«Я паркуюсь как чудак»: новенькую «Тойоту Камри» забросали яйцами — смотрим за что

«Тойоту Камри» забросали яйцами Фото: читатель НГС

В новом, 163-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: месть за перегороженную пешеходную тропинку, «массовый тупняк» возле ТЦ «Леруа Мерлен» и безуспешные попытки ГИБДД решить проблему с автомобилем, перегородившим проезд.



Во дворе Орджоникидзе, 47 Фото: читатель НГС

— Каждый день такие «умники» паркуются во дворе Орджоникидзе, 47, перекрывая проход через детскую площадку. У кого-то закончилось терпение, — рассказывает читатель Сергей.

Возле ЖК «Эверест» Фото: читатель НГС

— Автохамло на тротуаре при наличии свободного места на паркинге в 10 метрах. ЖК «Эверест» и ЖК «Грин Арт», — сообщает Станислав.



Возле входа в детский сад № 425 «Ёлочка» на Затулинке Фото: читатель НГС

— Возле единственного входа в детский сад № 425 «Ёлочка» на Затулинке. Местные жители паркуются у ворот сада (хотя на них написано, что нельзя), преграждая подход к воротам. Ни на санях, ни на плюшках проехать между машинами нельзя. В общем-то и пешком пройти сложно, — жалуется Алена.



Стоянка на тротуаре Фото: читатель НГС

— На протяжении 50 метров двое вставших на тротуар, несмотря на достаточное место для нормальной парковки. С водителем «Нивы» удалось пообщаться — на претензию он ответил, что не видит в таком способе парковки ничего особенного, кому надо — обойдут, — пишет читатель Максим.

На улице Тюменская Фото: читатель НГС

— Улица Тюменская, дорога от остановки в сторону жилых домов. Приходится обходить с коляской по дороге, — недоволен Иван.



«Камри» на тротуаре Фото: читатель НГС

Уютно устроился на тротуаре под крышей.

Возле ТЦ «Леруа Мерлен» Фото: читатель НГС

— Возле ТЦ «Леруа Мерлен» запечатлен «МАССОВЫЙ ТУПНЯК». Видимо, кто-то один встал — и за ним начали парковаться другие в третий ряд, запаковав другие машины. Машинам в среднем ряду вообще не выехать, — рассказывает Ольга.



На Троллейной, 21 Фото: читатель НГС

— Троллейная, 21. Чётко на тротуаре. Пешеходам ходить по проезжей части. Класс, «красавчик», — пишет Оксана.



«Гелендваген» на дорожке Фото: читатель НГС



— Идёшь такой по тротуару (ул. Народная между домами 8 и 8/1), и все, конец дороги. Ничего, челяди обойдут, негоже боярам думать о других, — возмущаются местные жители.



На пешеходной дорожке возле поликлиники № 16 Фото: читатель НГС

— Припарковались на пешеходной дорожке возле поликлиники № 16 по адресу 1-й пер. Пархоменко, 32, — информирует Ирина.



Въезд и выезд из двора заблокирован Фото: читатель НГС