За любовью в столицу: НГС публикует школьные фото жениха Ольги Бузовой (уже тогда девчонки вставали в очереди)

Весть о том, что жених Ольги Бузовой не кто иной, как простой парень с Затулинки, а не выходец из королевских семей, продолжает будоражить общественность. В редакцию НГС написала одноклассница Давида Манукяна Анастасия Янина (Кулешова) — она прислала его школьные фото и поделилась, что когда-то неплохо общалась с популярным сегодня блогером. Анастасия рассказала про то, каким парнем Давид был в школе, — смотрим кадры с еще юной звездой соцсетей.
— Мы вместе учились с первого класса, в 7-й гимназии, — рассказывает Анастасия.
По ее словам, Давид никогда не был хулиганистым парнем, не дергал девочек за косички, не прятал школьные принадлежности и не был замечен в баловстве.
— Он даже в младшем возрасте не вёл себя как ребёнок. Не было у него никаких детских шалостей, сразу серьёзный парень, — вспоминает Настя.
В школе Давид появлялся редко из-за своих занятий танцами: после уроков — тренировка, соревнования, и так по кругу. Сибирячка говорит, что он усердно занимался, старался наверстать упущенное. Дома занимался с репетиторами и поэтому учился хорошо.
— Он всегда с головой окунался в учёбу. В классе мало с кем общался, потому что не было времени, мы его редко видели. И мы, и параллельные классы даже обсуждали, что детства у него нет совсем, родители настойчивые. Все после школы гуляют, а он домой и на тренировку. Мы хотим с ним погулять, а ему надо на танцы, — вспоминает Анастасия.
Настя говорит, что в школе Давид не интересовался девочками и ни с кем не встречался, его больше интересовала карьера:
— Для него было важно быть победителем. Он всегда участвовал в школьных концертах, с учителями и директором был в хороших отношениях, гордость школы. Как только он появлялся в классе — девчонки за ним сразу бегали, а ему неинтересно было.
Немало новосибирцев добились успеха в шоу-бизнесе, построили удачную карьеру и покорили другие континенты.
Модель Олеся Романенко уехала в Америку, снималась в рекламе, пробовала сниматься в кино и даже встречалась со знаменитым актёром Расселом Кроу. Сейчас сибирячка уехала из Штатов, снялась в реалити-шоу «План Б» и решила побороться за сердце Батрутдинова.
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