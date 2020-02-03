Группа разбора: выясняем, что грозит автоподставщикам, которые попали в объектив уличных камер

В левом верхнем углу стоят две аварийные машины, но хорошо видно, что никакого ДТП на самом деле не было Фото: камеры наружного наблюдения

Это видео сняла камера в Челябинске. Автомобилисты на Audi A7 и тёмном кроссовере сначала останавливаются у обочины, а затем инсценируют ДТП. Обоим может грозить наказание за мошенничество.

Видео: камеры наружного наблюдения

Вариантов, впрочем, два: либо это классические автоподставщики, цель которых — выдоить страховую, либо машины действительно попали в ДТП в другой день, когда оформлять его было неудобно, и водители договорились приехать отдельно.

Вариант первый — развод страховой

Оба автомобиля недешёвые, и даже мелкая авария сулит неплохую компенсацию. Например, передняя светодиодная фара для Audi A7 по каталогу РСА (им пользуются страховщики) в зависимости от конкретной модели стоит от 129 тысяч до 227 тысяч рублей. Мы уже писали об этой проблеме: оптика премиальных машин обходится неожиданно дорого.

Скрин каталога РСА: страховая стоимость фар для Audi A7 впечатляет Фото: РСА

С октября прошлого года года лимит по европротоколу вырос до 400 тысяч рублей при использовании приложения «ДТП. Европротокол». То есть такую аварию можно оформить даже без уведомления ГИБДД, сохранив при этом максимальный размер выплаты по ОСАГО. Автоюрист Лев Воропаев считает, что в этом случае обоим водителям грозит уголовное дело по статье 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», причём её более жёсткая часть 2 — за преступление по предварительному сговору. Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

— Таких уголовных дел достаточно много, и возбуждаются они, как правило, по заявлениям самих страховых компаний, — объясняет эксперт. — Этим занимаются службы безопасности страховых, и особенно тщательно проверяются ДТП, в которых заявлен крупный ущерб.

Вариант второй: «честная» инсценировка

Оформление ДТП даже по европротоколу занимает час-другой, а ожидание ГИБДД может растянуться на девять часов. Поэтому, если между водителями возникло доверие, они могут договориться и приехать на место аварии в другой день, чтобы оформить всё без спешки.

На ваш взгляд, эта инсценировка сделана...

Но сегодня кругом полно камер, так что службы безопасности страховых в любом случае могут обратить внимание на подозрительную активность. Есть ли шанс у водителей пойти по уголовной статье?

— Нет, если они докажут, что ДТП действительно было, пусть в другой день, — считает Лев Воропаев. — Для этого можно предъявить, например, записи с камер видеонаблюдения или регистраторов. Если их нет, то факт происшествия может быть установлен или опровергнут в ходе автотехнической (трасологической) экспертизы, которая проанализирует характер повреждений обеих машин и их сопоставимость.

В общем, это довольно скользкая территория: бывает, страховые оборачивают подобные ситуации в свою пользу. Вот история человека, который остался должен страховой около 300 тысяч рублей за ДТП, в котором изначально считал себя невиновным. Поэтому любые махинации такого рода, пусть даже от чистого сердца, чреваты.

А могут ли водителей лишить прав за оставление места ДТП, ведь изначально они разъехались?

— Не думаю, скорее им будет вменена часть 1 статьи 12.27 КоАП — штраф 1000 рублей, — считает Лев Воропаев.