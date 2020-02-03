Дайте две: новосибирцы с ипотекой 5% рассказали, сколько миллионов сэкономили и как это повторить

Ипотеку под 5% в России запустили для семей с двумя и более детьми Фото: Yasnybereg.ru

Весь прошлый год ипотечные ставки били рекорды — они снижались вслед за ключевой, а государство подарило семейным новосибирцам «путинскую» или «детскую» ипотеку под 5% годовых. Её могут взять люди, у которых после 1 января 2018 года родился второй и более ребёнок. Мы попросили новосибирцев, которым удалось купить квартиру по таким низким ставкам, рассказать, как они это сделали и сколько миллионов сэкономили, чтобы другие читатели сумели это повторить.

Владислав Волков. Заплатит банку на 2–2,5 миллиона рублей меньше

— Мы приехали в Новосибирск из Владивостока год назад, и у нас как раз родился второй ребёнок. Сначала мы снимали квартиры в разных местах, потом решили взять свою. Смотрели в интернете разные районы, по некоторым проезжали. Выяснилось, что удобнее всего для нас «Ясный берег» — и сам район, и парк качественный, и жилищный комплекс. Я просто зашел в «Дом.Клик» Сбербанка, выбрал программу ипотеки 5%, сфотографировал и отправил документы, и через 4–5 дней мы начали оформление квартиры. Из всей волокиты — один раз съездили к застройщику и один раз в банк. Мы купили квартиру в 60 квадратов — она стоила с ремонтом 4,89 миллиона рублей. Ипотеку взяли на максимальный срок — 30 лет, чтобы был минимальный ежемесячный платёж. Первоначальный взнос — 20%, половина — материнский капитал и половина — свои деньги.

Владислав Волков переехал в микрорайон «Ясный берег» из Владивостока Фото: Yasnybereg.ru

Ипотека — 4 миллиона по ставке 5% на 30 лет, если со страховкой — около 6%. Это дешевле, чем съём жилья. Ежемесячный платёж получился 20 тысяч рублей. Если бы брал ипотеку по обычной ставке 8,6–8,9%, ежемесячный платёж был бы 35 тысяч рублей, а переплата — 7,5 миллиона. А так получилась переплата около 5–5,5 миллиона рублей, если посчитать страховки. Планируем закрыть ипотеку раньше, поэтому считать переплату за 30 лет смысла нет.



Своя квартира во Владивостоке у нас «двушка» в 50 квадратов. В «Ясном береге» мы купили трёшку 60 квадратов. Сейчас заедем и будем продавать жильё во Владивостоке и гасить ипотеку. Там квартиры намного дороже, в два раза почти. Там всё дороже. На Дальнем Востоке уже тяжко, потому что уровень жизни не соответствует ценам и зарплатам. В Новосибирске намного качественней жизнь — и цены ниже, и жизнь дешевле. Денис Бурков. Платит за ипотеку 20 тысяч рублей в месяц вместо 34 тысяч — Когда мы узнали, что у нас будет второй ребёнок, то рассчитывали только на материнский капитал. Мы хотели купить квартиру на вторичке в посёлке «Берёзки» в Новолуговом, но у ребят, которые её продавали, возникли проблемы с документами, и у нас больше полугода не получалось её купить. И тогда мы решили взять квартиру на первичке от застройщика. И тут я случайно в интернете узнаю, что на двоих детей можно получить скидку в несколько процентов. Тогда у нас уже была одобрена ипотека в Сбербанке по ставке 9,6%, и я написал им прямо в чате в «ДомКлике» — спросил, что нужно, чтобы пересмотрели условия по ипотеке. Мне ответили: ничего экстравагантного, просто отсканируйте свидетельства о рождении детей и скиньте в чат. И они мне тут же в личном кабинете в течение нескольких дней поменяли условия.



Денис Бурков из студии 26-27 квадратов переехал в 90-метровый дуплекс коттеджного посёлка «Берёзки» Фото: Ольга Бурлакова

Когда приехали на подписание договора — да, действительно 5% годовых. Но эффективная процентная ставка с учетом страховки, конечно, выше — примерно 6,1%. Я брал ипотеку на максимально длинный срок — 30 лет, чтобы был маленький платёж. Поэтому все эти 30 лет система считает, что я буду платить страховку — и за это переплачиваю 1,1% годовых. Но если бы я отказался от страховки, получилось бы ещё больше.

Дома я открыл кредитный калькулятор и выяснил, что при ставке 9,6% ежемесячный платёж был бы 34 тысячи рублей, и в общей сложности я бы переплатил 5,5 или 5,8 миллиона. А под 5% у меня получился платёж 20 тысяч и переплата — 3,8 миллиона. В октябре 2019 года мы купили дом в посёлке «Березки» в Новолуговом — это дуплекс на двух хозяев. Сначала мы снимали здесь жильё 6–8 месяцев и видели, как строится наш дом. Он стоил 4,8 миллиона — из них 3,8 миллиона я взял в ипотеку. В новогодние праздники переехали. Раньше мы жили в студии 26-27 квадратных метров в микрорайоне «Ясный берег», теперь у нас 90 квадратов.

Платить 30 лет за ипотеку я не собираюсь — конечно, я погашу её раньше. Елена Дружинина. Вместо 10 миллионов рублей вернёт банку 5,3 — О программе мы узнали по новостям — как Путин сказал, так и узнали. Обзвонили все банки, и первые среагировали в «Райффайзене». Три дня — и решение принято. У них всё и оформили, как только родился второй ребёнок. Жили на Станиславском жилмассиве, сейчас живем в «Панораме», недалеко от Горского жилмассива. Гора рядом, ребёнок занимается горнолыжным спортом: с 9 до 11 тренировки, каждый день катается перед школой. Когда выбирали жилье, это было основным условием — чтобы гора была рядом, потому что я тоже катаюсь. И младшую тоже отдадим потом. Квартира по площади примерно такая же. Там была трёшка 56 квадратов в хрущёвке, здесь — 55 с копейками. Пока второй ребёнок маленький, нам хватает, а там, конечно, надо будет думать. Хотим сыну ещё одну квартиру брать. Просто хотелось сменить именно место — чтобы природа была, контингент приличный, школа и институт недалеко, мы в НЭТИ собираемся. Метро близко, и стадион строят. Здесь у детей есть возможность заниматься спортом, все молодые. На Станиславском выпивающие или бабушки. Разница ощутима.



Елена Дружинина за два года дважды рефинансировала ипотеку на квартиру в ЖК «Панорама» — до 4,99% Фото: Sibakademstroy.brusnika.ru

Мы взяли ипотеку в «Райффайзенбанке» по ставке 4,99% на 23 года — в месяц платим 19 101 рубль. Страховка у нас маленькая и не в банке брали — 11 тысяч в год. У ВТБ было обязательное условие, что только их страховка, а здесь можно было выбрать любую.

У нас было рефинансирование действующей ипотеки. Первую ипотеку на эту квартиру мы взяли в феврале 2018 года под 12,25% на 30 лет в «Райффайзене» — ежемесячный платёж был 35 600 рублей. В январе 2019 года мы рефинансировали ипотеку по ставке 9,2% в «Газпромбанке» — ежемесячный платеж опустился до 25 900 рублей. И, наконец, в декабре 2019 года мы снова вернулись в «Райффайзен» за ставкой 4,99% — платёж стал 19 101 рубль. Срок кредитования снизился с 30 лет до 23. Переплата за первую ипотеку была, даже боюсь подумать сколько. Квартира стоила 3,7 миллиона рублей, ипотека — 3,145 миллиона. По первому графику платежей мы заплатили бы «Райффайзену» 10 миллионов 86 тысяч 764 рубля за 30 лет, из них проценты — 6 миллионов 941 тысяча 764 рубля.

Смотрим «Газпром» — брали 3 миллиона 118 тысяч 635 рублей на 30 лет. Общую сумму мы бы отдали 9 миллионов 180 тысяч 438 рублей, а вот проценты у них отдельно не выделены. В ипотеку под 4,99% мы брали в «Райффайзене» 3 миллиона 116 тысяч 424 рубля. Отдадим по итогу за всё про всё — 5 миллионов 299 тысяч 735 рублей 23 копейки, из них сумма процентов за 23 года составит 2 миллиона 183 тысячи 311 рублей. Хотим и вторую взять ипотеку — квартиру старшему сыну в соседнем подъезде. Ну а что, очень хорошо — проценты низкие и платёж тоже. Нам сказали, что можно и две такие ипотеки взять, если доход позволит. Но пока не знаю, как получится с моим выходом работу. Эту ипотеку мы планируем погасить раньше.

А вы хотели бы взять ипотеку под 5%?