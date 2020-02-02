«Я паркуюсь как чудак»: новенькую «Тойоту Камри» забросали яйцами — смотрим за что

В новом, 163-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: месть за перегороженную пешеходную тропинку, «массовый тупняк» возле ТЦ «Леруа Мерлен» и безуспешные попытки ГИБДД решить проблему с автомобилем, перегородившим проезд.
— Каждый день такие «умники» паркуются во дворе Орджоникидзе, 47, перекрывая проход через детскую площадку. У кого-то закончилось терпение, — рассказывает читатель Сергей.
— Автохамло на тротуаре при наличии свободного места на паркинге в 10 метрах. ЖК «Эверест» и ЖК «Грин Арт», — сообщает Станислав.
— Возле единственного входа в детский сад
— На протяжении 50 метров двое вставших на тротуар, несмотря на достаточное место для нормальной парковки. С водителем «Нивы» удалось пообщаться — на претензию он ответил, что не видит в таком способе парковки ничего особенного, кому надо — обойдут, — пишет читатель Максим.
— Улица Тюменская, дорога от остановки в сторону жилых домов. Приходится обходить с коляской по дороге, — недоволен Иван.
Уютно устроился на тротуаре под крышей.
— Возле ТЦ «Леруа Мерлен» запечатлен «МАССОВЫЙ ТУПНЯК». Видимо, кто-то один встал — и за ним начали парковаться другие в третий ряд, запаковав другие машины. Машинам в среднем ряду вообще не выехать, — рассказывает Ольга.
— Троллейная, 21. Чётко на тротуаре. Пешеходам ходить по проезжей части. Класс, «красавчик», — пишет Оксана.
— Идёшь такой по тротуару (ул. Народная между домами 8 и 8/1), и все, конец дороги. Ничего, челяди обойдут, негоже боярам думать о других, — возмущаются местные жители.
— Припарковались на пешеходной дорожке возле поликлиники
— Единственный въезд и выезд во двор заблокировала машина. Вызывали полицию, ГИБДД. Экипажи ГИБДД за сутки три раза приезжали, и ничего не могут сделать — типа, не за что эвакуировать. Возникает вопрос: данная ситуация сильнее правил и закона? Ни пожарные, ни скорая, никакие другие экстренные службы подъехать не могут. Тургенева, 70, — повествует читатель Владимир.