Начните день с водки: 10 отрезвляющих фактов об алкогольном символе России

1
Если водка калорийная, то почему так мало толстых алкоголиков?
Нужно понимать, что калории — это энергия, которая выделяется при сжигании того или иного продукта в приборе-калориметре. Водка горит неплохо, но питательной ценности в ней ноль, ни белков, ни жиров, ни углеводов, ни витаминов, ни прочих макро- и микронутриентов. Спирт и вода. Особо не разжиреешь.
2
С водки быстрее станешь алкоголиком?
Зависимость развивается от этанола, соответственно, чем больше в спиртном напитке этанола, тем быстрее можно достичь необходимой цели. Не все будущие алкоголики начинают с водки, но когда становится проблематичным выпить ведро пива, почти все переходят на водку как на самый лучший напиток по соотношению цена/эффект.
3
Может ли водка выветриться и испортиться?
Спирт может испаряться, как и вода, так что нормы естественной убыли для водки существуют. А вот прокиснуть или протухнуть она не может, так что в герметичной таре в сухом, темном и прохладном месте храниться может практически бесконечно.
4
Чем больше перегонок, тем лучше водка? Есть смысл в фильтрации?
Смысл есть, потому что в итоговом продукте всегда присутствуют примеси, и как раз они делают водку токсичнее — тот же метанол, например. Чем чище продукт, тем, по идее, лучше — остается токсический эффект только самого этанола, без посторонних веществ.
5
Премиум-водки можно выпить больше?
Качественная очистка действительно стоит денег, но выпить что премиальной, что не премиальной водки можно примерно одинаково, отличие будет скорее в последствиях, выраженности похмелья. Если примесей много, они тоже внесут свои краски в общую картину следующего утра.
6
Зачем охлаждать водку?
Теплая водка пьется с трудом. По канонам ее подают охлажденной, так проще смириться с не самыми приятными запахом и вкусом напитка. Более холодная водка скрывает вкус, поэтому иногда в кафе дают слишком холодную водку, если она низкокачественная.
7
Водка обостряет мыслительную активность?
Сооснователь «Майкрософт» Стив Балмер в свое время заметил, что ему проще кодить в нетрезвом состоянии. Поставив на себе несколько экспериментов, он выяснил, что где-то между 1,2 и 1,4 промилле лично у него находится пик программистских способностей. Вопрос этот изучался, умеренное употребление алкоголя действительно улучшает определенные типы творческого мышления, одновременно подавляя другие типы, так что сработавшее на Балмере не обязательно сработает на ком-то другом. И да, водка тут ни при чем, Балмер пользовался большим количеством пива, то есть опьянение наступало не так быстро, как в случае с водкой.
8
Есть смертельная доза водки?
Сильно зависит от конкретного человека. Для ни разу не пившего спиртное молодого человека массой килограммов 50 выпитая залпом бутылка водки может стать первой и последней в жизни. Основная масса летальных исходов приходится на 4–5 промилле (очень приблизительно — 2–2,5 литра водки). Однако зафиксированы случаи, когда человек с 14,1 промилле в ЮАР управлял минивэном, а жительница Лос-Анджелеса с 13,3 промилле стала известной только потому, что ее сбила машина, и женщину доставили в госпиталь, где и обнаружили высочайшую степень опьянения.
9
Почему на пьяную голову тянет на любовные приключения?
Если водку и можно назвать афродизиаком, то чисто теоретически. Поскольку этанол с точки зрения фармакологии является депрессантом, он постепенно подавляет активность нейронов. Чем старее структура мозга (в эволюционном смысле), тем дольше она сопротивляется. Лобная кора, отвечающая за самоконтроль и сдерживание, отключается одной из первых, в результате различные компульсивные позывы той же миндалины мозга остаются без тормозов и реализуются по полной программе. К тому же есть данные о том, что отключается и способность нашего мозга распознавать асимметрию, так что лицо потенциального партнера/партнерши нам начинает казаться более симметричным, то есть более красивым и привлекательным. Вот там и создаются все условия для нетрезвых приключений на половую тему.
10
Есть стереотип, что все творческие люди — алкоголики. Водка влияет на творчество?
В целом да, влияет. Вопрос скорее в том, как именно влияет. Употребление алкоголя оказалось вредным для продуктивности более 75% выборки из 34 известных писателей, художников, композиторов и исполнителей XX века, особенно на последних этапах их карьеры. В целом оказалось, что спиртное дало прямую выгоду примерно для 9% выборки, косвенную — для 50% и не дало заметного эффекта для 40% участников исследования в разное время их жизни. Тут скорее наоборот, образ жизни творческих людей создает все условия для злоупотребления спиртным. Хотя нельзя отрицать, что малые дозы алкоголя могут снижать тревожность, позволяют расслабиться, не думать о рутине — из-за приглушения «нейронного шума» в голове, и это позволит услышать слабый голос какой-нибудь действительно гениальной творческой идеи. Но речь в этом случае идет о дозе, соответствующей максимум 20 граммам чистого этанола, что по понятиям предпочитающих водку совершенно несерьезная цифра.
11
Что еще почитать об алкоголе?
Осталось чувство легкой недосказанности? Тогда развейте еще 10 мифов о пьянстве, в которые все верят. А если считаете день рождения водки своим профессиональным праздником, то вот вам пять проверенных блюд, которые пригодятся утром. Не благодарите.