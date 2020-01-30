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Авто Фоторепортаж

Поматросил и бросил: смотрим на новые кладбища автомобилей прямо на улицах Новосибирска

Где в Новосибирске бесхозные автомобили мешают уборке и проезду

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«Волга» на Фрунзе

«Волга» на Фрунзе

На прошлой неделе НГС рассказывал о десятках брошенных автомобилей на улице Каменской, которые мешают проезду, уборке проезжей части и портят вид центра Новосибирска. Пока власти не в состоянии справиться с этой проблемой, поскольку оставленные в разрешенном месте автомобили эвакуировать нельзя. Мы попросили читателей рассказать, где еще в городе они видели брошенные машины, которые мешают водителям и пешеходам, — смотрите на новые автомобильные кладбища в материале Дмитрия Косенко

Серебренниковская, 1

«Ларгусы» на Серебренниковской

«Ларгусы» на Серебренниковской

Здесь обнаружился целый склад брошенных «Лада Ларгус», которые стоят у обочины, — машины превратились в сугробы, а снежные валы возле них сужают проезжую часть. 

— Начало Серебренниковской, куча новых «Ларгусов», стоят несколько лет, мешают ужасно, с учетом прохождения рядом трамвайных путей.

— Занимают востребованные парковочные карманы и мешают уборке снега, — жалуются наши читатели. 

Железнодорожная, 2

Прицеп на Железнодорожной

Прицеп на Железнодорожной

Старый грузовой прицеп стоит вдоль дороги, сильно мешает проезду с учетом снега, который нагребли рядом снегоуборочные машины.

— Стоит уже, наверное, шестой год со спущенными колесами, наполовину демонтированный полуприцеп. Когда-то хозяин попал в аварию. Искореженный тягач МАЗ он продал, а прицеп так и остался доживать свой век у обочины.

— Рама полуприцепа с остатками каркаса лет 5 точно захламляет проезжую часть.

Пархоменко, 8

Микроавтобус на Пархоменко

Микроавтобус на Пархоменко

Возле Сквера Славы, на выезде со двора жилого дома, оставлен микроавтобус «Соболь». Пешеходам приходится обходить его. 

— По ул. Пархоменко уже третий год стоит брошенный микроавтобус «Соболь». 

Сибиряков-Гвардейцев, 11 

Криво стоящий в правом ряду грузовой фургон занимает целую полосу и заставляет водителей объезжать его. 

Фургон на&nbsp;Сибиряков-Гвардейцев

Фургон на Сибиряков-Гвардейцев

— Больше года стоит перед остановкой, занимает целый ряд, мешает проезду автобусов. Летом торговцы фруктами используют ее как склад, хранят в будке фрукты, как в гараже.

— Давно и благополучно используется под склад овощей и фруктов для киоска, расположенного рядом и таким же образом загромождающего пешеходную часть дороги. Сугроб с машиной-складом объезжают снегоочистительная техника, автобусы и троллейбусы.

Ватутина, 33

«Жигули» на Ватутина

«Жигули» на Ватутина

Старые «Жигули» занесены снегом, вокруг сформировались сугробы — водители лишились сразу нескольких парковочных мест. 

— ВАЗ-2101 не сдвигалась три года.

Немировича-Данченко, 149 

Кроссовер на Немировича-Данченко

Кроссовер на Немировича-Данченко

Аналогичная ситуация, кроссовер оставлен в парковочном кармане, вокруг полно снега. 

— RAV4 стоит на вечной стоянке и мешает уборке.

Кирова, 27

Фургон на Кирова

Фургон на Кирова

Еще один грузовой фургон оставлен на парковке напротив дома Кирова, 27. 

— Напротив входа в Сбербанк стоит фургон с осени, мешает проходу жителей через сквер, уборке улицы. 

Фрунзе, 232

«Волга» на Фрунзе

«Волга» на Фрунзе

Старый отечественный металлолом занимает место, мешает проходу, сужает проезжую часть и портит вид. 

— Брошенная «Волга» больше полутора лет стоит почти напротив входа в клинику «Европа».

Площадь Калинина

Грузовик на Калинина

Грузовик на Калинина

А это прямо посреди площади Калинина. Сначала устроили стихийную парковку на кольце, а теперь там бросают автомобили. Тоже нет оснований эвакуировать?

— Брошен грузовик на пл. Калинина, прям на кольце, слева от дома с часами.

Железнодорожная, 6/1

Машины на&nbsp;Железнодорожной

Машины на Железнодорожной

Брошенные, заваленные снегом автомобили, брошенные гаражи. Всё брошено. 

Что делать с такими машинами?

    Почитайте еще, как неизвестные разбили стекла в автомобилях, брошенных в парковочных карманах на улице Каменской. 

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    Кладбище автомобилейброшенные автопарковка
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    КОММЕНТАРИИ (110)

    Анонимно из
    30 янв 2020 в 09:13

    Есть же номера на машинах. Номера зачем нужны? Всегда полагал, что бы государство могло найти собственника. Если надо.

    Фото пользователя
    30 янв 2020 в 09:36

    рекламный грузовик на Калинина и прицеп на Железнодорожной вообще охреневшие

    Гость
    30 янв 2020 в 09:35

    Да всё просто.В городе нет Мэра и нет ГИБДД.
    Эвакуаторщикам если даже там установить знаки, они не выгодны.Раз они стоят по несколько лет, то столько же будут занимать место на штрафстоянке.Проще пропасти водилу, который поставил машину на инвалидскую стоянку и побежал за хлебом.Тут в этот же день все оплатят.