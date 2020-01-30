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«Никто не работает, город пустой»: срочно вернувшиеся из Китая новосибирцы — о последних днях отдыха

Как коронавирус повлиял на туристов в Санье и есть ли там паника

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Галина (посередине) говорит, что китайцев-туристов тоже вывезли из Саньи<br><br>

Галина (посередине) говорит, что китайцев-туристов тоже вывезли из Саньи

Туроператор «РУСЬ-ТУР», который возил новосибирцев в Китай, досрочно вывез туристов с острова Хайнань, из Саньи. Помимо туристов на этом самолёте прилетели в Сибирь и те, кто сам решил уехать из Китая. Журналисты НГС встретили новосибирцев в Толмачёво и узнали, успели ли они отдохнуть, почему опустел город Санья и есть ли паника среди населения Китая.

Рейс Санья — Новосибирск должен был прилететь сегодня, 30 января, в 12:35 по расписанию, но фактически приземлился на полчаса раньше. Мы с фотокорреспондентом НГС Ольгой Бурлаковой ждали прилетевших туристов в пустынном холле — почему-то большого количества встречающих в этот раз не было. С нами их ждал ещё и сотрудник, отвечающий за такси от аэропорта, Владимир Авакян. Он стоял без защитной медицинской маски, но запас масок именно для встречи подготовил. А вот в аптеке на втором этаже аэропорта масок уже не было — закончились.

Матвей летал в Санью с семьёй из шести человек, включая троих детей

Матвей летал в Санью с семьёй из шести человек, включая троих детей

— Естественно, есть какие-то опасения, но в жизни я столько всего пережил! Человек был безнадёжный, меня поставили на ноги. В прошлом году ядовитая змея укусила — тоже через это прошёл. У нас спартанское воспитание, в отличие от молодёжи. Они питаются одними бутербродами, гамбургерами, а я каждый день морковку тру, лимон каждую зиму добавляю, чтобы иммунитет был сильный, — делится своим рецептом крепкого здоровья Владимир Авакян.

Его тоже удивило, что в аэропорту мало встречающих, говорит, людей обычно больше. Минут через 20 подошла одна женщина, которая ждала свою дочь, и тоже, как и мы, на всякий случай уточнила — правда ли здесь ждут прилетевших рейсом из Саньи.

Так зал ожидания выглядел практически всё время

Так зал ожидания выглядел практически всё время

«Меня сдали, что я кашляю»

Ирина встречает дочь, которая живёт в Китае и поехала в Санью на каникулы. Билеты на сегодняшний рейс они покупали сами, то есть их не вывозили досрочно, как туристов с путёвками.

— Она работала там, сейчас начались каникулы — поехала отдыхать в Санью и домой погостить, а 13 февраля должна обратно в Китай улететь. Посмотрим на ситуацию. Она мне писала, что последние несколько дней можно было бы отдохнуть хорошенько, но она не посмотрела парк «Край света», буддийскую статую: автобусы не ходят, все парки закрыты, экскурсии отменены, в кафе народу нет. Такая обстановка — как апокалипсис, на её взгляд, — описывает ситуацию со слов дочери Ирина.

Ирина была первой, кто пришёл встречать пассажиров рейса из Саньи

Ирина была первой, кто пришёл встречать пассажиров рейса из Саньи

Дочь, по её словам, рассказала такую историю: она сидела на террасе и начала кашлять — к ней сразу же подбежали врачи, померили температуру. Она была в норме.

— Сказали, что у всех меряют температуру, но она такого не видела. Сказала: «Видимо, меня сдали, что я кашляю». Так что китайцы испугались сильно, а русские ходят как ни в чём не бывало, как будто их это не касается.

Пассажиры выходили постепенно — по одному человеку или семье. Сначала — пассажиры с детьми

Пассажиры выходили постепенно — по одному человеку или семье. Сначала — пассажиры с детьми

«Очередь 33 метра стояла за этими масками»

Пока мы стоим и ждём прилетевших, в аэропорту звучит объявление для туристов, которые собираются в Китай и Таиланд: им напоминают, что нужно соблюдать меры предосторожности — не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, носить маски, мыть руки перед приёмом пищи и после посещения мест массового скопления людей.

Подходит ещё одна мама, встречающая свою дочь. Представляется Верой.

Встреча Веры и её дочки Элины, которая не была в России два года

Встреча Веры и её дочки Элины, которая не была в России два года

— Дочь-студентка, взяла академ и поехала в Санью отдыхать. Почти все бары там закрыты, но она прочитала, что в одном баре бесплатно будут раздавать маски — на острове Хайнань они еще есть, а на самом материке масок уже нет. На днях она скидывала видео — там очередь 33 метра стояла за этими масками. А тут акция. Более 300 человек пришли: больше половины — местные, а русские гуляют с ребятишками и ничего не боятся.

Через какое-то время выходит и сама девушка — Элина, дочь Веры. Она два года не была в России, потому что учится в Харбине. Элина рассказывает, что в Китае на вокзалах и в аэропортах просто проверяют температуру, но все люди ходят в масках. В её университете у студентов постоянно спрашивают, были ли они в Ухани за последние 14 дней и контактировали ли с кем-то из этого города, в норме ли температура тела. Каждую неделю им нужно отчитываться перед университетом.

Помимо проверки на борту, у туристов брали анализы уже в самом аэропорту

Помимо проверки на борту, у туристов брали анализы уже в самом аэропорту

— Возможно, наши каникулы продлятся. Пока сказали приехать к концу февраля, учёба обычно начинается в марте. Паника больше на материке: я приехала в Гуанчжоу, местные жители не пустили на территорию дома, потому что я с чемоданом была. Мол, иди и на улице спи — я считаю, что это бесчеловечно. Гостиницы не работают, некоторые рейсы по Китаю отменили, — говорит Элина.

«Закрыли все пляжи»

Туристы выходят очень медленно, потому что сначала их проверяют в самолёте тепловизором, а теперь добавились новые проверки.

Виктория с семьёй ходила по Китаю в масках

Виктория с семьёй ходила по Китаю в масках

— Летели семь часов, но пока в самолёте досмотр с пристрастием, пока здесь мазки сдавали — ПЦР из носа и зева... А в Китае ничего не делали: только говорили, что нужно на ресепшене температуру померить, — говорит Любовь, которая одна из первых вышла с мужем и двумя детьми.

— Отпуск успел закончиться, всё по графику. Мы даже хотели бы раньше улететь: сначала было нормально, а потом всё уже стало закрываться, не работать, да и плюс стало холодно. Сама атмосфера ещё — все в масках, повышенный контроль, а в отпуске, конечно, не хочется о плохом думать. Принимали все меры: никуда не ходили, носили маски, — добавляет она.

Многие туристы отмечают, что на острове Хайнань, в частности в городе Санья, не было такой паники, как в других местах

Многие туристы отмечают, что на острове Хайнань, в частности в городе Санья, не было такой паники, как в других местах

По словам Любови, в последние дни на отдыхе без масок они никого не видели.

Юлия и Дмитрий тоже говорят, что отдохнуть успели, только вчера в Санье закрыли все пляжи, а ранее перестали ходить автобусы к основным достопримечательностям и не работали торговые центры.

Юлия с детьми

Юлия с детьми

— Паники никакой не было. Единственное — наблюдались проблемы с масками, но потом туроператор их предоставил. Там гораздо спокойнее обстановка, тут прочитаешь новости — прям волосы шевелятся, а там всё в порядке. Может, такой паники нет, потому что более достоверная информация, чем у нас. Перед таможенным контролем у нас здесь взяли анализы, — говорит Юлия.

Матвей с семьёй (у них трое детей) замечает, что там всё спокойно, только после объявления карантина на улице не стало людей.

Матвей летал в Санью с семьёй из шести человек, включая троих детей

Матвей летал в Санью с семьёй из шести человек, включая троих детей

Галина показала фотографии с опустевшими улицами

Галина показала фотографии с опустевшими улицами

— Всех китайцев вывезли оттуда — город пустой, — говорит вернувшаяся в Новосибирск Галина.

Это подтверждает и Иван, который работал в Санье в туристической сфере.

Некоторые туристы рассказывают, что в последние дни выходили только в магазин и большую часть времени находились в отеле

Некоторые туристы рассказывают, что в последние дни выходили только в магазин и большую часть времени находились в отеле

— Всех вывезли: никто не работает, город пустой, — комментирует он и добавляет, что такая ситуация будет в течение неопределённого времени.

Виктор работал вместе с Иваном в туристической сфере, но сейчас они остались в Санье без работы

Виктор работал вместе с Иваном в туристической сфере, но сейчас они остались в Санье без работы

Позже стало известно, что сегодня машина скорой помощи госпитализировала из аэропорта Толмачёво трёхлетнюю девочку, прилетевшую из Китая. Кроме того, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы Российской Федерации на Дальнем Востоке — это одна из мер по нераспространению коронавируса из Китая. Больше материалов по этой теме читайте здесь.

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СаньятуристыкоронавирусКитайрейс«РУСЬ-ТУР»
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КОММЕНТАРИИ (11)

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30 янв 2020 в 20:24

«Никто не работает, город пустой». Ну, как говорится, нет худа без добра. Возможно, теперь китайцы начнут осваивать наши традиции, а не только мы их (в виде кухни и т.п). У них ведь там как раз Новый год наступил, если не ошибаюсь, а у нас после Нового года именно так всё и выглядит несколько дней: НИКТО НЕ РАБОТАЕТ, ГОРОД ПУСТОЙ...

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30 янв 2020 в 20:33

Нужно туда лишних новосибирцев отправить. За ненадобностью тут.

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30 янв 2020 в 20:19

Так может пенсионеры там все, потому и не работают? Я тоже не работаю, потому что на пенсии.