Она и коронавирус предсказала? Разбираемся в прогнозах Ванги и кто делает на них деньги

Смотрите, что сбылось, чего не случилось и что еще может произойти Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

В Сети снова активно обсуждают болгарскую пророчицу Вангу. На этот раз в свете вспышки коронавируса. Конспирологи уверяют, что однажды она «предсказала появление некоего вируса». Само собой, в 2020 году. Правда, согласно предсказаниям, эпидемия эта должна была появиться в Африке. Но «экспертов» это совсем не смущает. Как не смущает и то, что в той же самой Африке пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания (есть только подозрения), а в Китае вирус разгулялся не на шутку. К 109-му дню рождения пророчицы мы покопались в 11-томной «Большой энциклопедии Ванги» и попытались разобраться, какими еще прогнозами богата история национальной гордости Болгарии и какие слова ясновидящей якобы сбылись, а какие держатся на честном слове.



Ванге приписывают так много предсказаний (зачастую противоречащих друг другу), что у человека здравомыслящего обязательно появятся сомнения. Одна половина скептиков считает, что имя прорицательницы привязывают к любому более-менее значимому событию задним числом, другая склоняется к тому, что Ванга — это отлично раскрученный государственный бизнес. Что сбылось

В июле 1969 года Ванга воскликнула: «Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!» Не совсем понятно, кому и при каких условиях она это кричала, но горящее платье принято связывать со смертью Индиры Ганди, премьер-министра Индии. В октябре 1984 года, отправляясь на интервью с писателем Питером Устиновым, она надела платье шафранового цвета. Бронежилет, который полнил ее в таком наряде, премьер-министр как настоящая женщина сняла. По пути в приемную, где Ганди ждала съемочная группа, она встретила своих убийц. Один выпустил в премьера три пули, а его напарник — целую автоматную очередь.

В этих вещах Индира Ганди была в день убийства Фото: Ganesh Bhakt / Wikipedia

В 1979 году, согласно разным источникам, Ванга напророчила будущее России. Она сказала: «Вижу сад. Это Россия. Кругом снег. Много снега. Слышу голоса: мужской и женский. Нет, это не голоса — из глубин земли соки питают деревья. В Россию идет необычная весна». Это ее откровение связывают, конечно, с перестройкой, а в качестве доказательства приводят еще и мемуары Раисы Горбачевой. В книге «Я надеюсь…» опубликованы ее воспоминания от 10 марта 1985 года: «Вышли в сад. Михаил Сергеевич был очень уставшим. Сначала молчал. Потом говорит: «Завтра — пленум. Может стать вопрос о том, чтобы я возглавил партию».



В 1989 году прорицательница, похоже, увидела события 2001 года. «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой». Ну а какие еще «американские братья» могут быть связаны с «птицами железными», если не башни-близнецы. Ванга и коронавирус В своем стремлении притянуть любое событие на планете к предсказаниям Ванги конспирологи порой не видят границ. Неудивительно, что появились те, кто тут же определил, что Ванга пророчила и эпидемию коронавируса. Якобы она говорила, что в 2020 году «появится некая болезнь, которая может вызвать эпидемию по всему миру». Однако появиться этот вирус должен был в Африке. Но в Африке первые случаи заражения китайским коронавирусом заподозрили только 29 января, спустя месяц после того, как его обнаружили в Ухане. Мужчину и женщину, прибывших из Китая, с подозрением на коронавирус врачи изолировали в Судане. Еще о четверых гражданах, ранее посещавших Ухань и, по-видимому, заразившихся болезнью, сообщают из Эфиопии. Кроме того, об одном возможном носителе коронавируса известно в Кении. Так что искать корни 2019-nCoV в Афике точно не стоит. И на старуху бывает проруха.

Но есть и хорошие новости: болгарская ясновидящая якобы заявляла, что лекарство найдут в том же году.

YouTube / Сугубо ТоТ

Что не сбылось

В 1994 году Ванга предсказывала конец света. «Через девять лет будет конец света, Земля отвернется от Солнца. Где было жарко, там будет лед, многие животные вымрут. Люди будут воевать за энергию, но у них хватит души остановиться». Не знаем, как насчет «многих животных», но глобальных климатических изменений до сих пор нет. Во всяком случае, жаркие страны льдом не покрылись до сих пор. Но что интересно, пророчества Ванги 2003 годом не ограничились. Ясновидящей приписывают прогнозы, например, на 2179 год, когда земляне должны установить контакт с «братьями по разуму из других миров».

На 2010 год ясновидящая прогнозировала новую мировую войну, которая должна была продлиться до октября 2014-го. С ядерным и химическим оружием.

А еще в 2011 году Северное полушарие должно было лишиться большей части растительности и животных — из-за радиоактивных осадков.

Были и предсказания из сферы здравоохранения. Например, в 2008 году, по расчетам ясновидящей, человечество должно было открыть лекарство против онкологических заболеваний, а в 2018-м — уникальное средство для восстановления сил и здоровья человека, полученное из гормонов лошади, собаки и черепахи.

