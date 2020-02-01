Чем опасны лекарства «от гриппа»: 7 вопросов врачам о бесполезных иммуномодуляторах

1
Можно ли убить вирус?
Если вирус попадает в организм, то он встраивается в клетки и в геометрической прогрессии размножается. Строение вирусов таково, что убить их крайне сложно.
— Если антибиотик действует на микроб, убивая его, то есть действительно и гарантированно при правильном подборе избавляет человека от бактериальной инфекции, то с противовирусными препаратами это невозможно. Вирус могут убить только химические вещества, облучение или высокая температура. И только во внешней среде, то есть до проникновения вирусов в организм человека, — объясняет инфекционист Елена Танкова. Подробнее об этом читайте в интервью.
2
Тогда как действует противовирусный препарат?
Варианта два: он может приостановить размножение вируса или не дать ему проникнуть в здоровые клетки. В первом случае препарат работает только пока человек его принимает — такой принцип действия, например, у ацикловира при лечении герпетической инфекции. По второму пути действуют противовирусные препараты для лечения гриппа — и только если мы успеваем в первые сутки болезни. Набор этих лекарств очень ограничен. Препаратов, убивающих вирусы, не существует.
3
То есть вылечиться от вирусной инфекции невозможно?
За редким исключением вирусные инфекции невозможно лечить, действуя на причину болезни. С вирусными инфекциями организм человека должен справляться сам, с помощью собственного иммунитета.
4
А иммуностимуляторы помогут?
Иммунитет человека устроен очень сложно, и до мельчайших подробностей его работа не изучена до сих пор. И точно так же до конкретных простых механизмов действия не изучены и иммуностимуляторы. Поэтому ни один врач не может гарантировать, до какого состояния повысится иммунитет в результате использования иммуностимуляторов — дотянет ли он до нужного уровня или, наоборот, приведет к аутоиммунным заболеваниям.
— Оценить их эффективность сложно, потому что сложно уточнить в их случае достоверные критерии эффективности. Иммунитет — материя темная и загадочная. В чем заключается его активирование? Образуются новые В- и Т-клетки, они получают новые компетенции и начинают «сражаться» с вирусом или микробом. Но когда мы говорим о 5–7-дневном приеме «иммуномодулирующего» препарата (на этот срок рассчитан курс лечения ими), то понимаем, что клетки за такое короткое время просто не смогли бы среагировать на вирус и начать работать так, как это описывают производители препаратов, этого времени недостаточно для выработки эффективного клона специализированных иммунных клеток. В то же время 5–7 дней — это период, за который организм сам способен справиться с вирусом и вывести его из организма, — говорит главный фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис.
5
Зачем тогда их используют?
Иммуностимуляторы применяют, когда у пациента действительно выявляется иммунодефицитное состояние. Но это совсем не те препараты, что продаются массово в аптеках, и назначать их должен только врач. Тем более что настоящие серьёзные иммунодефициты — вещь достаточно редкая.
— Врач при назначении иммуностимуляторов анализирует, как и чем болеет человек, бывают ли у него осложнения инфекций, есть ли хронические заболевания, назначает дополнительные исследования — общий анализ крови с лейкоцитарной формулой или сложные иммунологические исследования, — объясняет инфекционист Елена Танкова.
А вот массово рекламирующиеся интерфероны, их индукторы, гомеопатические препараты, адаптогены неэффективны.
6
Хуже от них не будет?
Не факт. Многие из этих препаратов не только неэффективны, но и имеют серьезные побочные эффекты. Некоторые иммуностимулирующие препараты «для лечения ОРВИ» еще недавно имели совсем другое предназначение. Так «Кагоцел» (МНН — госсипол) долго использовался как противозачаточный препарат, вызывая нарушение сперматогенеза, а потом вдруг стал иммуномодулятором. В конце 1990-х годов исследовательская группа ВОЗ по методам регулирования мужской фертильности пришла к заключению, что риск от его применения превышает пользу и его использование в чистом виде в качестве контрацептива было запрещено. Проще говоря, применение госсипола, а ныне «Кагоцела» приводило к мужскому бесплодию, — об этом пишет «Фонтанка». В «Ингавирине» действующее вещество называется витаглутам, который просто недостаточно изучен.
7
И как тогда лечить, например, грипп?
В последние годы в аптеках можно купить специальные препараты для лечения гриппа. Пример — осельтамивир (тамифлю) и занамивир. Но начинать принимать их нужно как можно раньше.