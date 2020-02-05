Будь готов к пируэту. Как из обычных детей воспитывают великих танцовщиков — 17 очень красивых кадров

Великих танцовщиков не вырастить без великих примеров: с огромных портретов на студентов снисходительно смотрят артисты в своих лучших ролях Фото: Александр Ощепков / НГС

6 февраля в «Победе» покажут документальный фильм Аллы Ковган «Каннингем», снятый к 100-летию одного из самых известных американских хореографов. Мерса Каннингема называют новатором, определившим современный танец. Он работал со многими художниками, включая Энди Уорхола, сотрудничал с группами Radiohead и Sonic Youth и одним из первых внедрил в свои постановки компьютерные технологии. Тем не менее основы, на которых вырос Каннингем-новатор, — это классический балет. Корреспонденты НГС побывали в Новосибирском хореографическом училище — одном из лучших в стране, чтобы узнать, как из обычных школьников вырастают танцовщики, за которых бьются мировые театры.

Все основы будущих артистов закладываются здесь — в училище, где дети с 5-го класса по 2–6 часов в день стоят у станка.



Этот зал в театре училища — первая сцена для многих новосибирских танцовщиков Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирское училище считается одним из лучших и самых известных в стране.

— Всегда существовали питерская школа и московская, было такое противостояние. У нас произошло слияние этих школ. Сегодня уже можно говорить о новосибирской школе, она славится, её знают. Если в наших узких профессиональных кругах говорить: «Я из Новосибирска», — это будет уже ясно, — не без гордости говорит Александр Шелемов, замдиректора Новосибирского хореографического училища.

Всего здесь учатся 220 детей, но даже во время большой перемены в училище стоит почти осязаемая тишина Фото: Александр Ощепков / НГС

Выпускники из Новосибирска есть в любой российской балетной труппе, нередко они танцуют за рубежом. Один из премьеров Большого театра — Семён Чудин — учился здесь. Олег Габышев, хореограф-постановщик Театра балета Бориса Эйфмана, — тоже выпускник нашего хореографического училища, как и солистка Национального театра Нидерландов Анна Цыганкова.

Некоторые дети живут здесь же, в общежитии училища, в строжайшей дисциплине: уходить с территории без присмотра им запрещено. Да и, честно говоря, почти некогда Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня здесь учатся 220 студентов разного возраста, из них 40 — студенты иностранные, в основном из Южной Кореи и Японии. Наборы здесь очень небольшие, а выпуски и того меньше: на выпускном, III курсе, числится всего 8 юношей и 7 девушек. У каждого из них, по словам Александра Шелемова, уже есть по 3–4 приглашения в театры из всех частей страны.

Дети учатся здесь с 5-го класса, осваивая ту же школьную программу, что и их сверстники. Но большую часть их времени занимает балет Фото: Александр Ощепков / НГС

Первоначальный отбор в училище ведут рекруты в обычных школах: ищут детей особых параметров, которые вычисляют по специальной формуле. Учеников начальных классов зовут сперва в допобразование, а с 5-го класса дети переходят в училище на полное обучение, которое объединяет общеобразовательную школу, музыкальную школу (все артисты балета в обязательном порядке умеют играть на фортепиано) и специальное образование: несколько видов танца, актёрское мастерство, уроки грима — всего 12–20 часов в неделю.

Специальное образование у русских танцовщиков куда обширнее зарубежного: здесь изучают и исторические танцы, и народные. Правда, в адаптированных для балетных постановок вариантах Фото: Александр Ощепков / НГС

Изучение не только классического танца, но и историко-бытового и народно-сценического — особенность русской балетной школы, больше нигде в мире эти дисциплины не преподают. Конечно, и исторические, и народные танцы здесь адаптированные. Современный же танец изучают только на старших курсах.

В последние годы в училище стараются набирать поровну мальчиков и девочек, но к выпуску последних всё равно остаётся больше Фото: Александр Ощепков / НГС

В советское время, вспоминает Александр Шелемов, в училище был невероятный конкурс — 8 человек на место. Сейчас — только 3,5. В 90-е престиж профессии упал, да и окружает её огромное количество мифов. Например, о низких зарплатах.



— Мы находили хороших детей, но приходил папа с цепью толще, чем лоб, и говорил: «А что он будет получать? Я ему сделаю карьеру, он бизнесом займётся», — рассказывает замдиректора училища.

Между тем сейчас артист новосибирского балета получает от 40 тысяч рублей, даже не участвуя в постановках. Дети, которые задействованы в спектаклях, тоже получают зарплату.

Не всякий танцовщик может стать педагогом. «Да я же убью кого-нибудь», — цитирует Шелемов ответ балетмейстера Владимира Васильева на вопрос, почему он не хочет преподавать Фото: Александр Ощепков / НГС

От жёсткой методики преподавания, которая, в частности, была присуща основоположнице теории русского классического балета Агриппине Вагановой (и фигурирует в большинстве фильмов о балете), в училище тоже отходят.

— Будь готова к пируэту, будь готова! — негромко наставляет балерину преподаватель. А уже в конце репетиции почти вкрадчиво интересуется: — Девоньки, как бы нам так сделать, чтобы мы после сутеню не колдыбались?

Только после того, как замолкает музыка, становится ясно, как непросто даются балеринам лёгкость и изящество Фото: Александр Ощепков / НГС

Часть слухов о балетном обучении и последующей работе правдивы. Например, о том, что это невероятно тяжёлый физический труд. Вот под аккомпанемент рояля стоят у станка тонкие изящные девушки: идеальные осанки, лёгкие взмахи руками, ногами, повороты — со стороны всё кажется таким лёгким и воздушным. И только когда музыка замолкает и балерины расслабляются, заметно (и слышно — по дыханию), какого напряжения требует эта видимая лёгкость.

Самостоятельно заниматься детям нельзя, вне занятий все балетные классы заперты — очень уж велика опасность травм. «Мы в сложной ситуации: мы хотим, чтобы дети работали над собой, но где им работать?» — говорит Александр Шелемов Фото: Александр Ощепков / НГС

Несмотря на это, многие родители с радостью отдают детей в балет. Как минимум, здесь они прочно освоят дисциплину: уходить с территории училища без присмотра и без предупреждения воспитателей нельзя. Взрослый артист балета, говорит Александр Шелемов, даже уходя в отпуск, должен сообщить руководству, где он находится. Не говоря уж о простых выходных, когда тебя внезапно могут вызвать на сцену.

Все студенты получают оценки, но вылететь из училища можно не только (и не столько) за неуспеваемость Фото: Александр Ощепков / НГС

Ученики обязательно получают оценки — не только по общеобразовательным предметам. Исключения из училища, конечно, неизбежны: в таком случае студенту говорят, что он может быть гениален в какой-то другой профессии, но не в балете. Одна из причин, помимо прочих, — непредсказуемое развитие организма, в особенности женского, признаётся Александр Шелемов.

— Ещё один фактор, из-за которого нам приходится распрощаться, — это развитие координации. И сегодня наука не может определить, как она развивается, развить координацию невозможно.

Координация — одно из самых важных качеств для балетного танцора, но на нужном уровне оно присуще далеко не всем Фото: Александр Ощепков / НГС

Конкуренция между студентами, разумеется, есть, но это нормально, отмечает он.



— Ты можешь говорить всё что угодно — ты выйди и сделай. У нас всё просто. К нам часто приходят из детских хореографических коллективов вот с таким портфолио, я говорю: «Мне этого не надо, сейчас ребёнок выйдет, и я посмотрю».

Аккомпанируют юным артистам на профессиональных инструментах, при этом все студенты в обязательном порядке получают музыкальное образование Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирское хореографическое училище — одно из четырёх в стране, учреждённых непосредственно федеральным Минкультом. При этом образование здесь хоть и профессиональное, но базовое: чтобы стать балетмейстером или изучить теорию балета, придётся ехать в Москву или Санкт-Петербург.

Пятая часть студентов в новосибирском хореографическом училище — иностранцы, в основном корейцы и японцы Фото: Александр Ощепков / НГС

— Но у нас каждый год проходит свой внутренний исполнительский конкурс, где есть отдельная номинация «Балетмейстерская работа». Мы можем гордиться: мы вырастили нескольких балетмейстеров, — говорит замдиректора училища. — Работают и в современной хореографии студенты.

Хотя в балете остаются не все выпускники училища, танцем они заболевают на всю жизнь, убеждён Александр Шелемов Фото: Александр Ощепков / НГС

Рабочий век артиста краток, как и у профессиональных спортсменов: ещё при монархии было установлено, что танцовщик может уйти на пенсию, отдав театру 20 лет, а примы — отработав 15. Это невероятно тяжёлый физический, а главное, эмоциональный труд, который к 40 годам основательно изнашивает организм.



— Усталость у артистов — это когда ты ложишься, а уснуть не можешь, у тебя всё тело ломает, и ты не знаешь, как повернуться, — признается Александр Шелемов.

Несмотря на упорный труд, который студенты много лет вкладывают в обучение, в балете остаются далеко не все Фото: Александр Ощепков / НГС

В училище признают, что в балете остаются не все выпускники — среди них немало бизнесменов и, например, экономистов. И дело вовсе не в невостребованности.

— За всё существование я ни разу не слышал, чтобы кто-то был не трудоустроен. Бывает, что заканчивают и уходят в другую профессию, но часто учиться: в театральное училище, на теорию, — говорит Александр Шелемов. — Есть случаи, когда, отработав 7–10 лет в театре, уходят вообще, разочаровываются. Но человек, поступивший в нашу школу, заболевает надолго, на всю жизнь.

За 60 лет существования хореографическое училище выпустило более 700 профессиональных артистов балета, которые блистали на сценах по всему миру Фото: Александр Ощепков / НГС