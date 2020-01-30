Поматросил и бросил: смотрим на новые кладбища автомобилей прямо на улицах Новосибирска

«Волга» на Фрунзе Фото: Ольга Бурлакова

На прошлой неделе НГС рассказывал о десятках брошенных автомобилей на улице Каменской, которые мешают проезду, уборке проезжей части и портят вид центра Новосибирска. Пока власти не в состоянии справиться с этой проблемой, поскольку оставленные в разрешенном месте автомобили эвакуировать нельзя. Мы попросили читателей рассказать, где еще в городе они видели брошенные машины, которые мешают водителям и пешеходам, — смотрите на новые автомобильные кладбища в материале Дмитрия Косенко.

Серебренниковская, 1

«Ларгусы» на Серебренниковской Фото: Ольга Бурлакова

Здесь обнаружился целый склад брошенных «Лада Ларгус», которые стоят у обочины, — машины превратились в сугробы, а снежные валы возле них сужают проезжую часть. — Начало Серебренниковской, куча новых «Ларгусов», стоят несколько лет, мешают ужасно, с учетом прохождения рядом трамвайных путей.

— Занимают востребованные парковочные карманы и мешают уборке снега, — жалуются наши читатели.

Железнодорожная, 2

Прицеп на Железнодорожной Фото: Ольга Бурлакова

Старый грузовой прицеп стоит вдоль дороги, сильно мешает проезду с учетом снега, который нагребли рядом снегоуборочные машины. — Стоит уже, наверное, шестой год со спущенными колесами, наполовину демонтированный полуприцеп. Когда-то хозяин попал в аварию. Искореженный тягач МАЗ он продал, а прицеп так и остался доживать свой век у обочины.

— Рама полуприцепа с остатками каркаса лет 5 точно захламляет проезжую часть.

Пархоменко, 8

Микроавтобус на Пархоменко Фото: Ольга Бурлакова



Возле Сквера Славы, на выезде со двора жилого дома, оставлен микроавтобус «Соболь». Пешеходам приходится обходить его. — По ул. Пархоменко уже третий год стоит брошенный микроавтобус «Соболь».



Сибиряков-Гвардейцев, 11 Криво стоящий в правом ряду грузовой фургон занимает целую полосу и заставляет водителей объезжать его.

Фургон на Сибиряков-Гвардейцев Фото: Ольга Бурлакова

— Больше года стоит перед остановкой, занимает целый ряд, мешает проезду автобусов. Летом торговцы фруктами используют ее как склад, хранят в будке фрукты, как в гараже.

— Давно и благополучно используется под склад овощей и фруктов для киоска, расположенного рядом и таким же образом загромождающего пешеходную часть дороги. Сугроб с машиной-складом объезжают снегоочистительная техника, автобусы и троллейбусы.

Ватутина, 33

«Жигули» на Ватутина Фото: Ольга Бурлакова

Старые «Жигули» занесены снегом, вокруг сформировались сугробы — водители лишились сразу нескольких парковочных мест. — ВАЗ-2101 не сдвигалась три года.

Немировича-Данченко, 149

Кроссовер на Немировича-Данченко Фото: Ольга Бурлакова

Аналогичная ситуация, кроссовер оставлен в парковочном кармане, вокруг полно снега. — RAV4 стоит на вечной стоянке и мешает уборке.

Кирова, 27

Фургон на Кирова Фото: Ольга Бурлакова

Еще один грузовой фургон оставлен на парковке напротив дома Кирова, 27. — Напротив входа в Сбербанк стоит фургон с осени, мешает проходу жителей через сквер, уборке улицы.



Фрунзе, 232



«Волга» на Фрунзе Фото: Ольга Бурлакова

Старый отечественный металлолом занимает место, мешает проходу, сужает проезжую часть и портит вид. — Брошенная «Волга» больше полутора лет стоит почти напротив входа в клинику «Европа».

Площадь Калинина

Грузовик на Калинина Фото: Ольга Бурлакова

А это прямо посреди площади Калинина. Сначала устроили стихийную парковку на кольце, а теперь там бросают автомобили. Тоже нет оснований эвакуировать? — Брошен грузовик на пл. Калинина, прям на кольце, слева от дома с часами.

Железнодорожная, 6/1



Машины на Железнодорожной Фото: Ольга Бурлакова

Брошенные, заваленные снегом автомобили, брошенные гаражи. Всё брошено.

Что делать с такими машинами?