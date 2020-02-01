Чем опасны лекарства «от гриппа»: 7 вопросов врачам о бесполезных иммуномодуляторах

Иммунитет человека устроен очень сложно, и до мельчайших подробностей его работа не изучена до сих пор. И точно так же до конкретных простых механизмов действия не изучены и иммуностимуляторы. Поэтому ни один врач не может гарантировать, до какого состояния повысится иммунитет в результате использования иммуностимуляторов — дотянет ли он до нужного уровня или, наоборот, приведет к аутоиммунным заболеваниям.



— Оценить их эффективность сложно, потому что сложно уточнить в их случае достоверные критерии эффективности. Иммунитет — материя темная и загадочная. В чем заключается его активирование? Образуются новые В- и Т-клетки, они получают новые компетенции и начинают «сражаться» с вирусом или микробом. Но когда мы говорим о 5–7-дневном приеме «иммуномодулирующего» препарата (на этот срок рассчитан курс лечения ими), то понимаем, что клетки за такое короткое время просто не смогли бы среагировать на вирус и начать работать так, как это описывают производители препаратов, этого времени недостаточно для выработки эффективного клона специализированных иммунных клеток. В то же время 5–7 дней — это период, за который организм сам способен справиться с вирусом и вывести его из организма, — говорит главный фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис.

