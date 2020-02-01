Что нас ждет в феврале: в России вырос «Платон» и пособие на похороны

Каждый месяц в стране начинается с изменений в законодательстве. В феврале придется чуть легче льготникам — им поднимут пособия и прочие выплаты, зато тяжелее дальнобойщикам — за езду по федеральным дорогам они будут доплачивать еще больше. Из автоматов исчезнут чеки, а иностранные СМИ поплатятся рублем за любовь к свободе слова и нелюбовь к законодательству. Подробнее обо всех изменениях — в нашем обзоре.
Увеличатся льготные субсидии и пособия на похороны
Традиционно в феврале российское правительство проиндексирует социальные пособия и компенсации. Коэффициент в этом году равен 1,03 — то есть выплаты вырастут на 3%. Прибавки стоит ждать людям, подвергшимся воздействию радиации, ветеранам и инвалидам, Героям СССР и России, Героям Труда и полным кавалерам ордена Славы или Трудовой Славы.
Вырастут пособия на детей и выплаты за производственные травмы. Пособие на погребение увеличится до
О том, каких повышений стоит ждать в 2020 году, мы подробно рассказывали здесь. А по этой ссылке почитайте, на что в России повысятся цены.
«Платон» подрос в цене
Ощутимые перемены в автомобильном мире: с сегодняшнего дня для владельцев большегрузов повышается цена за проезд по федеральным трассам. Для машин массой более 12 тонн за каждый километр придется платить по 2 рубля 20 копеек — на 16 копеек больше прежнего.
В июле прошлого года цены на «Платон» уже повышали на 14 копеек. Согласно тому же постановлению стоимость за проезд будет подниматься ежегодно 1 февраля. Размер надбавки власти будут рассчитывать исходя из уровня инфляции с ноября 2015 года. Планируется, что уже в 2021 году тариф дорастет до 2,35 рубля за километр, а сама система «Платон» со временем распространится на региональные дороги.
Из торговых автоматов исчезли бумажные чеки
В мире торговых автоматов происходит целый технологический прорыв: с 1 февраля устройства могут не выдавать бумажные чеки, если информация о покупке будет высвечиваться на дисплее автомата. Покупатель через смартфон может отсканировать QR-код со всеми данными о покупке, проверить его через программу Федеральной налоговой службы (можно скачать в App Store и Google Play). С этим же электронным чеком можно вернуть товар или пожаловаться на продавца.
Поправки не касаются подакцизной продукции, товаров с обязательной маркировкой (табачные изделия, парфюмерия, лекарства и обувь).
«Дальневосточный гектар» теперь в Бурятии
С 1 февраля расширилась территория так называемой «дальневосточной ипотеки»: в безвозмездное пользование можно взять любую государственную или муниципальную землю в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Земля оформляется бесплатно через интернет, в течение года заявитель должен определиться с тем, как будет ею пользоваться, а через три года — задекларировать свое дело. К первому юбилею на своем гектаре хозяин может рассчитывать, что землю отдадут ему в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду. В любой момент можно оформить ипотеку по спецтарифу: под 2% годовых на срок до двадцати лет.
Пока что программа работает только для россиян с дальневосточной пропиской, но с 1 августа претендовать на свой клочок земли сможет любой гражданин РФ или участник программы переселения из-за рубежа.
Появились штрафы для СМИ-иноагентов
В Кодексе об административных правонарушениях появляется новая статья о нарушении порядка деятельности, по которой рядовые сотрудники могут быть наказаны на 10 тысяч рублей, руководители — на 50 тысяч, а юридическое лицо — на 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы удваиваются.
Закон об иностранных СМИ, как ранее пояснял президент Владимир Путин, появился для того, чтобы ограничить влияние иностранных государств на внутреннюю политику России. Иностранными агентами, по данным Минюста, на сегодняшний день признаны девять СМИ: это «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии» и «Фактограф».
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