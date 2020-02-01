«Маленькие боги». Скандальное мнение папы — о поколении «яжматерей», наглых родителях и разбалованных детях

Невоспитанные дети — продукт воспитания родителей, которые обожествляли их. А хамство самих мам и пап — оскорблённые чувства верующих Фото: архив НГС

Новосибирец Алексей Б. — семьянин и молодой отец. А ещё он ненавидит детские утренники и в противовес многим современным семьям отказывается признавать свою дочь маленьким божеством. О наглости молодых мам и пап, а также о том, почему наличие ребёнка позволяет им вести себя по-хамски в общении с окружающими, он рассуждает в своей авторской колонке. Далее — от первого лица.

Государство теперь будет платить семьям даже за первого ребёнка, а это значит, что уже даже ему понятно: дети в нашей стране — это роскошь и ответственность, доступная не каждому.



Да и не каждый, кому это доступно, в наш неспокойный век глобализации и эгоцентризма захочет иметь эту ответственность. В мире есть куда более увлекательные вещи, чем пелёнки, распашонки и невыученные уроки. Интернет, соцсети, сериалы, онлайн-семинары и саморазвитие занимают всё свободное время современного молодого человека, здоровый прагматизм же сокращает понятие семьи максимум до друга-подруги жизни, исключая появление дополнительного балласта. Что уж и говорить, мы можем потратить час или полтора на китайский интернет-магазин, выбирая плёнку для экрана телефона; автомобиль для нас — это куча проблем и материальных вложений; а собака или кошка в современных реалиях — слишком уж большая ответственность.

Дети в наше время — продукт случайности, неопытности, недальновидности. Рожают в большинстве своём либо совсем юные и пылкие, либо отдалённые от благ цивилизации люди, живущие ещё в той патриархально-совковой формации, что простирается на тысячи квадратных километров, стоит лишь отъехать от большого города на две железнодорожные станции. И даже переехав в этот самый город, они не избавляются в одночасье от своей провинциальной ментальности. Семья для них, по счастью нашего государства, — это, прежде всего, дети.



И тем ценней, тем дороже становится этот единичный кроха в глазах бесконечных родственников, тёть, дядь и бабушек. Того поколения, которое прожило свой век не на выдохе, а на вдохе. Поколения, полного лишений, бытовых и социальных трудностей, а оттого чётко зарубившего себе на носу: «Ну уж не нам, так хоть детям».

Ребёнок уже в зачаточном состоянии окружён благоговейной заботой и умилением. Сакрализированно всё: еда, распорядок дня, окружение, походы в магазины и женскую консультацию. Повсеместная забота и подношения этому маленькому, но уже могучему божку, неизбежно рикошетят и в сторону его родителей. Ясно давая им понять — теперь это новая жизнь, полная бесконечного счастья.

А счастья так много, что не поделиться им было бы преступлением. Радостные, полные волнительного трепета родители наполняют всё свободное пространство собой, своим ребенком, своим огромным счастьем. Получив авансом волну благоговения и восторга от бабушек-дедушек и прочих свекровей, наивно полагают, что всё окружение, вольное или невольное, совершенно обязано разделить его и непременно приумножить. В ход идут беспощадные инструменты современности: соцсети, рассылки в мессенджерах, форумы. Застигнутое врасплох окружение натужно восхищается на удалении, а некоторые безразлично пожимают плечами.



Недоумение — вот, что испытывают молодые родители, когда в обычной жизни они натыкаются на безразличие или даже отторжение их всепоглощающей семейной эйфории. Когда они приходят вместе со своим маленьким божеством на день рождения к общему знакомому, становясь там фигурой номер один, они нескромно удивляются, что находятся и такие, кто не желает разделить их воодушевляющее, казалось бы, всех счастье. Что есть, оказывается, на этой Земле люди, которые не спешат порадоваться простому факту существования их ребёнка. Но таких, слава богу, немного, да и помалкивают они в основном. И ходят они по торжествам и мероприятиям со своим чадом, как богомольцы с иконой, овевая всех и вся розовой аурой благолепия новой жизни и любви, пытаясь завлечь в религию имени их ребёнка как можно больше адептов.

Безусловно, как людям необычным, находящимся в особом статусе, приближенным к божеству, им необходимы соответствующие преференции. Пространство и окружение должно исполнять их волю и потребности. Ведь это так естественно.



Например, естественно пролезть без очереди к врачу, растолкать локтями какого-нибудь бездетного растяпу возле окошка регистрации, отодвинуть плечом в транспорте или наехать колесом коляски ему, прогуливающемуся без дела по тротуару, на ногу. Или естественно наорать или обматерить другую молодую семью, потому что она — конкурирующая организация, и, вообще, их религия — ненастоящая, а вот наша — настоящая. Вполне естественно занять собою и своим чадом всё окружающее пространство в коридорах и очередях, в театрах и кинотеатрах, на дворовых площадках и общественных зонах.

Поэтому вечно орущие, невоспитанные, наглые дети, которых мы наблюдаем повсеместно, — это маленькие боги, им так вселенной положено. Поэтому хамство, стычки, ушлость и пошлость в исполнении их родителей — ни что иное, как оскорбленные чувства верующих.

Конечно же, не все такие. Есть адекватное меньшинство — это люди, способные трезво оценить своё поведение. У меня есть ребёнок и именно поэтому приходится сталкиваться и с первыми, и со вторыми чаще, чем рядовому обывателю. И, к сожалению, моя личная статистика говорит, что первых намного больше, чем вторых.



Невероятно мучительно посещать места повышенной концентрации молодых родителей, поэтому я не хожу к дочери на утренники. Мне надоело наблюдать мельтешащие спины мамаш, их сотовые телефоны вместо сценки, в которой участвует мой ребёнок. Им всегда нужнее, им всегда важнее. А вы постойте в сторонке, вон в том углу. Основное действие в детском театре или цирке неминуемо развернется не на сцене, а на местах неподалёку от вас. Мать будет кудахтать вокруг своего цыплёнка, он будет орать, просить, бегать и прыгать. И попробуйте только позволить себе сделать замечания по этому и любому другому поводу. Клоуны на сцене остановят своё представление, чтобы посмотреть на представление куда более захватывающее. Ор, гвалт, суматоха увеличиваются в геометрической прогрессии, если таких матерей с детьми становится чуть более двух в отдельной локации. И оттого печальней, что обычным людям становится всё меньше места на этих праздниках жизни.

Согласны с автором?

Накануне мы опубликовали колонку мамы двух детей Екатерины Томиловой — в ней она возмутилась реакции родителей, которые после послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию всерьёз рассуждали о том, что «родили детей бесплатно».

