталья Лаванда, волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт», предлагает сразу определиться с понятием «бегунок».

— Бегунок — это ребёнок, который уходит из дома из раза в раз, сколько его ни возвращай. Благополучность семьи тут не имеет большого значения: семья может быть совершенно благополучной, любящей и всё такое. От количества детей в семье побеги ребёнка тоже не зависят. Вообще, нет такой статистики, что в благополучных семьях дети сбегают по одной причине, а в неблагополучных — по другой, — поясняет она.

По отрядным правилам, ребёнка, ранее уже сбегавшего из дома, волонтёры ищут только раз. После нахождения ему организуют встречу с родителями, а самой семье рекомендуют работу с психологом. Если этот же ребёнок сбегает повторно, то «Лиза Алерт», как правило, уже не ведёт поиски: в ход идёт только информирование.

Волонтёры приступают к поискам сбежавшего ребёнка не всегда: в случае бегунков, за чьими плечами не первый побег из дома, они ограничиваются лишь информированием

Волонтёры приступают к поискам сбежавшего ребёнка не всегда: в случае бегунков, за чьими плечами не первый побег из дома, они ограничиваются лишь информированием

По словам Натальи, часто дети уходят из дома в каникулы. Причина банальна: заигрались и не заметили, как прошло много времени и уже стемнело:

— Был недавно случай, когда ребёнок вот так загулял допоздна. Он рассуждал: «Ну меня же будут ругать, а вот я попозже приду, мама с папой остынут и уже ругать не будут». Такое вот ещё нелогичное мышление, детское.

Оттягивать родительское наказание дети могут достаточно долго, поэтому, если у них находится вариант, где переночевать, они этим пользуются.

— Есть и другая категория убегающих детей, которые делают это под конец учебного года или полугодия. Там обычно есть проблемы с оценками, и ребёнок уже поступает сознательно. Это происходит, как правило, в возрасте 11–12 лет и позже. Ребёнок не понимает, что ему сделать в случае с плохими оценками, сюда же добавляется страх, что его будут ругать, тогда он совершает преднамеренный уход. Он скрывается у друзей, ночует в подъездах. Причина ещё может быть вот такая: мы вышли из начальной школы и почувствовали себя самостоятельным, — перечисляет Наталья.

Нередки и случаи, когда дети покидают дом после того, как что-то натворят, — разобьют или сломают.

— Ребёнок может не заправить кровать, а кто-то из родителей сказал что-то резкое. Для нас это, может быть, и мелочь. Взрослым кажется, что они всё вроде правильно сказали, но, оказывается, ребёнок думает, что это всё: ему обеспечено наказание.

Дети, которые припозднились, заигрались и пропали примерно на сутки, со слов Натальи, после того как их находят, погружаются в себя, отмалчиваются и искренне недоумевают, почему «поднялся кипиш». Всё дело в том, что они к этому времени не успевают даже испугаться, а беспокойство родителей и окружающих воспринимают как что-то лишнее.

— Если ребёнок загулял, не уследил за временем и остался у подружки или друга, то ему, по его логике, и бояться нечего. Он находится в безопасной ситуации, никакой чужой дядька его же за руку не схватил. Он не чувствует этой опасности, пока наконец не столкнётся с жестокостью этого мира, — добавляет Наталья.

По её наблюдениям, дети в этом возрасте редко уходят из дома одни, чаще они копируют поведение более взрослых товарищей. Компанию загулявших школьников обычно находят в торговых центрах, особенно на фуд-кортах и ресторанах фастфуда, которые работают круглосуточно, реже — в подъездах. Но и там, как уточняет волонтёр, они ночуют не в одиночку, а с компанией.

Сбежавшие дети зачастую подражают другим

О подражательстве говорит и другой эксперт — детский психолог Юлия Акимова.

— Ребёнок может быть ведомым, а это значит, он не в силах отказать другим своим товарищам, которые пользуются в его глазах авторитетом. В таком возрасте, а 11–12 лет мы уже можем считать ранним подростковым возрастом, у них смещается показатель авторитетности. То есть, если в 7–8 лет главными для ребёнка пока ещё остаются родители, то спустя несколько лет всё меняется и важнее становятся сверстники. Больше они прислушиваются именно к ним, — поясняет она. — Это возраст необдуманных поступков. Более старшие подростки понимают причины и последствия поступков, знают, что такое смерть, а дети младшего подросткового возраста понимают такие вещи не до конца. История про то, что «ты сбежишь, замёрзнешь и умрёшь», толком им непонятна, неблизка. Как будто это всё если и произойдёт, то не со мной.

Какие дети склонны к побегам

Юлия Акимова полагает, что к побегам склонны дети импульсивные, ведомые, с тягой к демонстративности:

— Это замкнутые дети, которые не могут или не умеют выражать свои чувства. В группу риска я бы включила именно их. Если родителям не удаётся сесть с ребёнком за стол переговоров и обсудить причины побега, то стоит обратиться к психологу за групповой или индивидуальной терапией. А там уже всё зависит от причин поступка: неумение ли это решать конфликты и уход от них или же ведомость.

По мнению Юлии Акимовой, благополучность семьи может быть кажущейся, а во взаимоотношениях с родителями может нарастать напряжение, например, из-за оценок.

— Стоит различать благополучие семьи в материальном смысле и психологический комфорт. Исполнение любых прихотей ребёнка, покупка дорогостоящих игрушек и гаджетов не всегда говорит о благополучии семьи именно в психологическом плане. Если у детей есть надёжная и крепкая семейная привязанность, то маловероятно, что они задумают побег, — заключает психолог.

В конце июля в Дзержинском районе пропали две маленькие девочки — 9-летняя Манижа Назирова и 6-летняя Мадина Назирова. Сёстры ушли из дома кататься на самокатах 30 июля, но так и не вернулись домой. Поиски девочек начались на следующей день, и вскоре сестёр обнаружили в двух остановках от места пропажи. Их маршрут отследили по камерам видеонаблюдения.

Накануне в Новосибирске искали 12-летнюю Софью Попову, которая в воскресенье, 9 августа, ушла из дома в Кировском районе Новосибирска. Ребёнка вскоре обнаружили сотрудники полиции.

Сейчас в Новосибирске всё ещё ведутся поиски 14-летнего Олега Иванова, который пропал 1 июля. Подростка с аутизмом ищут многочисленные отряды добровольцев, местность осматривают с вертолёта, а следователи возбудили уголовное дело после пропажи.

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«Лиза Алерт»Поиск детейдетиуход из домапобег из дома
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