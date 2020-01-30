«Никто не работает, город пустой»: срочно вернувшиеся из Китая новосибирцы — о последних днях отдыха

Галина (посередине) говорит, что китайцев-туристов тоже вывезли из Саньи



Фото: Ольга Бурлакова

Туроператор «РУСЬ-ТУР», который возил новосибирцев в Китай, досрочно вывез туристов с острова Хайнань, из Саньи. Помимо туристов на этом самолёте прилетели в Сибирь и те, кто сам решил уехать из Китая. Журналисты НГС встретили новосибирцев в Толмачёво и узнали, успели ли они отдохнуть, почему опустел город Санья и есть ли паника среди населения Китая.

Рейс Санья — Новосибирск должен был прилететь сегодня, 30 января, в 12:35 по расписанию, но фактически приземлился на полчаса раньше. Мы с фотокорреспондентом НГС Ольгой Бурлаковой ждали прилетевших туристов в пустынном холле — почему-то большого количества встречающих в этот раз не было. С нами их ждал ещё и сотрудник, отвечающий за такси от аэропорта, Владимир Авакян. Он стоял без защитной медицинской маски, но запас масок именно для встречи подготовил. А вот в аптеке на втором этаже аэропорта масок уже не было — закончились.

Матвей летал в Санью с семьёй из шести человек, включая троих детей Фото: Ольга Бурлакова

— Естественно, есть какие-то опасения, но в жизни я столько всего пережил! Человек был безнадёжный, меня поставили на ноги. В прошлом году ядовитая змея укусила — тоже через это прошёл. У нас спартанское воспитание, в отличие от молодёжи. Они питаются одними бутербродами, гамбургерами, а я каждый день морковку тру, лимон каждую зиму добавляю, чтобы иммунитет был сильный, — делится своим рецептом крепкого здоровья Владимир Авакян.

Его тоже удивило, что в аэропорту мало встречающих, говорит, людей обычно больше. Минут через 20 подошла одна женщина, которая ждала свою дочь, и тоже, как и мы, на всякий случай уточнила — правда ли здесь ждут прилетевших рейсом из Саньи.

Так зал ожидания выглядел практически всё время Фото: Ольга Бурлакова

«Меня сдали, что я кашляю»

Ирина встречает дочь, которая живёт в Китае и поехала в Санью на каникулы. Билеты на сегодняшний рейс они покупали сами, то есть их не вывозили досрочно, как туристов с путёвками. — Она работала там, сейчас начались каникулы — поехала отдыхать в Санью и домой погостить, а 13 февраля должна обратно в Китай улететь. Посмотрим на ситуацию. Она мне писала, что последние несколько дней можно было бы отдохнуть хорошенько, но она не посмотрела парк «Край света», буддийскую статую: автобусы не ходят, все парки закрыты, экскурсии отменены, в кафе народу нет. Такая обстановка — как апокалипсис, на её взгляд, — описывает ситуацию со слов дочери Ирина.

Ирина была первой, кто пришёл встречать пассажиров рейса из Саньи Фото: Ольга Бурлакова

Дочь, по её словам, рассказала такую историю: она сидела на террасе и начала кашлять — к ней сразу же подбежали врачи, померили температуру. Она была в норме.

— Сказали, что у всех меряют температуру, но она такого не видела. Сказала: «Видимо, меня сдали, что я кашляю». Так что китайцы испугались сильно, а русские ходят как ни в чём не бывало, как будто их это не касается.

Пассажиры выходили постепенно — по одному человеку или семье. Сначала — пассажиры с детьми Фото: Ольга Бурлакова

«Очередь 33 метра стояла за этими масками»

Пока мы стоим и ждём прилетевших, в аэропорту звучит объявление для туристов, которые собираются в Китай и Таиланд: им напоминают, что нужно соблюдать меры предосторожности — не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, носить маски, мыть руки перед приёмом пищи и после посещения мест массового скопления людей. Подходит ещё одна мама, встречающая свою дочь. Представляется Верой.

Встреча Веры и её дочки Элины, которая не была в России два года Фото: Ольга Бурлакова

— Дочь-студентка, взяла академ и поехала в Санью отдыхать. Почти все бары там закрыты, но она прочитала, что в одном баре бесплатно будут раздавать маски — на острове Хайнань они еще есть, а на самом материке масок уже нет. На днях она скидывала видео — там очередь 33 метра стояла за этими масками. А тут акция. Более 300 человек пришли: больше половины — местные, а русские гуляют с ребятишками и ничего не боятся.



Через какое-то время выходит и сама девушка — Элина, дочь Веры. Она два года не была в России, потому что учится в Харбине. Элина рассказывает, что в Китае на вокзалах и в аэропортах просто проверяют температуру, но все люди ходят в масках. В её университете у студентов постоянно спрашивают, были ли они в Ухани за последние 14 дней и контактировали ли с кем-то из этого города, в норме ли температура тела. Каждую неделю им нужно отчитываться перед университетом.

Помимо проверки на борту, у туристов брали анализы уже в самом аэропорту Фото: Ольга Бурлакова

— Возможно, наши каникулы продлятся. Пока сказали приехать к концу февраля, учёба обычно начинается в марте. Паника больше на материке: я приехала в Гуанчжоу, местные жители не пустили на территорию дома, потому что я с чемоданом была. Мол, иди и на улице спи — я считаю, что это бесчеловечно. Гостиницы не работают, некоторые рейсы по Китаю отменили, — говорит Элина.

«Закрыли все пляжи» Туристы выходят очень медленно, потому что сначала их проверяют в самолёте тепловизором, а теперь добавились новые проверки.

Виктория с семьёй ходила по Китаю в масках Фото: Ольга Бурлакова

— Летели семь часов, но пока в самолёте досмотр с пристрастием, пока здесь мазки сдавали — ПЦР из носа и зева... А в Китае ничего не делали: только говорили, что нужно на ресепшене температуру померить, — говорит Любовь, которая одна из первых вышла с мужем и двумя детьми.



— Отпуск успел закончиться, всё по графику. Мы даже хотели бы раньше улететь: сначала было нормально, а потом всё уже стало закрываться, не работать, да и плюс стало холодно. Сама атмосфера ещё — все в масках, повышенный контроль, а в отпуске, конечно, не хочется о плохом думать. Принимали все меры: никуда не ходили, носили маски, — добавляет она.

Многие туристы отмечают, что на острове Хайнань, в частности в городе Санья, не было такой паники, как в других местах Фото: Ольга Бурлакова

По словам Любови, в последние дни на отдыхе без масок они никого не видели.

Юлия и Дмитрий тоже говорят, что отдохнуть успели, только вчера в Санье закрыли все пляжи, а ранее перестали ходить автобусы к основным достопримечательностям и не работали торговые центры.

Юлия с детьми Фото: Ольга Бурлакова

— Паники никакой не было. Единственное — наблюдались проблемы с масками, но потом туроператор их предоставил. Там гораздо спокойнее обстановка, тут прочитаешь новости — прям волосы шевелятся, а там всё в порядке. Может, такой паники нет, потому что более достоверная информация, чем у нас. Перед таможенным контролем у нас здесь взяли анализы, — говорит Юлия.

Матвей с семьёй (у них трое детей) замечает, что там всё спокойно, только после объявления карантина на улице не стало людей.

Матвей летал в Санью с семьёй из шести человек, включая троих детей Фото: Ольга Бурлакова

Галина показала фотографии с опустевшими улицами Фото: предоставлено туристкой

— Всех китайцев вывезли оттуда — город пустой, — говорит вернувшаяся в Новосибирск Галина.

Это подтверждает и Иван, который работал в Санье в туристической сфере.

Некоторые туристы рассказывают, что в последние дни выходили только в магазин и большую часть времени находились в отеле Фото: Галина

— Всех вывезли: никто не работает, город пустой, — комментирует он и добавляет, что такая ситуация будет в течение неопределённого времени.



Виктор работал вместе с Иваном в туристической сфере, но сейчас они остались в Санье без работы Фото: Ольга Бурлакова