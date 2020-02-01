«Задержан самый крупный решальщик Новосибирска»: новые подробности задержания главы Заельцовского СК

Следователи нагрянули к своему высокопоставленному коллеге внезапно Фото: Густаво Зырянов

Утром 31 января стало известно о громком задержании двух новосибирских адвокатов — Алексея Тишкевича и Олега Чижикова, а также руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области Юрия Лущенкова. Адвокатов и главного следователя заподозрили в получении крупной взятки от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Вечером 31 января в распоряжении корреспондента НГС Ильи Калинина оказалось постановление о возбуждении уголовного дела против этих лиц, подписанное руководителем следственного управления СК России по НСО Андреем Лелеко. Раскрываем все подробности самого громкого уголовного дела этого января.



Кого обвиняют? Под уголовное дело попали руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по НСО 58-летний полковник Юрий Лущенков и два адвоката Адвокатской палаты Новосибирской области — 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков, работающие в Заельцовской коллегии адвокатов. Дело возбуждено руководителем СУ СК России по НСО генерал-майором Андреем Лелеко. Полный текст постановления о возбуждении уголовного дела находится в распоряжении редакции НГС.

В чем их подозревают? История эта началась ещё летом прошлого года. В тексте постановления говорится, что 5 июня 2019 года Заельцовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по НСО возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («незаконная организация и проведение азартных игр, совершённая группой лиц по предварительному сговору или с доходом в особо крупном размере»).

Примерно через полгода — 26 ноября — в качестве подозреваемого по этому делу в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга был задержан и доставлен в Новосибирск предприниматель С. Уже на следующий день С. предъявили обвинение по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и допустили к нему в СИЗО-1 адвоката Алексея Тишкевича.



— В период с 27 ноября 2019 года по 30 января 2020 года, более точное время не установлено, Алексей Тишкевич, представляющий интересы С. и находящийся в Новосибирске, сообщил С., находящемуся в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области, о своём желании передать взятку сотруднику Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления за предоставление С. сведений об объёме собранных доказательств, составляющих тайну следствия, на что последний ответил согласием и сообщил, что переговоры и передачу денежных средств необходимо провести через его знакомого А., — описывается в тексте постановления о возбуждении уголовного дела.

Все фамилии указаны в документе без сокращений. Но мы не публикуем их полностью из-за тайны следствия. Далее адвокат Тишкевич рассказал об этом адвокату Олегу Чижикову, который имел обширные связи в следственных органах города. Чижиков в свою очередь о таком предложении сообщил своему знакомому — руководителю Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Юрию Лущенкову. Главный следователь Лущенков согласился предоставить необходимую информацию по делу за 500 тысяч рублей. Адвокат Олег Чижиков в этой цепочке выступил посредником и добавил к запрошенной следователем сумме ещё 500 тысяч рублей. Такую же сумму заложил для себя и адвокат Алексей Тишкевич. В итоге размер взятки увеличился до 1,5 миллионов рублей — с чем и согласился С.



Обмен информации на деньги прошёл после обеда 30 января, как указано в постановлении, в офисном помещении здания на улице Челюскинцев. Адвокат Олег Чижиков передал главному следователю Юрию Лущенкову 500 тысяч рублей, а тот — нужную информацию по возбуждённому уголовному делу. Один миллион рублей Чижиков и Тишкевич оставили себе в качестве вознаграждения.

Вся троица была задержана на месте преступления во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Все участники передачи крупной взятки были задержаны сотрудниками ФСБ на месте преступления 30 января Фото: Густаво Зырянов

Что грозит следователю и адвокатам? В отношении Юрия Лущенкова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По этой статье обвиняемому может грозить наказание в виде штрафа в размере до 60-кратной суммы взятки, лишение свободы на срок до 12 лет и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

В отношении Олега Чижикова и Алексея Тишкевича возбуждены уголовные дела по п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). По этой статье обвиняемому может грозить наказание в виде штрафа в размере до 70-кратной суммы взятки, лишение свободы на срок до 10 лет и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.



Предварительное расследование, как сообщается в постановлении, поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по НСО.

По неофициальным данным компетентного источника, близкого к следствию, информация о готовящейся взятке стала известна оперативникам в результате прослушанных переговоров между Тишкевичем и С. в СИЗО, телефонных разговоров и общения при непосредственной передаче денег.

— Москва в шоке. Они, как говорят, раньше нас всё узнали, — описал реакцию в СК России на задержание высокопоставленного сотрудника новосибирского СК источник НГС. После первых новостей о взятке и задержанных в редакцию обратился беглый новосибирский депутат Дмитрий Гордеев, который находится сейчас в Грузии. Гордеев лично знал Лущенкова и Чижикова. По словам депутата, один из задержанных адвокатов — «самый крупный решальщик в Новосибирске», у которого связи на уровне прокуроров и следователей.

— Лущенков с Чижиковым — друзья, — считает Гордеев. — Это задержание серьёзных личностей. То, что Юрий Борисович сел, — это очень хорошо для Новосибирской области. Может быть, у него есть какие-то заслуги как у следователя, хорошие, может быть, он что-то расследовал, резонансное. Но быть хорошим человеком и взяточником — одно другому не мешает. Я его знаю с нехорошей стороны. И это хорошее дело — то, что их «хлопнули».

