«Все удивились»: парень с Затулинки женится на Ольге Бузовой — в столицу он уехал после разрыва с девушкой

О своих отношениях пара объявила в декабре прошлого года Фото: instagram.com / dava_m

Весь интернет активно обсуждает неожиданные отношения известной телеведущей и поп-дивы Ольги Бузовой с парнем из Новосибирска. Популярный блогер Давид Манукян отхватил себе в невесты самую завидную холостячку страны — а когда-то он жил на Затулинке, работал на стройке и даже не думал о том, что ему так повезёт. Корреспондент НГС попросила вспомнить, каким был Давид, когда жил в Новосибирске, его близкого друга Арута Арсеновича — рассказываем, что известно про жениха телеведущей.

Давиду 26 лет, он родился и вырос в Новосибирске. Его мать зовут Анна, отец — Ашот Манукян, оба предприниматели. В Сибири Давид жил вместе с родителями на Затулинке.

В интернете о прошлой жизни Давида не так много информации: сообщается, что его рост 185 см, он посещал кружок спортивно-бальных танцев, а по некоторым направлениям получил звание мастера спорта, титул вице-чемпиона мира по спортивно-бальным танцам, титул чемпиона России и титул чемпиона Новосибирска.

Давид учился в РАНХиГС, бывший СибАГС Фото: vk.com / dava54

После окончания школы поступил в РАНХиГС. Во время учёбы торговал деталями для автомобилей, а после окончания института пошел работать к отцу. Неоднократно Давид говорил о том, что его предпринимательская деятельность не дает ему эмоций, именно поэтому он решил сменить направление. — Сколько я знаю Давида — он всегда работал, много. Вместе с мамой они с нуля начали то, к чему пришли, он всегда пахал. И его успех, что в танцах, что в карьере, — это результат закономерной работы и упорного труда, — рассказывает Арут Арсенович, близкий друг Давида.

Давид во время учёбы в академии Фото: vk.com / dava54

Давид пользовался популярностью у девушек, ему довольно часто писали комплименты, а под некоторыми фото на его странице во «ВКонтакте» можно увидеть диалоги с флиртом между Давидом и его подругами.



— Он всегда был красавчиком, но бабником не был. Никогда никого не клеил, скорее наоборот, сами девушки пытались общаться с ним. Он умел держать грань. У него было много поклонниц, но несерьезные отношения его не интересовали. Он не хотел тратить время просто так. А если уходил в отношения, то с головой, и пропадал, — продолжает Арут.

На фото семья Давида: дядя, двоюродный брат, мама и друг Арут Фото: предоставил Арут Арсенович

В 2017 году Давид переехал в Москву, чтобы начать свою блогерскую деятельность. — В 2017 году, перед тем как уехать в столицу, он расстался с девушкой, с которой провстречался год, и находился в депрессии. Мы старались его как-то вытащить, поддержать, но было видно, что он о чем-то серьезном задумывается. Как-то мы пошли в караоке, Давид сидел грустный, потом он отвез меня домой, а утром вместе с братом улетел в Москву и начал делать то, что ему нравилось. По началу получалось не очень, был небольшой круг друзей, который его поддерживал, а остальные говорили, что это за клоунадство, зачем, взрослый мужик же, — вспоминает Арут.

В Новосибирске Давид везде встречает поклонниц Фото: предоставил Арут Арсенович

В Москве Давид познакомился с начинающими блогерами, среди которых оказалась Карина Лазарьянц. Карьера блогера после знакомства с Кариной пошла в гору, а количество подписчиков начало расти. Сейчас в его видео снимаются звёзды эстрады, а кроме вайнов Давид начал снимать социальные видео. С 2018 года записывает треки и снимает клипы под именем Dava.

Давид часто приезжает в Новосибирск к близким и друзьям Фото: предоставил Арут Арсенович

Cейчас в его роликах часто мелькает Ольга Бузова. В сентябре они вместе снялись в клипе певицы «Лайкер». По сюжету они изображали влюбленную пару. После выхода клипа поклонники начали активно обсуждать их возможные отношения, которые и Ольга, и Давид отрицали. А в декабре прошлого года все-таки объявили себя парой.

Давид Манукян в клипе Ольги Бузовой «Лайкер» — именно после этого ролика начались слухи об их отношениях

Давиду приписывали отношения с танцовщицей Анастасией Малышевой, обсуждали его возможный роман с коллегой по вайнам Кариной, но с обеими девушками его связывали исключительно профессиональные отношения. Сейчас публика активно наблюдает за отношениями Давида с Бузовой, которые те с энтузиазмом демонстрируют в соцсетях. — В Москве он ни с кем не встречался, все время работал, не до девушек было. И повторюсь, что к отношениям Давид относится достаточно серьезно. Про них могут говорить все что угодно, но могу сказать, что настоящие чувства и любовь не сыграешь. И то, как у них, как это выглядит вживую, — это по-настоящему. Все удивились, но что такого, бывает, — комментирует Арут отношения его друга со звёздной невестой.

Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым признана выгодной холостячкой страны. Не так давно она купила квартиру в центре Москвы за 120 миллионов рублей. Только с одного Instagram Бузова имеет немало денег — чтобы разместить рекламный пост в её профиле, необходимо заплатить один миллион рублей. Ольга занимает 2-е место в списке звёзд российского шоу-бизнеса и спорта Forbes (2019 год). В 2018 году ее доход составил выше 260 миллионов долларов, сообщает yakapitalist.ru.

Ольге Бузовой недавно исполнилось 34 года Фото: instagram.com / dava_m

В то время как у Давида имеются и долги, и неприятные кредитные истории. На zen.yandex.ru была опубликована статья о том, что долги Давида Манукяна больше миллиона, что подтверждается фото с официального сайта судебных приставов. Отец Давида — Ашот Манукян — в свое время также был замешан в скандале. Несколько лет назад его обвиняли в незаконной продаже квартир в самовольно построенных домах на ул.Прокопьевской, но попал под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ашоту Манукяну вменялось в вину то, что он продавал квартиры в доме № 48-49 на ул. 2-й Прокопьевской и № 170 по ул. Прокопьевской и не был при этом зарегистрирован ни как ИП, ни как юридическое лицо. Дома были построены незаконно (как сообщалось ранее, застройщик возвел их под видом частного жилья, не получая разрешения на строительство многоквартирных домов), и, продавая помещения как обычные квартиры, застройщик наносил покупателям ущерб, настаивало гособвинение.