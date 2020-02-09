Я отказываюсь говорить без своего авокадо. Откуда этот бешеный спрос на обычную еду — колонка Стаса Соколова

Мы тратим на авокадо сотни рублей, а в той же Мексике это обычный повседневный продукт, как для нас картошка Фото: Стас Соколов

Новосибирск ждёт очередная волна гастрономической моды. Авокадо в местных заведениях кормят уже давно, но с открытием заведения ресторанной империи Новикова (обзор про него читайте тут) появления экзотического фрукта можно со временем ожидать даже в наиболее продвинутых столовых. Вы думаете, это какая-то провинциальная блажь? Как бы не так. Почему — в своей авторской колонке объясняет Стас Соколов.

Люди едят авокадо давно, считается, что народы, населяющие Центральную Америку, собирали его ещё 10 тысяч лет назад. Сегодня в Мексике (самый крупный пока мировой производитель) это до сих пор повседневный продукт, почти как картошка у нас. Правда, «карпаччо из авокадо» в Мексике делают разве что в дорогих ресторанах. Но в качестве соуса (гуакамоле) этот фрукт используется даже в уличных точках с тако.



Довольно долго авокадо так и оставался местной экзотикой, которая (за пределами Центральной Америки) была слишком дорога, чтобы стать повседневной едой, и недостаточно привлекательна сама по себе, чтобы люди хотели платить за неё достаточно много. Но в середине 90-х годов в США была запущена PR-компания — подогреть интерес к продукту, который сочетал два крайне привлекательных для продвижения качества: был дешевым и непонятным для массового покупателя. Значит, нужно было просто убедить людей в том, что вот эта маслянистая и почти безвкусная штука — невероятно полезная вещь. Ведь всё, что полезно, должно на первый взгляд выглядеть непривлекательно, правда?

А потом всё покатилось как снежный ком. Сегодня без блюда из авокадо нельзя представить ни одно модное место. Avocado Queen Новикова стала просто уверенной и расчетливой попыткой оседлать тренд. Дескать, вы хотите авокадо? Ну, вот вам целый ресторан, не ошибитесь адресом.

В самом авокадо нет ничего плохого — это просто необычная еда. Проблема возникает, когда из локального фрукта авокадо превращается в какую-то гастроикону, которую внезапно хотят все. Экологи уже бьют тревогу: ради расширений плантаций перспективной культуры вырубаются леса, мелеют из-за интенсивного орошения реки, а фермеры начинают отказываться от привычных растений, нарушая веками складывавшийся баланс.



И так происходит не только с авокадо. На волне интереса к так называемому правильному питанию во всем мире растет спрос на южноамериканскую крупу киноа, животноводы терпят убытки из-за перехода части покупателей на кокосовое и соевое молоко, покупатели готовы переплачивать за семена чиа и ягоды годжи. Но если вы спросите у среднестатистического покупателя всего этого модного полезного, чем те же ягоды годжи лучше обычного шиповника, то едва ли хотя бы один из трех сможет привести хоть какие-то связные аргументы. Оно и понятно: годжи даже звучит экзотично, а шиповник — это какие-то кусты, ягоды с которых вы можете нарвать в парке совершенно бесплатно. Но именно на этой вот недоступности-экзотичности и основана святая вера во все эти «суперфуды» (продукты особенно полезные для здоровья). Прекрасной иллюстрацией этого могут служить отделы здорового питания в Северной Америке или Европе, где все чаще можно увидеть, например, обыкновенную гречку. Но только стоить она там может раз в десять дороже. Это же суперфуд! Его вырастили в окружении девственной природы, в нетронутой цивилизацией сибирской глуши. Что — вы ещё не собираетесь в магазин прикупить пару-тройку килограммов такого ценного продукта?



Кстати, вот вам ещё один остромодный суперфуд — квашеная капуста. Ферментированные овощи на самом деле присутствуют в кулинарной традиции многих стран (лидер тут не Россия, а скорее Корея). Но в Европе такое было больше распространено на востоке, где холодней и нужно прилагать больше усилий, чтобы как-то сохранить урожай. Так вот, квасить капусту в последнее время стало очень модно. Популярные гастроблогеры рассуждают о пользе молочной кислоты, перечисляют важные элементы, содержащиеся в рассоле. В общем, если вы тоже хотите быть на острие гастрономической моды, но 600–700 рублей на одно большое вкусное автокадо у вас по какой-то причине нет денег, вы теперь знаете что делать. Не благодарите.

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