«Убежала как испуганный зверёк»: перед смертью Наталья Чернышева говорила знакомым, что за ней следят

За полторы недели до убийства Наталья написала на сожителя заявление в полицию Фото: Предоставлено Сергеем Койновым



В четверг, 30 января, из Новосибирска в Омск перевезут тело 34-летней Натальи Чернышевой — девушку убили 27 января в подъезде дома на Кирова в Октябрьском районе. В убийстве беременной сибирячки подозревается её бывший сожитель Рустам Фатуллаев — накануне его задержали в Омске, куда он уехал по BlaBlaCar к родителям Натальи.

Близкие погибшей девушки рассказывают, что Наталья полгода содержала Фатуллаева — по их словам, он оказался игроманом, алкоголиком и тираном. Например, мог жестоко наказать Наталью за опоздание с работы. Девушка так сильно боялась сожителя, что оставила его в своей квартире и сбежала к случайному знакомому. Подробности — в материале журналиста НГС.



Ушла из дома полторы недели назад С 15 января Наталья жила в квартире у знакомого на улице Кирова. Последние несколько дней девушка жаловалась на то, что за ней следят друзья Рустама. В день убийства, 27 января, подозреваемого неоднократно видели в подъезде дома. Он караулил Наталью с 11 часов утра. — Это было запланированное убийство, — считает Сергей Койнов, хозяин квартиры, где в последнее время жила Наталья. — Там не было никакого конфликта, не было ссоры. Он ждал её с ножом, чтобы зарезать — это предумышленное убийство. Никакой ссоры быть не могло. Потому что она спустилась к подъезду забрать посылку и поднялась назад — я ей строго-настрого запретил, говорю, мол, никуда не выходи, не надо рисковать. Убийство попало на камеры видеонаблюдения. Около трех часов дня Наталья зашла в подъезд с посылкой — там на неё напал Рустам, избил и ударил ножом. Беременная девушка скончалась в больнице, спасти её ребенка также не удалось. По словам источника НГС, за полчаса до убийства подозреваемый покупал в магазине возле дома бутылку водки, рассчитывался картой. Позже следователи по чеку от покупки спиртного и вычислили фамилию, имя, отчество Фатуллаева. Накануне его задержали в Омске, куда он уехал по BlaBlaCar к родителям убитой 34-летней Натальи.

В Новосибирск Татьяна переехала в 2007 году Фото: Предоставлено Сергеем Койновым

— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), — рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Неудачный брак, отличная карьера Наталья родилась в Омске, там закончила филиал Сочинского университета туризма и курортного дела. По словам сестры, в 2007 году она переехала в Новосибирск — посчитала, что тут больше возможностей для карьерного роста. Вскоре погибшая вышла замуж — но брак не сложился из-за «разных взглядов на жизнь». Бывший муж — Евгений — уехал в Москву, после развода Наталья не поддерживала с ним связь. В Новосибирске девушка работала руководителем транспортной компании. — Сама, своим умом работала в этой должности, развивалась, — рассказывает приятель погибшей. — Взяла в ипотеку квартиру на Большевичке, тысяч 900 за неё выплатила. Купила машину. Была профессионалом, её ценили. И вот встретилась с этим Рустамом.

«Животная любовь» В июле прошлого года Наталья познакомилась с Рустамом. Почти сразу мужчина начал жить у неё в квартире. — Наташа говорила, что дни у них проходили по одному сценарию, — вспоминает Сергей. — Он сидел дома, подбухивал, не подбухивал. Вечером к установленному времени ждал её. Встречал, занимался с ней сексом, засыпал.

Наталья была на шестом месяце беременности Фото: предоставлено Сергеем Койновым

Рустам, по словам близких Натальи, родом из Тюмени — из родного города мужчина уехал из-за долгов.

— Он алкоголик, по её же словам, азартный игрок, — рассказывает Сергей Койнов. — Уже человек с большим количеством зависимостей. Рустам находился в другой реальности, не человеческой. С Наташей он жил, потому что у неё была квартира и машина. Он уже был должен ей около 200 тысяч. И он вынудил её продать предыдущую машину. Сергей Койнов считает, что подозреваемый — типичный абъюзер, который занимался «дрессировкой человека». — Это новый вид человеческого паразитизма. Когда мужчина не хочет работать, не хочет заниматься деятельностью, не хочет быть мужчиной или человеком, а хочет жить за чужой счёт. И вот он себе нашёл такую работящую глупенькую дурочку, подавил все её желания, выдрессировал до такой степени, что ты должна в шесть часов после работы сразу домой идти. Если она опаздывала, то он её наказывал — где-то психологически, может, что-то говорил для начала, — вспоминает Сергей то, что рассказывала ему при жизни Наталья. — Всё идёт в экспоненте — сначала грубое слово, потом это мат, потом это шлепок, потом это удар.

«Она очень хотела эту девочку» По словам родных Натальи, последние несколько месяцев девушка стала жаловаться на то, что отношения с Рустамом ухудшились — он начал её бить, несмотря на то, что девушка ждала от него ребёнка. — Она очень хотела эту девочку, — рассказывает Татья, сестра погибшей Натальи. — Ни от кого не получилось. А тут получилось, для Наташи это была долгожданная беременность. Она её очень ждала. Даже несмотря на отношения с Рустамом и попытки расстаться. Она планировала воспитывать и растить дочку одна. По словам Сергея Койнова, 15 января Наталья написала заявление в полицию на Рустама (в распоряжении редакции имеется объяснение от подозреваемого, в котором он заявляет, что не собирается звонить, угрожать и преследовать Наталью, однако готов в дальнейшем помогать ей с воспитанием и содержанием дочери — прим. ред.) — именно в этот день девушка познакомилась с Койновым, который зашёл в Октябрьский отдел полиции по работе. — Он её избил настолько, что она рада была убежать хоть куда-то, — объясняет Сергей. — Он у неё телефон отнял, она пришла в полицию без телефона. Я дал ей свой номер на бумажке.

16 января Наталья позвонила Сергею, рассказала всю ситуацию. «Я не сплю, я в отчаянье, если честно. Нужна какая-то сила, отморозков нанять, чтобы припугнуть. А квартиру решила продать. Пришли с участковым, а тут вскрывают мои замки. Он заказал взлом, а сам сказал, что мирно разойдёмся если я ему денег дам», — писала девушка.

По совету психофизиолога Наталья начала заниматься арт-тирапией — этот рисунок погибшая нарисовала незадолго до гибели Фото: Густаво Зырянов

— Он вызвал слесарей-медвежатников, чтобы вырвать её замки и вставить свои, — вспоминает Сергей. — Наталья пришла с участковым в свою квартиру, он её ударил при участковом, то есть полный неадекват. Я предложил ей пожить в моей свободной квартире — у меня как раз квартиранты съехали. Она не переехала — просто спряталась, без вещей, без всего. Убежала, как испуганный зверёк. Убежать от тирана не так просто решиться.

По словам Сергея, в тот же день Рустам приехал к родителям Натальи в Омск — пытался их запугать, требовал, чтобы Наталья забрала заявление. По словам сестры девушки, Наталья не просто так стала жить у незнакомого человека — она просто не хотела подвергать опасности своих друзей и знакомых, не хотела, чтобы Рустам её нашёл. Близкие предполагают, что сожитель запугал Наталью — она боялась всего.