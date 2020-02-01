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Авто Проблема

«Куда ты рулишь»: добрый водитель Audi пропустил нарушителя, который тут же устроил ДТП

Разбираем столкновение на Красном проспекте, где виновнику оказали медвежью услугу

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Столкновение на Красном проспекте

Столкновение на Красном проспекте

Ежедневно водители в Новосибирске пропускают автомобили, которые не имеют приоритета, — так проявляются уважение и взаимовыручка на дороге. Но в некоторых случаях добрые автолюбители не задумываются, что оказывают медвежью услугу и провоцируют аварийную ситуацию. Вот и на Красном проспекте водитель Audi пропустил легковушку в условиях затрудненного обзора, что привело к столкновению, — подробности в материале Дмитрия Косенко

Пересечение Красного проспекта с улицами Советской и Каинской, поток движется по проспекту в центр со стороны автовокзала, горит зеленый сигнал светофора. Audi в левом ряду притормаживает, чтобы пропустить красную легковушку, пересекающую перекресток в перпендикулярном направлении. Водитель этой легковушки бросается через три ряда Красного проспекта, не убедившись в безопасности маневра. В следующее мгновение происходит столкновение с серой малолитражкой, которая движется по средней полосе, — смотрите видео. 

Формальная вина водителя красной машины, по словам экспертов, не вызывает сомнений. Он должен был уступать дорогу вне зависимости от того, ехал ли он по Красному проспекту со встречного направления и совершал левый поворот либо ехал прямо с Советской. 

Пункт 6.13 ПДД. При запрещающем сигнале светофора или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии: на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью <...>

Пункт 13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. 

По сути же, уступающая дорогу Audi подтолкнула водителя-нарушителя к опасному маневру в условиях затрудненного обзора. 

— Совершенно банальная ситуация, каждый день на дороге сталкиваемся с такой. «Добрый» водитель дал возможность проехать автомобилю, в то время как его потоку горит зелёный сигнал светофора. Что делать в такой ситуации? Если уж нам попался такой «добрый» водитель, то двигаться нужно крайне осторожно, обращая внимание на дорожные знаки, и уж тем более не нарушать действие сигнала светофора. Необходимо помнить, что сигнал светофора — это самый главный указатель и путеводитель для водителей, — объясняет руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— По ПДД Audi ничего не нарушила, а чисто по-житейски ввела красную машину в заблуждение, пропустив её, что не снимает с красной машины ответственности, — добавляет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Стоило ли водителю Audi пропускать красный автомобиль?

    Ранее в проекте мы рассказывали, как добрый водитель RAV4 пропустил машину с поворотником и получил в зад от трактора. Вот странная авария, в которой Nissan будто специально таранит «Газель», — похоже на автоподставу. А к таким последствиям приводит неаккуратное вождение на снежной колее. 

    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Куда ты рулишь?ДТП
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    КОММЕНТАРИИ (22)

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    1 фев 2020 в 09:40

    ну во первых, водитель ауди правильно сделал что тормознул перед перекрестком...новые правила гласят, что если затор, то въезд на перекресток запрещен...хотя многие туповатые водятлы, до сих пор лезут и на замечание что он идиот, орут что он якобы завершает маневр...это чистой воды, идиотизм...а второе, если тебя пропускают и ты вынужден пересечь еще пару рядов, то тут надо быть просто глупцом, что бы не смотреть вправо на оставшиеся пару рядов...так что вся вина, ездуна через красный...

    вранье
    1 фев 2020 в 09:45

    Водитель Ауди просто остановился, согласно ПДД - принял меры для избежания столкновения с нагло вылезающим нарушителем. Посмотрите внимательно момент. Ауди тормозит из-за того, что в это время непрерывно движется нарушитель. Да и ехать Ауди там было некуда впереди налево поворачивал автомобиль. Нарушитель полез потому что был уверен, что Ауди итак прегражден путь впереди.

    Алексей
    1 фев 2020 в 09:47

    Вы видео внимательно смотрите? там перед Ауди еще машина была, именно она пропустила виновника. и пропустила она не потому что оказала медвежью услугу, а потому что перед ней была очередь машин, поворачивающих налево. Просто водитель держал дистанцию.