Брекзит для чайников: разбираемся, почему Британия сбежала от Евросоюза

Вырезать Британию из Евросоюза оказалось не проще, чем удалить печень канцелярским ножом. За 47 лет брака королевство вросло в Евросоюз капитально, хотя сохранило национальную валюту (фунт стерлингов) и ряд других преференций.



Во многом брекзит был мотивирован желанием британцев защититься от нашествия мигрантов, которое достигло пика в 2015 году. Оптимистам виделся половинчатый брекзит, когда можно закрыть границы для мигрантов, но оставить их прозрачными для товаров — Британия очень зависима от единого рынка.



Но Брюссель сразу обозначил, что не потерпит cherry-picking — ковыряния в тарелке с вишнями. Британцам поставили ультиматум: либо всё, либо ничего.

