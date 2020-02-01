От свидания до анафилактического шока: как правильно выбрать духи и чем они опасны

1
Сколько парфюма нужно на себя наносить?
Весь парфюм делится на четыре основные концентрации, от самой легкой до сложной: одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода и духи. Соответственно, и наносить их нужно разное количество. Три-четыре нажатия на пульверизатор для одеколона, два-три нажатия для туалетной воды, максимум два — для парфюмерной. Духам достаточно одного точечного нанесения.
Не стоит наносить больше, даже если вы не чувствуете насыщенного запаха. Рано или поздно вы все равно перестанете его ощущать, и это никак не говорит о качестве парфюма. Это элементарная физиология: что бы вы ни чувствовали носом, со временем привыкнете к любому запаху. Для адаптации обонянию достаточно двух суток. Лить на себя больше духов — не панацея. Запах будут чувствовать окружающие, но не вы.
2
Можно наносить духи за ухо?
Главные места для нанесения парфюма — так называемые точки пульсации. Самые популярные, конечно, запястья. Потому что это самая подвижная часть тела. К тому же руки — самая нейтральная часть тела. Также парфюм можно нанести на шею, сгиб локтя, а летом даже на сгиб колена. На таких участках аромат раскрывается быстрее, звучит ярче и чувственнее. Все из-за того, что сосуды здесь расположены ближе к коже, и она, соответственно, теплее. А вот за ухо брызгать духами не стоит. Мало того что сосудов там проходит не так много, так за ухом еще и больше всего сальных желез. Из-за этого аромат раскроется не лучшим образом. Ну а если вы всегда считали идеальным местом для нанесения туалетной воды подмышки, то у нас для вас совсем плохие новости.
3
Брызгать или втирать?
— Очень часто встречается одна и та же ошибка: люди наносят на запястье два нажатия туалетной воды и начинают ее растирать. Но в этот момент нарушается формула аромата, — объясняет Ирена Казаку. — Представьте, что вы подарили девушке роскошный букет цветов, а она, вместо того чтобы наслаждаться тонким запахом и любоваться букетом, просто смяла его изо всех сил... С духами происходит то же самое.
Привычка растирать духи появилась у нас с дефицитных советских времен, когда обычным делом было нанести каплю духов на запястье, забрать ее второй рукой и умудриться намазать шею остатками парфюма. Но от такого применения моментально стираются верхние ноты. Так что дайте аромату раскрыться так, как его задумал автор.
4
А если нанести духи на одежду?
Чтобы получился уникальный аромат, парфюм стоит наносить на кожу и только на кожу. Духи на одежде останутся просто духами и совсем не станут подчеркивать вашу индивидуальность. Зато будут преследовать вас долгими днями: на тканях ароматы держатся значительно дольше, чем на теле. Особенно на натуральных — шерсти кашемире и хлопке.
— Мы можем бывать в разных местах, впитывать разные запахи. Если все это еще удобрять духами, то через неделю представляете, какой это будет «ароматный» букет? На одежду, особенно на верхнюю, наносить не рекомендую, — говорит Ирена Казаку. — В дальнейшем это не замаскирует запах, а смешается в гремучую смесь.
Не пытайтесь скрыть неприятные запахи за слоем туалетной воды. В идеале примите душ, хорошенько вытритесь полотенцем, нанесите увлажняющий лосьон и только тогда пользуйтесь парфюмом. Делать «предупредительный выстрел» духами в воздух и проходить сквозь это «облако» смысла нет — так большая их часть останется на полу.
5
Как выбрать аромат, если утром на работу, а вечером — свидание?
Если между этими мероприятиями у вас есть достаточно времени или в вашем парфюмерном гардеробе всего один флакон доставшихся по наследству любимых духов, в идеале вообще сходить в душ (мало ли чем закончится свидание). Но когда у вас есть в распоряжении хотя бы пять ароматов, здесь уже можно заранее продумать наслоение. Например, нанести с утра что-нибудь легкое цитрусово-древесное, что к вечеру останется только в базовых нотах и что можно будет усилить более романтичным ароматом, чтобы это звучало вкусно.
— Беспроигрышный вариант делового аромата для мужчин — фужерные ноты: горькие цитрусовые, дерево. Они в себя включают ноты лаванды, у них холодное звучание, — рассказывает Ирена Казаку. — Для женщин — что-то шипрово-древесное: пачули, дубовый мох. Они строгие, деловые и лаконичные. Для вечера подойдут мускус для мужчин и амбра для девушек. Женщинам также можно использовать ваниль. Были исследования, что мужчины очень хорошо реагируют на этот запах. Если женщина его носит, то это 50% успеха.
6
Как работают духи с феромонами?
Никак. Они, конечно, способны повлиять каким-то образом на человека, но помните, что у каждого разный набор афродизиаков. И то, что сработает однажды, в другом случае может стать провалом. Грубо говоря, кого-то радует цитрусовый запах, а у кого-то он может быть связан с похоронами любимой канарейки или другими грустными воспоминаниями.
— Если вы хотите понравиться человеку с помощью аромата, в первую очередь нужно, чтобы аромат нравился вам, — советует Ирена Казаку. — Потому что когда мы находимся в не свойственном нам состоянии (например, наносим духи, которые нам не приятны, но нравятся собеседнику), то не можем чувствовать себя комфортно и раскрыться. Если девушка кайфует от себя, мужчина это тоже заметит. И наоборот.
7
Как правильно хранить духи?
Не обязательно, но желательно хранить парфюм в коробке. Грубо говоря, духи — это спирт, смешанный с эфирным маслом. И то, и другое, если оно плотно закрыто, не имеет срока годности. Единственное, чего они боятся — это перепада температур и ультрафиолета. Духи простоят у вас многое лет, если вы будете хранить их в темном месте при комнатной температуре и следить, чтобы на них не попадал прямой солнечный свет. Холодильник и ванная комната не подойдут — лучше определите место в закрытом шкафу в прихожей.
— Если хранить парфюм правильно, то ему даже на протяжении 20 лет ничего не будет. Максимум жидкость со временем может немного потемнеть. Это связано с натуральными эфирными маслами, — объясняет Ирена Казаку. — Например, ваниль со временем может стать коричневато-оранжевой, а некоторые виды ароматов с пачули — более густыми, коричневыми.
Из-за неправильного хранения туалетная вода может расслоиться, на дне флакона вы заметите осадок. Но не торопитесь выкидывать такой пузырек: если аромат звучит так же, как раньше, им можно совершенно спокойно пользоваться дальше.
8
Парфюм на разлив — те же самые духи?
— Разливные духи, которые продают под видом аналога, версии, реплики — это не что иное, как купленный на рынке парфюмированный концентрат, который прямо в магазине при вас разводят спиртом, — заявляет Ирена Казаку. — Каким спиртом? Что там в этом концентрате? Да, он может пахнуть очень похоже на то, что указано в названии, но за качество никто не ручается.
Так что выбирайте проверенный парфюм в заводском штампованном флаконе, с соответствующими разрешениями и сертификациями. Дело даже не в том, что на разлив вы рискуете купить товар сомнительного качества — у вас элементарно может оказаться аллергия на аромат или один из компонентов. Закончиться это может плачевно: от насморка и кашля до анафилактического шока (до 20% случаев заканчиваются летальным исходом).
9
Можно ли найти в магазинах натуральные духи?
Полностью натуральные духи найти можно, но, скорее всего, это будет инди-парфюмерия, сделанная на заказ и смешанная из эфирных масел. А вот на магазинных полках вас ждет «химия». Но в этом нет ничего страшного. Тот же мускус, который раньше «брали» у животных, теперь запрещен.
— Во-первых, это сильнейший аллерген, во-вторых, с этической точки зрения методы его добычи — абсолютно варварские и средневековые. По этим же причинам нельзя использовать натуральную амбру животного происхождения, — поясняет Ирена Казаку. — Некоторые разновидности дубового мха нельзя использовать в натуральном виде, потому что это мощнейший аллерген.
Во многом искусственные компоненты даже лучше. Важно, что исключается возможность аллергической реакции. Кроме того, искусственный мускус приносит аромату мягкость и усиливает его след, а такие запахи, как пион, фрезия и ландыш, вообще нельзя получить естественной экстракцией просто потому, что у них нет никакого аромата.