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Авто Я паркуюсь как чудак Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: новенькую «Тойоту Камри» забросали яйцами — смотрим за что

Новый обзор неправильной парковки в Новосибирске

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«Тойоту Камри» забросали яйцами

«Тойоту Камри» забросали яйцами

В новом, 163-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: месть за перегороженную пешеходную тропинку, «массовый тупняк» возле ТЦ «Леруа Мерлен» и безуспешные попытки ГИБДД решить проблему с автомобилем, перегородившим проезд. 

Во дворе Орджоникидзе, 47

Во дворе Орджоникидзе, 47

— Каждый день такие «умники» паркуются во дворе Орджоникидзе, 47, перекрывая проход через детскую площадку. У кого-то закончилось терпение, — рассказывает читатель Сергей. 

Возле ЖК «Эверест»

Возле ЖК «Эверест»

— Автохамло на тротуаре при наличии свободного места на паркинге в 10 метрах. ЖК «Эверест» и ЖК «Грин Арт», — сообщает Станислав. 

Возле входа в детский сад <nobr class="_">№ 425</nobr> «Ёлочка» на Затулинке

Возле входа в детский сад № 425 «Ёлочка» на Затулинке

— Возле единственного входа в детский сад № 425 «Ёлочка» на Затулинке. Местные жители паркуются у ворот сада (хотя на них написано, что нельзя), преграждая подход к воротам. Ни на санях, ни на плюшках проехать между машинами нельзя. В общем-то и пешком пройти сложно, — жалуется Алена.

Стоянка на тротуаре&nbsp;

Стоянка на тротуаре 

— На протяжении 50 метров двое вставших на тротуар, несмотря на достаточное место для нормальной парковки. С водителем «Нивы» удалось пообщаться — на претензию он ответил, что не видит в таком способе парковки ничего особенного, кому надо — обойдут, — пишет читатель Максим.

На улице Тюменская

На улице Тюменская

— Улица Тюменская, дорога от остановки в сторону жилых домов. Приходится обходить с коляской по дороге, — недоволен Иван. 

«Камри» на тротуаре

«Камри» на тротуаре

Уютно устроился на тротуаре под крышей. 

Возле ТЦ «Леруа Мерлен»

Возле ТЦ «Леруа Мерлен»

— Возле ТЦ «Леруа Мерлен» запечатлен «МАССОВЫЙ ТУПНЯК». Видимо, кто-то один встал — и за ним начали парковаться другие в третий ряд, запаковав другие машины. Машинам в среднем ряду вообще не выехать, — рассказывает Ольга. 

На Троллейной, 21

На Троллейной, 21

— Троллейная, 21. Чётко на тротуаре. Пешеходам ходить по проезжей части. Класс, «красавчик», — пишет Оксана. 

«Гелендваген» на дорожке

«Гелендваген» на дорожке

— Идёшь такой по тротуару (ул. Народная между домами 8 и 8/1), и все, конец дороги. Ничего, челяди обойдут, негоже боярам думать о других, — возмущаются местные жители. 

На пешеходной дорожке возле поликлиники <nobr class="_">№ 16</nobr>

На пешеходной дорожке возле поликлиники № 16

— Припарковались на пешеходной дорожке возле поликлиники № 16 по адресу 1-й пер. Пархоменко, 32, — информирует Ирина.

Въезд и выезд из двора заблокирован

Въезд и выезд из двора заблокирован

— Единственный въезд и выезд во двор заблокировала машина. Вызывали полицию, ГИБДД. Экипажи ГИБДД за сутки три раза приезжали, и ничего не могут сделать — типа, не за что эвакуировать. Возникает вопрос: данная ситуация сильнее правил и закона? Ни пожарные, ни скорая, никакие другие экстренные службы подъехать не могут. Тургенева, 70, — повествует читатель Владимир.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
2 фев 2020 в 13:04

Стукачи на выход! А-ха-ха-ха 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

житель
2 фев 2020 в 13:10

нытики

Фото пользователя
2 фев 2020 в 13:07

Постоянно яйцами закидываю автоведра на газонах и тротуарах. Бывает даже кефирчиком крышу поливают. Кефир "Зелёный Луг"