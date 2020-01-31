За любовью в столицу: НГС публикует школьные фото жениха Ольги Бузовой (уже тогда девчонки вставали в очереди)

Когда Давид только пошел в школу, Ольга Бузова уже училась в старших классах — разница в возрасте между влюблёнными 8 лет Фото: предоставила Анастасия Янина; instagram.com / buzova86

Весть о том, что жених Ольги Бузовой не кто иной, как простой парень с Затулинки, а не выходец из королевских семей, продолжает будоражить общественность. В редакцию НГС написала одноклассница Давида Манукяна Анастасия Янина (Кулешова) — она прислала его школьные фото и поделилась, что когда-то неплохо общалась с популярным сегодня блогером. Анастасия рассказала про то, каким парнем Давид был в школе, — смотрим кадры с еще юной звездой соцсетей.

— Мы вместе учились с первого класса, в 7-й гимназии, — рассказывает Анастасия.

Фото из школьного альбома в 4-м классе Фото: предоставила Анастасия Янина

В школе Анастасия и Давид неплохо общались, Давид даже как-то приглашал Настю в гости поиграть в компьютер Фото: предоставила Анастасия Янина

По ее словам, Давид никогда не был хулиганистым парнем, не дергал девочек за косички, не прятал школьные принадлежности и не был замечен в баловстве.

7-й класс, Давид в третьем ряду слева Фото: предоставила Анастасия Янина

— Он даже в младшем возрасте не вёл себя как ребёнок. Не было у него никаких детских шалостей, сразу серьёзный парень, — вспоминает Настя. В школе Давид появлялся редко из-за своих занятий танцами: после уроков — тренировка, соревнования, и так по кругу. Сибирячка говорит, что он усердно занимался, старался наверстать упущенное. Дома занимался с репетиторами и поэтому учился хорошо.

9-й класс, Давид стоит во втором ряду слева Фото: предоставила Анастасия Янина

— Он всегда с головой окунался в учёбу. В классе мало с кем общался, потому что не было времени, мы его редко видели. И мы, и параллельные классы даже обсуждали, что детства у него нет совсем, родители настойчивые. Все после школы гуляют, а он домой и на тренировку. Мы хотим с ним погулять, а ему надо на танцы, — вспоминает Анастасия.

В школе Давид пользовался у девочек успехом, но романтичные отношения его не интересовали Фото: предоставила Анастасия Янина

Настя говорит, что в школе Давид не интересовался девочками и ни с кем не встречался, его больше интересовала карьера: