«Гигант» съёжился: ритейлера завалили исками, а в магазине опустели полки. Что происходит?

«Гигант» на проезде Энергетиков вместе с «Лентой» на Гусинобродском шоссе были первыми гипермаркетами Новосибирска, открывшимися в 2006 году Фото: Александр Ощепков

Поставщики холдинга «Сибирский Гигант» жалуются на задержку оплаты товаров — кто-то устал ждать полгода и подал в суд, кто-то ждёт мирных переговоров. За октябрь–декабрь 2019 года ритейлер получил 15 исков. Долги по самым крупным из них достигали 14–17 миллионов рублей. Некоторые поставщики стали выражать опасения, не идёт ли холдинг к банкротству. Одновременно с этим новосибирцы заметили пустые полки в гипермаркете «Гигант» на проезде Энергетиков. Что происходит с крупным торговым холдингом и грозит ли это закрытием «Горожанок», «Мегасов» и «Гигантов» — разбираемся вместе.



Какие иски получил «Сибирский Гигант» В конце января жители Ленинского района Новосибирска озаботились вопросом, что происходит с «Гигантом» на проезде Энергетиков — люди стали обсуждать в «Яндекс.Районах» пустые полки и возможное закрытие магазина. Параллельно в редакцию обратился один из поставщиков торгового холдинга «Сибирский Гигант», которому задолжали деньги за товары. Он выразил беспокойство большим количеством исков к компании на сайте Арбитражного суда и задался вопросом, не идёт ли дело к банкротству, как у компании «Холидей». По данным «Контур.Фокус», учредители торгового холдинга «Сибирский Гигант» — Александр Манцуров (52,8%) и Андрей Кузнецов (47,2%). Финансы на конец 2018 года: баланс — 5,6 миллиарда рублей, выручка — 15,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 22,5 миллиона. Как добавили в холдинге, это цифры с учетом НДС. Торговый холдинг «Сибирский Гигант» управляет сетью гипермаркетов «Гигант» (4 штуки), а также супермаркетами «Мегас» (4 штуки) и универсамами «Горожанка» (26). По данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», иски к компании начали валиться с осени 2019 года. Если в обычные месяцы они получали 1–2 иска от поставщиков, то в октябре их было 4, в ноябре — уже 7, ещё 4 иска ритейлер получил в декабре.

Жителей Ленинского района Новосибирска обеспокоили пустые полки и возможное закрытие гипермаркета «Гигант» на проезде Энергетиков Фото: Александр Ощепков

Самые крупные иски «Сибирскому Гиганту» предъявили компании «СибСнабПродукт» — 17 миллионов 723 тысячи рублей, торговый дом «Прадо» — 14 миллионов 572 тысячи рублей и «Сибирский продукт» — 13 миллионов 299 тысяч. Судебная картотека говорит, что с этими долгами торговый холдинг уже разобрался. Во всех трёх компаниях корреспонденту НГС подтвердили, что вопрос с задолженностью решился и они продолжают работать с «Сибирским Гигантом», но подробные комментарии о проблемах давать не стали.

Кому задолжал торговый холдинг Сейчас в Арбитражном суде рассматривается 9 исков к торговому холдингу на 9,3 миллиона рублей. Самый свежий иск за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки подала 23 января «Первая факторинговая компания» — на 1 миллион 32 тысячи. Также «Сибирский Гигант» должен 470 тысяч 226 рублей компании «Алмаса», которая занимается поставкой презервативов, тестов на беременность, лейкопластырей и антисептических гелей для рук. Еще 310 тысяч требует в суде поставщик текстиля, 1 миллион 978 тысяч поставщик бытовых электротоваров «МБТ» и 1 миллионов 13 тысяч поставщик фруктов и овощей «Азия». По части других исков судебные заседания отложили, чтобы решить проблемы мирно.

— Отношение компании к поставщикам просто странное, если не сказать хамское, — рассказывает директор по продажам московской компании «Сферацентр» Сергей Корыбко. — Мы все бизнесом занимается, мы же не благодетели. Мы предлагаем товар для того, чтобы вы заработали и мы заработали. Люди не платят месяцами — у нас задолженность была почти полгода. Я переписывался с компанией вплоть до коммерческого директора — максимум что я от них добился, это предложения ещё снизить цену и провести какие-то акции, чтобы, грубо говоря, за наш же счёт слить наш же товар. На что мы не согласились. Сергей Корыбко усомнился, что задержки с оплатой их текстильной продукции могут быть связаны с общими проблемами в новосибирском ритейле. — В Новосибирске есть замечательная компания «Колорлон». Там люди платят, как договорились, день в день. Причем я думаю, что им даже сложнее, потому что «Гигант» же фудовые (продуктовые. — Прим. ред.), а у продуктов оборачиваемость больше и финансовый ресурс они больше имеют.

Что происходит в «Гиганте» на проезде Энергетиков В гипермаркете «Гигант» на проезде Энергетиков, где новосибирцы заметили пустующие полки, корреспондент НГС обнаружила большие растяжки, сообщающие о перестройке магазина: «Дни перемен в "Гиганте". Скоро открытие нового формата. Мы меняемся для вас».

В гипермаркете «Гигант» на проезде Энергетиков пустые полки объяснили переформатированием магазина

Фото: Александр Ощепков

Огромные секции ближе к входу оказались практически без товаров — пустота царила в средствах для уборки, стиральных порошках, кормах для кошек, растворителях и красках, текстиле для дома. На полках с соком выстроились довольно однообразные ряды, наводящие на мысли о проблемах с их поставками.

Корреспондент НГС обнаружила пустоту в секции средств для уборки и стиральных порошках Фото: Александр Ощепков

Однообразие полок с соками наводит на мысли о проблемах с поставками Фото: Александр Ощепков

Чтобы скрасить пустоту, в гипермаркете расставили ряды одинаковых товаров Фото: Александр Ощепков

Ассортимент молочных продуктов, фруктов и овощей, сладостей не вызвал вопросов. Сотрудники гипермаркета сообщили, что они не закрываются — а на пустующих площадях откроется магазин бытовой и цифровой техники DNS.



К разделу молочных продуктов нет вопросов — здесь есть из чего выбрать Фото: Александр Ощепков

Что говорит собственник

Первые вопросы о том, что происходит с холдингом, корреспондент НГС задала гендиректору и учредителю «Сибирского Гиганта» Александру Манцурову ещё в декабре, когда компания за короткое время получила несколько исков на общую сумму около 30 миллионов рублей. Тогда он рассказал, что месячный оборот компании больше миллиарда рублей, поэтому эти иски для них ни о чем — «просто рабочий процесс».

— Вы же сами смотрите сайт Арбитражного суда, что тут комментировать. В прошлый раз вы говорили, что у меня 30 миллионов долгов, а сейчас 9. Я не знаю даже, какие иски. Это ни с чем не связано. Текущая рабочая деятельность, — сообщил Александр Манцуров.

Все гипермаркеты «Гигант» постепенно переформатируют, а площади, которые занимали непродовольственные товары, сдадут в субаренду Фото: Александр Ощепков

Гендиректор «Сибирского Гиганта» подтвердил, что на пустующих площадях «Гиганта» на проезде Энергетиков готовится открытие DNS и пула других арендаторов, которых он не может называть без их разрешения.

— Идеологически все гипермаркеты сегодня от темы нон-фуда отказываются. И отдают её более профессиональным игрокам. Каждому в своем сегменте. Это общероссийский тренд. Гипермаркеты сегодня в том виде, в котором были 5 лет назад, не нужны, — объяснил Александр Манцуров и добавил, что постепенно переформатируют и другие гипермаркеты сети «Гигант».



Как говорит гендиректор«Сибирского Гиганта» Александр Манцуров, все гипермаркеты сегодня отказываются от темы нон-фуда и отдают её более профессиональным игрокам Фото: Александр Ощепков

Приведут ли проблемы с поставщиками к банкротству

Как прокомментировал один из арбитражных управляющих на условиях анонимности, пока запасы торгового холдинга перекрывают требования поставщиков, которые могут привести к банкротству.