«Это полное скотство»: автобрюзга о людях, которые вызывают два такси сразу

Такси стало очень удобно и дёшево, но есть и обратная сторона медали Фото: Олег Каргаполов

Наш автобрюзга встретил знакомого таксиста, который пожаловался на банальную проблему: дескать, клиентка вызвала сразу две машины, а потом устроила между водителям «аукцион». Брюзга — не то чтобы защитник униженных, но повод для нытья не упустит. И вот что он написал.

Мой знакомый Карим — человек удивительный. Он хоть и таксист, но постоянно попадает в истории из фильмов. На его счету один задержанный убийца (оказался сумасшедшим), сданная полиции бригада воров (таскала колёсные диски), приструнённый «яжотец» (парковал машину на ступеньках школы), и всё в таком духе. Если выйдут девятые «Игры престолов», там будет Карим.



Но и с ним случаются пустяковые истории. Недавно он приехал на вызов, но клиентка предпочла ему другого. Ну с женщинами такое случается: обещала ждать, но дала слабину. Обидно, что всё это ради шести рублей.

— Я предложил второму таксисту разъехаться мирно: обычно все так и делают, — говорит Карим. — Но тот упёрся: рейтинг превыше всего. И клиентка упёрлась: мол, тут дешевле.

Карим покусался с вредной дамочкой и её новым таксистом, но бить не стал и уехал с обидой в душе.

— До чего люди обнаглели: у меня дети, внук, ипотека, а цены и так очень низкие, — сетует он. — А тут ещё такие кадры от работы отвлекают.

Брюзге интересно, как вы относитесь к таким мелочам? С одной стороны, «двоежёнство» не запрещено: хоть пять такси вызови. С другой — сплошное свинство, потому что ради экономии трёх минут или шести рублей одного из таксистов гоняют бесплатно. Карим не первый, кто рассказал брюзге про такую манеру клиентов. Ерунда, конечно, но показывает наше потребительское отношение друг к другу. Кто такой таксист, чтобы с ним считаться? Кто такой электрик? Кто такой кассир или кондуктор?



И действительно, кто они? Просто эта формула универсальна, и временами её применяют к нам самим. Вот тогда мы негодуем. Потому что для кого-то и мы сами такой же «таксист» — проще говоря, никто.

Брюзге нравится, что такси стало таким дешёвым и быстрым — не то что в его хрущёвском детстве. Но существует оно лишь потому, что не все таксисты умеют считать. Брюзга тут прикинул, что таксование на иномарке ценой 700–800 тысяч (а в основном ездят такие) — это работа на её амортизацию. Хорошо, что таксисты пока этого не понимают.

За последнее время брюзге попадались разные водители: был идеальный таксист, но был и полный олух, который двадцать минут возил брюзгу по кварталу, вернувшись в исходную точку (тут-то брюзга и стал брюзгой). В общем, в этой сфере царит полный хаос, хотя дешевизну и удобство отрицать нельзя.

Агрегаторы такси озабочены войнами друг с другом и не думают ни о таксистах, ни о клиентах. Подобные стычки — в общем-то просто борьба за рынок. И хотя повлиять на неё мы не можем, в наших силах проявить друг к другу чуть-чуть понимания. Например, не изводить таксистов ложными вызовами.

Записано со слов автобрюзги. Мнение редакции может не совпадать с его домыслами. Автобрюзга завистлив, бездарен и одинок.

Согласны ли вы с брюзгой?

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