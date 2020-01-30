Налог на самозанятость: сколько платить и почему это может быть выгодно — объясняем в карточках

С 1 января Новосибирская область вошла в список регионов, где вводится налог на профессиональный доход. Это новый специальный налоговый режим, на который можно перейти только самостоятельно и добровольно.



— Практически во всех цивилизованных странах с развитой экономикой почти все субъекты экономической деятельности в той или ной мере легализованы и платят налоги. В том числе самозанятые люди, — подчеркнул министр экономического развития Новосибирской области Андрей Гончаров.



Налог для самозанятых уже испытали в Москве и Московской области, в Калужской области и Республике Татарстан. С 2020 года специальный налоговый режим ввели ещё в 19 регионах, в том числе в Новосибирской области.