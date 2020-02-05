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Культура Фоторепортаж

Будь готов к пируэту. Как из обычных детей воспитывают великих танцовщиков — 17 очень красивых кадров

Они танцуют десятки часов в неделю и почти не выходят за территорию училища, чтобы добиться совершенства

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Великих танцовщиков не вырастить без великих примеров: с огромных портретов на студентов снисходительно смотрят артисты в своих лучших ролях

Великих танцовщиков не вырастить без великих примеров: с огромных портретов на студентов снисходительно смотрят артисты в своих лучших ролях

6 февраля в «Победе» покажут документальный фильм Аллы Ковган «Каннингем», снятый к 100-летию одного из самых известных американских хореографов. Мерса Каннингема называют новатором, определившим современный танец. Он работал со многими художниками, включая Энди Уорхола, сотрудничал с группами Radiohead и Sonic Youth и одним из первых внедрил в свои постановки компьютерные технологии. Тем не менее основы, на которых вырос Каннингем-новатор, — это классический балет. Корреспонденты НГС побывали в Новосибирском хореографическом училище — одном из лучших в стране, чтобы узнать, как из обычных школьников вырастают танцовщики, за которых бьются мировые театры.

Все основы будущих артистов закладываются здесь — в училище, где дети с 5-го класса по 2–6 часов в день стоят у станка.

Этот зал в театре училища — первая сцена для многих новосибирских танцовщиков

Этот зал в театре училища — первая сцена для многих новосибирских танцовщиков

Новосибирское училище считается одним из лучших и самых известных в стране.

— Всегда существовали питерская школа и московская, было такое противостояние. У нас произошло слияние этих школ. Сегодня уже можно говорить о новосибирской школе, она славится, её знают. Если в наших узких профессиональных кругах говорить: «Я из Новосибирска», — это будет уже ясно, — не без гордости говорит Александр Шелемов, замдиректора Новосибирского хореографического училища.

Всего здесь учатся 220 детей, но даже во время большой перемены в училище стоит почти осязаемая тишина

Всего здесь учатся 220 детей, но даже во время большой перемены в училище стоит почти осязаемая тишина

Выпускники из Новосибирска есть в любой российской балетной труппе, нередко они танцуют за рубежом. Один из премьеров Большого театра — Семён Чудин — учился здесь. Олег Габышев, хореограф-постановщик Театра балета Бориса Эйфмана, — тоже выпускник нашего хореографического училища, как и солистка Национального театра Нидерландов Анна Цыганкова.

Некоторые дети живут здесь же, в общежитии училища, в строжайшей дисциплине: уходить с территории без присмотра им запрещено. Да и, честно говоря, почти некогда

Некоторые дети живут здесь же, в общежитии училища, в строжайшей дисциплине: уходить с территории без присмотра им запрещено. Да и, честно говоря, почти некогда

Сегодня здесь учатся 220 студентов разного возраста, из них 40 — студенты иностранные, в основном из Южной Кореи и Японии. Наборы здесь очень небольшие, а выпуски и того меньше: на выпускном, III курсе, числится всего 8 юношей и 7 девушек. У каждого из них, по словам Александра Шелемова, уже есть по 3–4 приглашения в театры из всех частей страны.

Дети учатся здесь с 5-го класса, осваивая ту же школьную программу, что и их сверстники. Но большую часть их времени занимает балет&nbsp;

Дети учатся здесь с 5-го класса, осваивая ту же школьную программу, что и их сверстники. Но большую часть их времени занимает балет 

Первоначальный отбор в училище ведут рекруты в обычных школах: ищут детей особых параметров, которые вычисляют по специальной формуле. Учеников начальных классов зовут сперва в допобразование, а с 5-го класса дети переходят в училище на полное обучение, которое объединяет общеобразовательную школу, музыкальную школу (все артисты балета в обязательном порядке умеют играть на фортепиано) и специальное образование: несколько видов танца, актёрское мастерство, уроки грима — всего 12–20 часов в неделю.

Специальное образование у русских танцовщиков куда обширнее зарубежного: здесь изучают и исторические танцы, и народные. Правда, в адаптированных для балетных постановок вариантах

Специальное образование у русских танцовщиков куда обширнее зарубежного: здесь изучают и исторические танцы, и народные. Правда, в адаптированных для балетных постановок вариантах

Изучение не только классического танца, но и историко-бытового и народно-сценического — особенность русской балетной школы, больше нигде в мире эти дисциплины не преподают. Конечно, и исторические, и народные танцы здесь адаптированные. Современный же танец изучают только на старших курсах.

В последние годы в училище стараются набирать поровну мальчиков и девочек, но к выпуску последних всё равно остаётся больше

В последние годы в училище стараются набирать поровну мальчиков и девочек, но к выпуску последних всё равно остаётся больше

В советское время, вспоминает Александр Шелемов, в училище был невероятный конкурс — 8 человек на место. Сейчас — только 3,5. В 90-е престиж профессии упал, да и окружает её огромное количество мифов. Например, о низких зарплатах.

— Мы находили хороших детей, но приходил папа с цепью толще, чем лоб, и говорил: «А что он будет получать? Я ему сделаю карьеру, он бизнесом займётся», — рассказывает замдиректора училища.

Между тем сейчас артист новосибирского балета получает от 40 тысяч рублей, даже не участвуя в постановках. Дети, которые задействованы в спектаклях, тоже получают зарплату.

Не всякий танцовщик может стать педагогом. «Да я же убью кого-нибудь», — цитирует Шелемов ответ балетмейстера Владимира Васильева на вопрос, почему он не хочет преподавать

Не всякий танцовщик может стать педагогом. «Да я же убью кого-нибудь», — цитирует Шелемов ответ балетмейстера Владимира Васильева на вопрос, почему он не хочет преподавать

От жёсткой методики преподавания, которая, в частности, была присуща основоположнице теории русского классического балета Агриппине Вагановой (и фигурирует в большинстве фильмов о балете), в училище тоже отходят.

— Будь готова к пируэту, будь готова! — негромко наставляет балерину преподаватель. А уже в конце репетиции почти вкрадчиво интересуется: — Девоньки, как бы нам так сделать, чтобы мы после сутеню не колдыбались?

Только после того, как замолкает музыка, становится ясно, как непросто даются балеринам лёгкость и изящество

Только после того, как замолкает музыка, становится ясно, как непросто даются балеринам лёгкость и изящество

Часть слухов о балетном обучении и последующей работе правдивы. Например, о том, что это невероятно тяжёлый физический труд. Вот под аккомпанемент рояля стоят у станка тонкие изящные девушки: идеальные осанки, лёгкие взмахи руками, ногами, повороты — со стороны всё кажется таким лёгким и воздушным. И только когда музыка замолкает и балерины расслабляются, заметно (и слышно — по дыханию), какого напряжения требует эта видимая лёгкость.

Самостоятельно заниматься детям нельзя, вне занятий все балетные классы заперты — очень уж велика опасность травм. «Мы в сложной ситуации: мы хотим, чтобы дети работали над собой, но где им работать?» — говорит Александр Шелемов

Самостоятельно заниматься детям нельзя, вне занятий все балетные классы заперты — очень уж велика опасность травм. «Мы в сложной ситуации: мы хотим, чтобы дети работали над собой, но где им работать?» — говорит Александр Шелемов

Несмотря на это, многие родители с радостью отдают детей в балет. Как минимум, здесь они прочно освоят дисциплину: уходить с территории училища без присмотра и без предупреждения воспитателей нельзя. Взрослый артист балета, говорит Александр Шелемов, даже уходя в отпуск, должен сообщить руководству, где он находится. Не говоря уж о простых выходных, когда тебя внезапно могут вызвать на сцену.

Все студенты получают оценки, но вылететь из училища можно не только (и не столько) за неуспеваемость

Все студенты получают оценки, но вылететь из училища можно не только (и не столько) за неуспеваемость

Ученики обязательно получают оценки — не только по общеобразовательным предметам. Исключения из училища, конечно, неизбежны: в таком случае студенту говорят, что он может быть гениален в какой-то другой профессии, но не в балете. Одна из причин, помимо прочих, — непредсказуемое развитие организма, в особенности женского, признаётся Александр Шелемов.

— Ещё один фактор, из-за которого нам приходится распрощаться, — это развитие координации. И сегодня наука не может определить, как она развивается, развить координацию невозможно.

Координация — одно из самых важных качеств для балетного танцора, но на нужном уровне оно присуще далеко не всем

Координация — одно из самых важных качеств для балетного танцора, но на нужном уровне оно присуще далеко не всем

Конкуренция между студентами, разумеется, есть, но это нормально, отмечает он.

— Ты можешь говорить всё что угодно — ты выйди и сделай. У нас всё просто. К нам часто приходят из детских хореографических коллективов вот с таким портфолио, я говорю: «Мне этого не надо, сейчас ребёнок выйдет, и я посмотрю».

Аккомпанируют юным артистам на профессиональных инструментах, при этом все студенты в обязательном порядке получают музыкальное образование

Аккомпанируют юным артистам на профессиональных инструментах, при этом все студенты в обязательном порядке получают музыкальное образование

Новосибирское хореографическое училище — одно из четырёх в стране, учреждённых непосредственно федеральным Минкультом. При этом образование здесь хоть и профессиональное, но базовое: чтобы стать балетмейстером или изучить теорию балета, придётся ехать в Москву или Санкт-Петербург.

Пятая часть студентов в новосибирском хореографическом училище — иностранцы, в основном корейцы и японцы

Пятая часть студентов в новосибирском хореографическом училище — иностранцы, в основном корейцы и японцы

— Но у нас каждый год проходит свой внутренний исполнительский конкурс, где есть отдельная номинация «Балетмейстерская работа». Мы можем гордиться: мы вырастили нескольких балетмейстеров, — говорит замдиректора училища. — Работают и в современной хореографии студенты.

Хотя в балете остаются не все выпускники училища, танцем они заболевают на всю жизнь, убеждён Александр Шелемов

Хотя в балете остаются не все выпускники училища, танцем они заболевают на всю жизнь, убеждён Александр Шелемов

Рабочий век артиста краток, как и у профессиональных спортсменов: ещё при монархии было установлено, что танцовщик может уйти на пенсию, отдав театру 20 лет, а примы — отработав 15. Это невероятно тяжёлый физический, а главное, эмоциональный труд, который к 40 годам основательно изнашивает организм. 

— Усталость у артистов — это когда ты ложишься, а уснуть не можешь, у тебя всё тело ломает, и ты не знаешь, как повернуться, — признается Александр Шелемов.

Несмотря на упорный труд, который студенты много лет вкладывают в обучение, в балете остаются далеко не все

Несмотря на упорный труд, который студенты много лет вкладывают в обучение, в балете остаются далеко не все

В училище признают, что в балете остаются не все выпускники — среди них немало бизнесменов и, например, экономистов. И дело вовсе не в невостребованности.

— За всё существование я ни разу не слышал, чтобы кто-то был не трудоустроен. Бывает, что заканчивают и уходят в другую профессию, но часто учиться: в театральное училище, на теорию, — говорит Александр Шелемов. — Есть случаи, когда, отработав 7–10 лет в театре, уходят вообще, разочаровываются. Но человек, поступивший в нашу школу, заболевает надолго, на всю жизнь.

За 60 лет существования хореографическое училище выпустило более 700 профессиональных артистов балета, которые блистали на сценах по всему миру

За 60 лет существования хореографическое училище выпустило более 700 профессиональных артистов балета, которые блистали на сценах по всему миру

Новосибирское хореографическое училище было основано сравнительно недавно — в 1956 году. Здание, в котором оно находится сейчас, строилось в несколько этапов, новый корпус сдали всего 6 лет назад. Корреспонденты НГС тогда побывали в новых балетных классах и пообщались с будущими примами и премьерами: они честно рассказали, как пришли в балет и чего ждут от будущего.

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Балет
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КОММЕНТАРИИ (39)

Гость
5 фев 2020 в 09:22

Труд танцовщика очень труден, его можно сравнить только с трудом росгвардейца.Отпахал 20 лет и на пенсию.
У них много общего- риск получения травмы, от падения, от попадания стаканчика и т.д.
Единственное различие- танцовщицы в балете с отличными фигурками, а кабинетные полицайши в большинстве своём толстые расплывшиеся бабищи с большими звёздами.

5 фев 2020 в 09:09

Для тех кто в теме не секрет, это ад! Лучше два раза в армию сходить!

Работаю в Новосибирске 🌃
5 фев 2020 в 09:29

Волочкова прекрасна и не каждой дано быть как она. Рудольф Нуриев уникальный. И он единственный. Он и не повторим.