«Спасите»: откровения сибиряка, который целый год просидел в декрете и поменял мнение о женщинах

Считается, что женщины в декрете отдыхают и бездельничают. Мы не будем спорить. Просто попробуйте сами Фото: Полина Авдошина (иллюстрация)

Все чаще в городе можно встретить молодых отцов, которые одни гуляют с детьми на детских площадках, водят по развивашкам и катают коляски в парках. И если еще 20 лет назад один мужчина с ребенком воспринимался женщинами как потенциальный жених («Может, вдовец или разведен»), то сейчас почти наверняка у него есть жена. Просто мама работает, а папа в декрете. У этой схемы много противников среди блюстителей патриархального уклада, но и сторонников не меньше. Редакция НГС нашла молодого отца, который по своей воле оказался в декретном отпуске и в корне поменял свое мнение об этом мероприятии.

Что может быть проще Когда встал вопрос о том, что жена хочет выйти на работу сразу после родов, а ребенок какое-то время будет находиться с няней — я запротестовал. Еще бы, моя дочь с чужой теткой с рождения и это будет стоит нам каждый месяц немалую сумму. Час услуг няни по Новосибирску оценивают в среднем в 200 рублей. В месяц получается примерно 40 тысяч рублей. Я работаю в свободном графике и могу заниматься делами дистанционно. Решил, что сам смогу посидеть — тем более ребенок у меня долгожданный и желанный, а я взрослый мужик — и с задачами посложнее справлялся. Жена ставила под сомнения мои возможности, чем вызывала негодования и конфликты. Я настоял и оказался в декрете. Будни яжотца Лупоглазый сверток из роддома поначалу почти всегда молчал. Про себя я ликовал и не понимал, что все развели такие сложности вокруг детей. Ест и спит, спит и ест. Механическим действиям — поменять, подмыть, покормить — я научился быстро. Первые пару недель никто в доме даже не устал. Потом жена вышла на работу и началось самое интересное — хныканье по разным поводам. То животик болит, то ножки крутит на погоду, то хочет спать, то хочет есть. Я справлялся и с этим объемом работы, но сам не заметил, как перестал заниматься текущими делами и ВСЁ мое время занял уход за младенцем. Очнулся я с красными от недосыпа глазами почти через три месяца. Работа была завалена, текущие личные дела забыты, а сам я значительно осунулся и хмуро смотрел на жизнь из окна детской.

Тем временем все вокруг считали, что я сижу дома и ничего не делаю.

СИЖУ ДОМА. Да я бы с удовольствием вышел на три работы, чем проживать будни сурка, где ты не можешь ничего спланировать, а одни и те же стены давят на и так плохо работающий мозг. Только тогда я понял все жалобы женщин, которые сидели в декрете. Все глупые клубы поддержи мамочек с маленькими детьми, кружки по интересам и «куриные» разговоры на детской площадке. Бедные женщины, таким образом они все просят о помощи. Они пытаются вернуть себе себя и хоть на полчаса вынырнуть из мира бодиков и мягких бортиков для детской кроватки.

«Спасите», — вот что я вижу в глазах мамы, которая катит коляску по торговому центру.

Страшен именно информационный ваакум и обесценивание обществом процесса ухода за маленькими детьми. «Просто дома с ребенком сидит», «Сидит на шее в декрете», «Целыми днями туда-сюда по комнатам слоняется», — вот что я думал о скучающих мамашках без работы еще год назад. Пока сам не попал в этот капкан.

Год спустя Роман все-таки решился нанять для дочери няню. Но до этого пережил всю гамму «декретных» переживаний и окунулся в отцовство с головой Фото: Полина Авдошина (иллюстрация)

Я стал анализировать, в чем же такая большая проблема ухода за младенцем. Во-первых, это невозможность спланировать ровным счетом ничего, все зависит от его настроя, погоды и лунного календаря. Во-вторых, это монотонная физическая нагрузка, она раздражает любого человека, привыкшего хоть к минимальному разнообразию. В-третьих, это низкая оценка такого труда обществом и прежде всего самим человеком. И дело не в том, что вы чего-то не умеете и не знаете — информации сейчас навалом в интернете. Но найдите в себе силы ее систематизировать в час ночи, когда вы несколько часов уже как спите с открытыми глазами, а ребенок все еще нет и не собирается.

Ухаживать за младенцем может любой, для этого не надо каких то нереальных скилов. Но необходимо очень много терпения. Если взять все терпение, которые проявляют молодые мамы, и приложить его к профессиональной деятельности — можно добиться впечатляющих карьерных высот за короткое время. Это я все к чему. Если у вас есть близкие мамы/папы в декретном отпуске — поддержите их. И похвалите. Они очень в этом нуждаются.

А вам было тяжело сидеть в декрете?