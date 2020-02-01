Вернутся морозы или растает весь снег? Неожиданный прогноз погоды на февраль в Новосибирске

Сильных морозов этой зимой больше не будет. По крайней мере, так обещают многочисленные прогнозы погоды Фото: Ольга Бурлакова

В этом году зима выдалась очень тёплой — даже на Крещение не было 30-градусных морозов. Синоптики считают, что в феврале также не стоит ждать сильных холодов. НГС изучил прогнозы на февраль и узнал, каким будет последний месяц зимы. В январе тёплый атлантический циклон принёс в Новосибирск обильные снегопады. По мнению синоптиков, январские заносы и метели больше напоминали февральскую погоду, а температура по Западной Сибири была на 10–12 градусов выше нормы. Начало февраля также будет ощутимо теплее нормы, однако погода останется переменчивой.



Прогноз погоды на февраль 2020 года — Ничего экстраординарного в прогнозируемой погоде на февраль нет. Первая декада месяца ожидается выше нормы. Уже с 1 февраля начнется ослабление морозов. Повышение температуры связано с тем, что через Урал переваливает более теплый воздух и двигается в нашем направлении. Ветер меняется на юго-восточный. Ожидается ослабление морозов вплоть до оттепели, потепление до 0 градусов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. Вместе с теплой погодой в город вернутся обильные снегопады — к концу первой декады Новосибирск вновь заметёт. — Среднедекадная температура ожидается –8… –10 градусов, что выше нормы на 6–8 градусов. Ночью ожидаются колебания от –21… –26 (местами до –34) до –5… –10 . Днем также колебания от –13… –18 до –1… –6 , местами оттепель до +2 градусов. Начало декады будет преимущественно без осадков. В конце декады во время оттепели вероятны снегопады разной интенсивности, — добавила Марина Виноградова.

Когда потеплеет до нуля градусов Новосибирский гидрометцентр пока не даёт долгосрочных прогнозов до конца зимы. Крупные метеорологические центры уже объявили погоду на весь февраль, но их прогнозы разнятся.

Центр «Фобос» дает новосибирцам облачные надежды в прямом смысле этого слова: в феврале горожанам прогнозируют лишь 1 солнечный день. Портал отмечает, что весь месяц столбик термометра будет колебаться от –15 до –2 градусов днём, за исключением первой декады февраля. Портал сообщает, что между 8 и 9 февраля перепады температур за сутки составят более 20 градусов. К концу февраля, по прогнозам портала, установится стабильная теплая температура около нуля градусов.

Сервис «Яндекс. Погода» обещает, что столбик термометра не будет опускаться ниже –19 градусов, но и не будет подниматься выше –10 днём и ночью. После 20 февраля в Новосибирске потеплеет до –6.

Фото: yandex.ru

Финская метеорологическая компания Foreca заслужила репутацию одной из самых точных и достоверных служб. По прогнозам Foreca, самым тёплым днём первой половины месяца станет 7 февраля — воздух прогреется до +2 градусов. К середине месяца в Новосибирске похолодает до –13 градусов. Однако синоптики предупреждают, что прогноз может ещё измениться.



Фото: foreca.ru

Норвежский метеорологический институт составляет прогнозы погоды для всего мира — посмотреть их можно на портале Yr.no. Синоптики прогнозируют Новосибирску постепенное повышение среднесуточной температуры до +2 градусов в первой декаде февраля.

По данным портала «Погода Mail.ru», в первые дни месяца новосибирцев ждут ясные дни с переменной облачностью. К середине следующей недели в город придёт потепление до +1 градуса со снегом и метелью.

Фото: pogoda.mail.ru

На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам, февраль в Новосибирске будет тёплым, а температура днём не будет опускаться ниже –10 градусов.



Фото: weather.com

Согласно порталу Gismeteo, столбик термометра в первых числах февраля начнет уверенно расти с отметки –20 градусов до –8. К середине месяца в городе установится погода на уровне +1… –4 градуса и продержится до конца зимы. Оттепель будет сопровождаться облачной погодой с длительными и обильными снегопадами.

Фото: gismeteo.ru

Самый тёплый прогноз даёт портал «Ну и погода». По информации сервиса, холодным будет только первый день февраля — температура ночью не поднимется выше –24 градусов. Вторая половина месяца, наоборот, будет очень теплой. В Новосибирске будет от +1 до +5 градусов днём.

Фото: nuipogoda.ru

Американская компания AccuWeather со штаб-квартирой в Пенсильвании составила самый холодный прогноз на февраль. По мнению синоптиков, средняя температура в феврале остановится на отметке –16… –21 градус.

Фото: accuweather.com