Что нас ждет в феврале: в России вырос «Платон» и пособие на похороны

Пособие на погребение чуть перевалило за шесть тысяч рублей, а плата за движение по федеральным дорогам — за 2 рубля Фото: Александр Подопригора / 161.RU, Роман Данилкин / 63.RU

Каждый месяц в стране начинается с изменений в законодательстве. В феврале придется чуть легче льготникам — им поднимут пособия и прочие выплаты, зато тяжелее дальнобойщикам — за езду по федеральным дорогам они будут доплачивать еще больше. Из автоматов исчезнут чеки, а иностранные СМИ поплатятся рублем за любовь к свободе слова и нелюбовь к законодательству. Подробнее обо всех изменениях — в нашем обзоре.

Увеличатся льготные субсидии и пособия на похороны Традиционно в феврале российское правительство проиндексирует социальные пособия и компенсации. Коэффициент в этом году равен 1,03 — то есть выплаты вырастут на 3%. Прибавки стоит ждать людям, подвергшимся воздействию радиации, ветеранам и инвалидам, Героям СССР и России, Героям Труда и полным кавалерам ордена Славы или Трудовой Славы.



Вырастут пособия на детей и выплаты за производственные травмы. Пособие на погребение увеличится до 6130 рублей , а стоимость набора социальных услуг — до 1155,06 рубля . О том, каких повышений стоит ждать в 2020 году, мы подробно рассказывали здесь. А по этой ссылке почитайте, на что в России повысятся цены.

«Платон» подрос в цене Ощутимые перемены в автомобильном мире: с сегодняшнего дня для владельцев большегрузов повышается цена за проезд по федеральным трассам. Для машин массой более 12 тонн за каждый километр придется платить по 2 рубля 20 копеек — на 16 копеек больше прежнего.

В июле прошлого года цены на «Платон» уже повышали на 14 копеек. Согласно тому же постановлению стоимость за проезд будет подниматься ежегодно 1 февраля. Размер надбавки власти будут рассчитывать исходя из уровня инфляции с ноября 2015 года. Планируется, что уже в 2021 году тариф дорастет до 2,35 рубля за километр, а сама система «Платон» со временем распространится на региональные дороги.

Дальнобойщики изначально были недовольны «Платоном» Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Из торговых автоматов исчезли бумажные чеки

В мире торговых автоматов происходит целый технологический прорыв: с 1 февраля устройства могут не выдавать бумажные чеки, если информация о покупке будет высвечиваться на дисплее автомата. Покупатель через смартфон может отсканировать QR-код со всеми данными о покупке, проверить его через программу Федеральной налоговой службы (можно скачать в App Store и Google Play). С этим же электронным чеком можно вернуть товар или пожаловаться на продавца.

Поправки не касаются подакцизной продукции, товаров с обязательной маркировкой (табачные изделия, парфюмерия, лекарства и обувь).

«Дальневосточный гектар» теперь в Бурятии

С 1 февраля расширилась территория так называемой «дальневосточной ипотеки»: в безвозмездное пользование можно взять любую государственную или муниципальную землю в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Земля оформляется бесплатно через интернет, в течение года заявитель должен определиться с тем, как будет ею пользоваться, а через три года — задекларировать свое дело. К первому юбилею на своем гектаре хозяин может рассчитывать, что землю отдадут ему в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду. В любой момент можно оформить ипотеку по спецтарифу: под 2% годовых на срок до двадцати лет.



Вид из окна на Саяны может быть у тех, кто заберет себе «дальневосточный гектар» Фото: Olga Kruglova / Flickr.com