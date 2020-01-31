Начните день с водки: 10 отрезвляющих фактов об алкогольном символе России

Если водку и можно назвать афродизиаком, то чисто теоретически. Поскольку этанол с точки зрения фармакологии является депрессантом, он постепенно подавляет активность нейронов. Чем старее структура мозга (в эволюционном смысле), тем дольше она сопротивляется. Лобная кора, отвечающая за самоконтроль и сдерживание, отключается одной из первых, в результате различные компульсивные позывы той же миндалины мозга остаются без тормозов и реализуются по полной программе. К тому же есть данные о том, что отключается и способность нашего мозга распознавать асимметрию, так что лицо потенциального партнера/партнерши нам начинает казаться более симметричным, то есть более красивым и привлекательным. Вот там и создаются все условия для нетрезвых приключений на половую тему.