Почему дети из благополучных семей убегают из дома — ответы психолога и волонтёра «Лизы Алерт»

— Был недавно случай, когда ребёнок вот так загулял допоздна. Он рассуждал: «Ну меня же будут ругать, а вот я попозже приду, мама с папой остынут и уже ругать не будут». Такое вот ещё нелогичное мышление, детское.



Оттягивать родительское наказание дети могут достаточно долго, поэтому, если у них находится вариант, где переночевать, они этим пользуются.



— Есть и другая категория убегающих детей, которые делают это под конец учебного года или полугодия. Там обычно есть проблемы с оценками, и ребёнок уже поступает сознательно. Это происходит, как правило, в возрасте 11–12 лет и позже. Ребёнок не понимает, что ему сделать в случае с плохими оценками, сюда же добавляется страх, что его будут ругать, тогда он совершает преднамеренный уход. Он скрывается у друзей, ночует в подъездах. Причина ещё может быть вот такая: мы вышли из начальной школы и почувствовали себя самостоятельным, — перечисляет Наталья.

Нередки и случаи, когда дети покидают дом после того, как что-то натворят, — разобьют или сломают.

