Пир за сотку: НГС протестировал 3 столовых с лучшими отзывами — в одной из них есть своя картинная галерея

Обед в столовой тоже может выглядеть красочно Фото: Стас Соколов

Столовая с подносами и комплексными обедами — до сих пор самый востребованный формат общепита. Просто загляните в обед в сетевое (или просто давно работающее) заведение, и вы сами убедитесь. Но столовая столовой рознь. В иные заведения и зайти-то страшновато, не то что есть. Обозреватель НГС решил довериться мнению постоянных клиентов и сходил на разведку в три столовые с самым высоким «средним баллом». Они оказались по-своему неплохи. Но к высоким оценкам стоит относиться скептически.

«Солнечный день» (4,6 балла, 433 отзыва)



(Немировича-Данченко, 165)

Сетевая столовая (ранее известная как «Подсолнухи») на первом этаже в сером здании бывшего института (а ныне бизнес-центре) на Немировича-Данченко. Вроде и на виду, но, случайно прогуливаясь, вы сюда точно не заедете. Высокая оценка (4,6) выглядит откровенно «накачанной» пятерками, которые заведению поставили пользователи с одним-единственным отзывом. Но видно, что к мнению посетителей здесь неравнодушны: представитель сети отвечает на критику (такая тоже есть).



Основных посетители — работники офисов в бизнес-центре. Но некоторые заезжают и специально Фото: Стас Соколов

Хвалят «Солнечный день» за сырники (блинчики уже хуже), котлеты (в них чувствуется мясо) и вкусный облепиховый чай. Несколько жалоб есть, правда, на избыточное количество масла в блюдах. Но в целом мнение народа можно выразить простой, как рекламный слоган, фразой одного из отзывов: «Где ещё можно поесть за 124 рубля?».

Внутри уютней, чем ожидаешь от такого места. Квадратные столы со столешницами, покрытыми рисунком в стиле «керамическая плитка», постоянно дежурящие в зале работницы, пытающиеся убрать поднос, кажется, еще до того, как ты встал из-за стола, отсутствие неприятных запахов столовой.



Еда на раздаче выглядит свежей и даже местами аппетитной. Если не брать комплекс, то горячее с гарниром обойдется рублей в 120, столько же стоит порция плова из казана. Закуска из баклажанов, лагман с говядиной, гречка с грибами и отвар из шиповника обошлись в 233 рубля.



Обед в столовой «Солнечный день» за 233 рубля Фото: Стас Соколов

Баклажаны с помидорами и намазкой из тертого сыра выглядели даже как-то не по-столовски затейливо. В лагмане оказалось больше мяса, чем это бывает обычно в среднеазиатских закусочных, а бульон был густым и пряным. Хотя сама лапша не ахти: обычная магазинная, при этом успевшая размокнуть.

Важное замечание: после еды не было ощущения тревоги. Для меня это такой универсальный личный индикатор общего качества продукта. Может быть вкусно, но тревожно. А здесь не то что бы радостно, но так, спокойно. Можно есть.

ПЕЛЬМЕНЬ-КАФЕ (4,6 балла, 122 отзыва)

(Урицкого, 34) Небольшое кафе в тихом центре с собственным производством полуфабрикатов. Раздачи нет, заказ нужно делать самому у стойки. Готовое блюдо могут попросить забрать там же, а могут и принести — как повезёт. Список блюд, как в фастфуде, находится над стойкой.



В зале «Пельмень-Кафе» нет раздачи, но, по сути, это та же самая столовая Фото: Стас Соколов

Народ хвалит заведение, прежде всего, за пельмени и вареники (манты уже похуже), а также за общее радушие. Правда, один бдительный поклонник обнаружил здесь на месте сметаны «сметанный продукт». Но в заведении (которое отвечает на все отзывы) этот упрёк парируют в таком ключе, что, дескать, продукт-то, может, и «сметанный», но качественный и дорогой.

По первоначальному замыслу это пельменная, но постоянство клиентуры, видимо, заставило серьезно расширить меню. Сейчас оно выглядит, пожалуй, чрезмерно широким даже для столовой. Здесь 16 видов горячего и десяток супов. И это не говоря о собственно пельменях, варениках и мантах.



Порция пельменей стоит от 95 рублей (за 10 штук) Фото: Стас Соколов

Пельмени действительно совсем неплохи — плотные, с тонким тестом и большим количеством мяса. Лучшими в городе их не назвать, конечно, но где ещё в центре можно съесть десяток (довольно крупных) пельменей нормального качества за 95 рублей, я не знаю. Неудивительно, что народ сюда идёт.



Салат цезарь (75 рублей) и суп харчо (65 рублей) в «Пельмень-Кафе» Фото: Стас Соколов

Относительно прочих блюд все может быть по-разному. Харчо, например, был скорее пародией на оригинал (даже внешне), а салат цезарь хорош только в столовской лиге (там даже были листочки зеленого салата, представляете?). Но в целом за 250 рублей за три блюда это вполне разумная цена.



«Самовар» (5 баллов, 52 отзыва)

Одна из трех столовых сети под таким названием. Расположена на краю города (если вы не очень хорошо знаете Дзержинский район, то это где-то между Учительской и ДК Чкалова), причем так, что даже общественный транспорт здесь уже не ходит, поскольку сворачивает метров за 100 до этого. Расположена на первом этаже жилой девятиэтажки. В общем, для общепита хуже не придумаешь.

Столовая «Самовар» по совместительству является художественной галереей Фото: Стас Соколов

Тем удивительней, что именно у этой точки, при достаточно репрезентативном уже количестве отзывов (52), и средний балл на «Флампе» — 5. И ни десятой долей меньше. Понятно, что без мобилизации друзей и родственников, скорее всего, не обошлось, но ведь и обиженных тоже нет. Публика просто в восторге. Самый изощрённый комплимент начинается как претензия (слишком много блюд), после чего оратор выруливает к основному тезису: «В последние месяцы перестал и ужинать дома. Жена очень расстраивается». Похоже на творчество группы поддержки, но мило.

Обед в столовой «Самовар» за 301 рубль Фото: Стас Соколов

Внутри все устроено в целом довольно стандартно: раздача, подносы, столы, Нарушает эту предсказуемую монотонность настоящий вернисаж — вся дальняя стена завешана картинами. Такими примерно, какие продают в переходах метро. На окне стоят матрешки и бутафорский патефон. Заняты все столы, пришлось попроситься в соседи к даме в годах.