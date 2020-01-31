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Он и она Подробности

За любовью в столицу: НГС публикует школьные фото жениха Ольги Бузовой (уже тогда девчонки вставали в очереди)

Одноклассница Давида Манукяна рассказала о юности избранника популярной теледивы

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Когда Давид только пошел в школу, Ольга Бузова уже училась в старших классах — разница в возрасте между влюблёнными 8 лет

Когда Давид только пошел в школу, Ольга Бузова уже училась в старших классах — разница в возрасте между влюблёнными 8 лет

Весть о том, что жених Ольги Бузовой не кто иной, как простой парень с Затулинки, а не выходец из королевских семей, продолжает будоражить общественность. В редакцию НГС написала одноклассница Давида Манукяна Анастасия Янина (Кулешова) — она прислала его школьные фото и поделилась, что когда-то неплохо общалась с популярным сегодня блогером. Анастасия рассказала про то, каким парнем Давид был в школе, — смотрим кадры с еще юной звездой соцсетей. 

— Мы вместе учились с первого класса, в 7-й гимназии, — рассказывает Анастасия. 

Фото из школьного альбома в 4-м классе&nbsp;

Фото из школьного альбома в 4-м классе 

В школе Анастасия и Давид неплохо общались, Давид даже как-то приглашал Настю в гости поиграть в компьютер

В школе Анастасия и Давид неплохо общались, Давид даже как-то приглашал Настю в гости поиграть в компьютер

По ее словам, Давид никогда не был хулиганистым парнем, не дергал девочек за косички, не прятал школьные принадлежности и не был замечен в баловстве.

7-й класс, Давид в третьем ряду слева

7-й класс, Давид в третьем ряду слева

— Он даже в младшем возрасте не вёл себя как ребёнок. Не было у него никаких детских шалостей, сразу серьёзный парень, — вспоминает Настя. 

В школе Давид появлялся редко из-за своих занятий танцами: после уроков — тренировка, соревнования, и так по кругу. Сибирячка говорит, что он усердно занимался, старался наверстать упущенное. Дома занимался с репетиторами и поэтому учился хорошо.

9-й класс, Давид стоит во втором ряду слева

9-й класс, Давид стоит во втором ряду слева

— Он всегда с головой окунался в учёбу. В классе мало с кем общался, потому что не было времени, мы его редко видели. И мы, и параллельные классы даже обсуждали, что детства у него нет совсем, родители настойчивые. Все после школы гуляют, а он домой и на тренировку. Мы хотим с ним погулять, а ему надо на танцы, — вспоминает Анастасия.

В школе Давид пользовался у девочек успехом, но романтичные отношения его не интересовали

В школе Давид пользовался у девочек успехом, но романтичные отношения его не интересовали

Настя говорит, что в школе Давид не интересовался девочками и ни с кем не встречался, его больше интересовала карьера:

— Для него было важно быть победителем. Он всегда участвовал в школьных концертах, с учителями и директором был в хороших отношениях, гордость школы. Как только он появлялся в классе — девчонки за ним сразу бегали, а ему неинтересно было. 

Немало новосибирцев добились успеха в шоу-бизнесе, построили удачную карьеру и покорили другие континенты.

Модель Олеся Романенко уехала в Америку, снималась в рекламе, пробовала сниматься в кино и даже встречалась со знаменитым актёром Расселом Кроу. Сейчас сибирячка уехала из Штатов, снялась в реалити-шоу «План Б» и решила побороться за сердце Батрутдинова.

Популярный рэп- и хип-хоп-исполнитель Элджей тоже из Новосибирска — в прошлом году мы побывали на его концерте, было весело. 

Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный — тоже наш земляк. Актёр родом из Бердска, иногда он приезжает в гости навестить родных. Недавно выяснилось, что его разыскивают судебные приставы за долги по налогам. 

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Давид Манукяндетствошколавоспоминаниязвездаблогержених Бузовой
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КОММЕНТАРИИ (63)

31 янв 2020 в 20:02

Кто все эти люди и зачем они здесь

Фото пользователя
31 янв 2020 в 20:29

Зачем нам его детство, отрочество, фотки?Пусть Бузова на него и любуется, хоть сутками.

Гость
31 янв 2020 в 20:05

Что за ерунда и кому это интересно?