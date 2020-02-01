«Куда ты рулишь»: добрый водитель Audi пропустил нарушителя, который тут же устроил ДТП

Пересечение Красного проспекта с улицами Советской и Каинской, поток движется по проспекту в центр со стороны автовокзала, горит зеленый сигнал светофора. Audi в левом ряду притормаживает, чтобы пропустить красную легковушку, пересекающую перекресток в перпендикулярном направлении. Водитель этой легковушки бросается через три ряда Красного проспекта, не убедившись в безопасности маневра. В следующее мгновение происходит столкновение с серой малолитражкой, которая движется по средней полосе, — смотрите видео.

Ежедневно водители в Новосибирске пропускают автомобили, которые не имеют приоритета, — так проявляются уважение и взаимовыручка на дороге. Но в некоторых случаях добрые автолюбители не задумываются, что оказывают медвежью услугу и провоцируют аварийную ситуацию. Вот и на Красном проспекте водитель Audi пропустил легковушку в условиях затрудненного обзора, что привело к столкновению, — подробности в материале Дмитрия Косенко .

Формальная вина водителя красной машины, по словам экспертов, не вызывает сомнений. Он должен был уступать дорогу вне зависимости от того, ехал ли он по Красному проспекту со встречного направления и совершал левый поворот либо ехал прямо с Советской.

Пункт 6.13 ПДД. При запрещающем сигнале светофора или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии: на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью <...>



Пункт 13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.

По сути же, уступающая дорогу Audi подтолкнула водителя-нарушителя к опасному маневру в условиях затрудненного обзора.

— Совершенно банальная ситуация, каждый день на дороге сталкиваемся с такой. «Добрый» водитель дал возможность проехать автомобилю, в то время как его потоку горит зелёный сигнал светофора. Что делать в такой ситуации? Если уж нам попался такой «добрый» водитель, то двигаться нужно крайне осторожно, обращая внимание на дорожные знаки, и уж тем более не нарушать действие сигнала светофора. Необходимо помнить, что сигнал светофора — это самый главный указатель и путеводитель для водителей, — объясняет руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

