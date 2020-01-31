Как делают анализы на коронавирус и когда придумают вакцину — отвечает «Вектор»

На фото — музей «Вектора» Фото: Мария Тищенко

Новосибирский «Вектор» сделал уже две тест-системы для определения китайского коронавируса, а сейчас занимается разработкой вакцины. Сейчас к нам со всей страны везут анализы людей, у которых заподозрили эту опасную болезнь. Как работают тест-системы и когда появится вакцина от коронавируса — узнала журналист НГС Мария Тищенко. Разработанные специалистами «Вектора» тест-системы, которые позволяют выявлять новый коронавирус, называют уникальными — Мы разработали эти наборы очень оперативно: 10 января появилась первая нуклеотидная последовательность нового коронавируса и уже менее чем за неделю мы разработали два набора. Они отличаются: один непосредственно выявляет новый коронавирус, второй позволяет выявлять как новый коронавирус, так и вирус тяжёлого острого респираторного синдрома, более нам известный как вирус атипичной пневмонии, который вызвал заболевание в 2000-х годах, — рассказывает заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Гаврилова.

Елена Гаврилова Фото: Мария Тищенко

Эти наборы, по её словам, основаны на методе ПЦР — он очень быстрый. Его можно использовать на лабораторной базе, которой оснащено большинство лабораторий страны. Результат можно получить в течение двух часов.

— Метод интересен тем, что способен, образно говоря, искать иголку в стоге сена. Разработанные нами наборы обладают высокой чувствительностью: позволяют выявлять единичные копии вируса в клиническом материале — крови, респираторных мазках — носа, ротоглотки и других, — объясняет Елена Гаврилова.

Так выглядят два набора, которые позволяют диагностировать коронавирус Фото: Мария Тищенко

В тестах есть четыре пробирки: две — с реагентами, две — для положительного контрольного образца или отрицательного. Подготовленные компоненты реакционной смеси затем ставятся в прибор, который выдаёт данные в виде цифр и кривой, позволяющих однозначно определить вирусный материал в клиническом образце. — Отрицательный контрольный образец добавляется для того, чтобы знать, что нигде не было контаминации (совмещения, смешения. — Прим. ред.) образца с другой нуклеиновый кислотой в лаборатории, так как метод высокочувствительный, — говорит специалист.

По словам Елены Гавриловой, с конца прошлой недели они поставляют эти наборы в 15 крупнейших диагностических лабораторий страны, в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток и другие, которые являются ключевыми по транспортным рейсам из Китая.

«Вектор» является одной из четырёх референс-лабораторий Евробюро ВОЗ по диагностике коронавирусной инфекции Фото: Мария Тищенко

Елена Гаврилова подчеркивает, что «Вектор» является одной из референс-лабораторий по диагностике коронавируса в стране.

— Более того, мы входим в состав четырёх референс-лабораторий Евробюро ВОЗ по диагностике коронавирусной инфекции. Естественно, мы проводим диагностику образцов вместе с региональными лабораториями страны. К нам на сегодняшний день поступило уже более 200 образцов, все они отрицательные, к счастью.

Так выглядят пробирки из двух наборов — по четыре в каждом. Пробирки с белыми и жёлтыми крышками — это реагенты, с красной — для положительного контрольного образца, с голубой — для отрицательного Фото: Мария Тищенко

По словам Елены Гавриловой, «Вектор» сотрудничает с КНР и готов при любом запросе предоставлять свою помощь. Правда, научная организация ответственна за разработку, а вопросы взаимодействия между странами решаются на более высоком уровне.

— Вакцина, естественно, является самым главным профилактическим препаратом при любом распространении инфекции, поэтому мировое сообщество сразу же начало разработку в нескольких направлениях. Это и рекомбинантные вакцины, вакцины на основе вирусных векторов, ДНК, РНК-генома, — перечисляет виды вакцин Елена Гаврилова.

Наборы отличаются тем, что один из них распознаёт не только коронавирус, но ещё и вирус атипичной пневмонии, который вызывал заболевание в 2000-х годах Фото: Мария Тищенко

Специалисты «Вектора» тоже занимаются разработкой вакцины.

— Для создания прототипа вакцины у нас всё в наличии есть, поэтому исследования мы ведём, но в дальнейшем, как любой вакцинный препарат, он требует проверки. И здесь, естественно, нужен сам живой вирус. Живого вируса из Китая мы пока не получили. Уже несколько организаций объявили о том, что у них есть живой вирус, они готовы к сотрудничеству, поэтому это уже рабочий процесс, — резюмирует Елена Гаврилова.



Сейчас в «Векторе» нет так называемого живого коронавируса. Он нужен для проверки вакцины Фото: Мария Тищенко