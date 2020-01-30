Налог на самозанятость: сколько платить и почему это может быть выгодно — объясняем в карточках

1
Что такое налог для самозанятых
С 1 января Новосибирская область вошла в список регионов, где вводится налог на профессиональный доход. Это новый специальный налоговый режим, на который можно перейти только самостоятельно и добровольно.
— Практически во всех цивилизованных странах с развитой экономикой почти все субъекты экономической деятельности в той или ной мере легализованы и платят налоги. В том числе самозанятые люди, — подчеркнул министр экономического развития Новосибирской области Андрей Гончаров.
Налог для самозанятых уже испытали в Москве и Московской области, в Калужской области и Республике Татарстан. С 2020 года специальный налоговый режим ввели ещё в 19 регионах, в том числе в Новосибирской области.
2
Сколько составляет налог для самозанятых
Суть налога для самозанятых в том, что теперь они могут легально заниматься своей деятельностью, при этом не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Плата с доходов от самостоятельной деятельности — 4% при расчётах с физическими лицами и 6% — с юридическими. При этом самозанятые предприниматели могу получить налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.
3
Требования. Кто попадает под налог для самозанятых
Основных требований всего два: отсутствие наёмных работников и сумма доходов за год не должна превышать 2,4 миллиона рублей. Но есть ограничения по видам деятельности.
Руководитель ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев привёл несколько примеров деятельности, которая попадает под налог для самозанятых: услуги (бытовые, парикмахерские, косметические, фото, видео-съемка), перевозка пассажиров и грузов, сдача в аренду жилой недвижимости, продажа продукции собственного производства.
В этот перечень не входит перепродажа товаров, продажа недвижимости, транспортных средств. Кроме того, самозанятыми не могут быть адвокаты, нотариусы, медиаторы и оценщики.
Если вид деятельности подходит под этот налоговый режим, можно одновременно работать по найму и зарегистрироваться в качестве самозанятого. Например, помимо основной работы, в качестве дополнительного заработка заниматься производством сувениров или сдавать квартиру.
Кстати, легально сдавать квартиру теперь будет выгоднее, так как вместо 13% на доходы физических лиц платить можно будет по ставке от 4 до 6% (если услуги оказываются физлицам — 4%, если юрлицам — 6%).
4
Как платить налог для самозанятых
Самый простой способ стать легальным самозанятым — скачать мобильное приложение «Мой налог». Также статус самозанятого можно получить через личный кабинет на сайте ФНС или зарегистрироваться в уполномоченных банках (в Новосибирской области договоры заключены с шестью банками).
Чтобы заплатить налог через приложение, достаточно указать вид услуги, её стоимость. Система выдаст чек, который можно переслать клиенту, распечатать или отправить его по почте. 12 числа каждого месяца будет приходить информация о сумме месячного налога. Оплатить нужно не позднее 25 числа, сделать это можно в том же приложении.
Налогоплательщику не нужно делать отчёты и заполнять декларации, так как приложение будет делать это автоматически.
5
Что получит налогоплательщик
Сможет легализовать свою деятельность: плата налога позволит получить справку о доходах — для банков, социальных служб. Для арендодателей это законная возможность требовать от квартирантов соблюдения условий аренды.
По подсчётам ФНС, с начала января в Новосибирской области зарегистрировались в качестве самозанятых более 2100 человек. Однако доходы от налога на профессиональный доход власти не стали учитывать при формировании бюджета.
— Принимая бюджет на 2020 год, мы не пытались серьёзно обсчитать возможный доходы, подчеркнул Андрей Гочаров.
По словам Легостаева, в Новосибирской области порядка 38 тысяч, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых. Он подчеркнул, что на новый режим можно перейти только самостоятельно и на добровольной основе.
С 2020 года в российских законах произойдёт немало изменений, в том числе по ипотечной ставке, пенсионному возрасту и нормам выброса.