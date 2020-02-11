«Боялась убить ребёнка». Честные (и потому страшные) истории сибирячек про послеродовую депрессию

«Хотелось просто выйти в окно», «боялась убить своего ребёнка», «не было сил даже ходить по квартире» — так женщины, столкнувшиеся с послеродовой депрессией, описывают свое состояние. Подобные симптомы, по данным Всемирной организации здравоохранения, испытывает каждая шестая молодая мать. Большинство не получают необходимой помощи, а окружающие принимают их депрессию за банальную усталость. Журналист НГС Маша Вьюн поговорила с сибирячками, которые лично прошли через это. Почему возникает послеродовая депрессия и как с ней бороться — разбираемся вместе.
История № 1. «Плохая мама»
Анне 34, у неё две дочки — одной шесть, второй три года. В декрете провела пять лет — один плавно перешёл во второй, она даже не успела выйти на работу.
— Когда я первый раз забеременела, то это была очень долгожданная беременность. Какое-то время ничего не получалось, мы ходили по врачам, и я очень её ждала, хотела именно девочку. Думала о том, как это будет здорово, классно. Многие пишут, что невероятные ощущения, радость прет. Эйфория от материнства. А на деле ничего такого не было, сразу начались проблемы с грудным вскармливанием, у меня появились жуткие трещины, боли, я была готова лезть на стенку, не знала, что делать, мне ничего не помогало, — вспоминает Анна.
Со временем счастье от рождения дочки из-за накопившейся усталости постепенно сошло на нет.
— Я плохо спала, дочка постоянно была у меня на руках, плакала, ей чего-то не хватало. Она болела: то простудные заболевания, то отравления. Я жутко уставала именно от этого ношения, не могла поспать. Как говорят, я научилась спать сидя. Это реально так, — рассказывает женщина.
Близкие не замечали её состояния, потому что она «никак не жаловалась» и «не выглядела уставшей», хотя и помогали ей:
— Были мысли, что я недостаточно делаю для своего ребенка, что я плохая мама. Мама, свекровь, муж говорили мне, что я что-то делаю не так, а я не могла по-другому. Муж особенно требовал, чтобы было прибрано, приготовлено. «Ты же дома сидишь, ничего не делаешь, я прихожу с работы, у тебя такой бардак, опять ничего не приготовлено, ты опять ничего не сделала». В основном переживала по этому поводу, — признается Анна.
На ежедневную рутину, по её словам, не хватало ни сил, ни настроения:
— Я всё делала без удовольствия, это была просто каторга: каждый день просыпаться и делать ненавистные дела. Я пыталась чем-то увлечься, переключиться, делать что-то другое. Но это усугубляло отношения с мужем, было непонимание с его стороны. Отсюда раздражение, плаксивость, конфликты. Я могла срываться на детях, начинала просто орать на них. Конечно, всегда находился повод для такого поведения. Но меня раздражало всё. Я чувствовала себя очень уставшей, не могла никак отдохнуть, не могла выспаться. Если я спала мало — весь день зевала и засыпала, у меня не было сил даже ходить по квартире. Если я спала много, когда мне давали, — просыпалась разбитая, у меня болели голова, спина, ноги, было ощущение, что я разваливаюсь на части. Ничего не хотелось делать, ничто не радовало, хотелось просто выйти в окно.
И это состояние, вспоминает женщина, осложнялось постоянной тревогой по поводу здоровья детей. Когда она поняла, что такое состояние не просто усталость или плохое настроение, то обратилась к психологу. Занятия со специалистом ей помогли, но на это ушло около полугода:
— Сейчас я учусь сама справляться с этими состояниями, контролировать их. Я бы посоветовала разбираться именно со своими чувствами, а не с трудностями — это внешний фактор, который будет всегда. Важно заботиться о своем состоянии, отслеживать, когда ты устала и тебе нужен отдых, когда ты злишься и понимаешь, что тебе с этой злостью нужно что-то сделать, как-то её прожить. Не нужно видеть причину во внешних факторах, причина всегда внутри, — считает женщина.
Что такое послеродовая депрессия?
Рождение ребенка, объясняет психолог Светлана Лысенко, — это всегда стресс, независимо от того, как сильно вы его ждете и любите. Легкая депрессия и перепады настроения, по словам специалиста, настолько распространены у молодых мам, что в англоязычной литературе есть для этого специальный термин — Baby Blues (младенческая грусть, грусть после рождения ребенка).
— Большинство женщин испытывают по крайней мере некоторые симптомы Baby Blues сразу после родов. Это вызвано внезапным изменением гормонов после родов в сочетании со стрессом, изоляцией, недосыпанием и усталостью. Вы можете чувствовать себя более плаксивой, подавленной и эмоционально хрупкой. Как правило, это начнется в течение первых нескольких дней после родов, достигнет пика примерно через неделю и сойдет на нет к концу второй недели после родов. Это состояние совершенно нормально, но если ваши симптомы не проходят через несколько недель или ухудшаются, возможно, вы страдаете от послеродовой депрессии, — говорит Светлана Лысенко.
Этому состоянию, по её словам, подвержены не только женщины. Примерно 1 из 10 мужчин испытывает отцовскую послеродовую депрессию после рождения ребенка.
История № 2. «Они решили, что я не люблю её»
Алёне 28 лет, а её дочке 1,8. Алёна не планировала беременность и изначально не хотела рожать, но её переубедили родные. Девушка рассказывает, что во время беременности она иногда плакала из-за страха перед родами — ей не хотелось ребенка и казалось, что это «просто не её». Всё изменилось на восьмом месяце: в один момент девочка перестала шевелиться, и Алёну охватила паника и чувство вины. Оказалось, что ребенок просто уснул, но с тех пор Алёна начала его «действительно ждать, осуждая себя за такое поведение».
После родов, вспоминает Алёна, когда ей принесли дочку, то она лежала несколько часов и боялась пошевелиться:
— Я боялась, что она упадёт. Те два часа, которые она со мной лежала, я, кажется, просто не дышала. Когда её забрали, а меня повезли в палату, то я упала в обморок. В роддоме я была пять дней. Своей мнительностью достала всех медсестёр: я была дико напряжена и почти не брала её на руки. Когда нас выписали, то вместо радости я просто ревела от усталости и страха, — вспоминает молодая мама.
Первые недели после выписки Алёна часто плакала и боялась брать свою дочку на руки. Близкие, по её словам, не верили ни в какую в послеродовую депрессию:
— Они не понимали моего страха и решили, что я не люблю её. А я именно из-за того, что люблю, так боялась сделать что-то не так, убить своего ребёнка. Первые три месяца я жила с мамой. Ждала её прихода с работы и просто мысленно повторяла, что как только она придет, то будет легче. Легче не стало. Потом оказалось, что она совсем не хочет спать ночью. К тому времени от мамы я уехала, и мы остались втроём: муж, я и дочь. Постоянный недосып, то, что мы всегда наедине, ужасно сказывались на психике. Я срывалась на ребёнка и плакала почти каждую ночь, — вспоминает Алёна те дни.
Сколько длится послеродовая депрессия?
По словам психолога Светланы Лысенко, наиболее часто депрессия проявляется через 30–35 дней после родов и в некоторых случаях может продолжаться до 1,5–2 лет. Однако в большинстве случаев депрессивный эпизод спонтанно и благополучно заканчивается спустя 3–6 месяцев после родов.
Алёна по образованию психолог — девушка рассказывает, что это во многом помогло ей преодолеть депрессию. Кроме того, вместе с мужем они составили график ухода за ребенком. Также Алёна общалась с подругой, которая прошла через подобный период в своей жизни.
— Я поняла, что легче не будет никогда. Всегда что-то будет беспокоить. Зубки, температура, школа, потом гуляния до утра. Теперь это моя ответственность, и я делаю всё, чтобы моему ребёнку было хорошо. Я поняла, что она растёт быстро, и скоро это станет воспоминанием, и я ещё буду скучать. Я убедила себя, что можно не спать, если после этого она скажет «мама» и обнимет меня. В такие моменты ты готов на всё. И ещё я поняла, что очень важно уделять себе время. Гулять одной, накраситься, вовремя помыться, вкусно покушать, давать себе отдыхать. Поплакать тоже можно, — делится девушка.
Причины послеродовой депрессии
Как рассказывает психолог Светлана Лысенко, нет единой причины, по которой у некоторых молодых матерей развивается послеродовая депрессия, а у других нет. Считается, что на возникновение такого состояния влияют разные факторы — среди них гормональные и физические изменения, стресс, отсутствие эмоциональной поддержки, абьюзивные отношения, финансовая неопределенность, а также резкая отмена приема лекарств. Наиболее значимым, по словам психолога, является история послеродовой депрессии — предыдущий эпизод может увеличить шансы на повторный до 30–50%.
После родов у женщин наблюдается значительное снижение уровня гормонов эстрогена и прогестерона. Уровень гормонов щитовидной железы также может снизиться — это приводит к усталости и депрессии. Эти быстрые гормональные изменения, наряду с изменениями артериального давления, функционирования иммунной системы и метаболизма, которые испытывают матери, могут вызвать послеродовую депрессию.
— Роды приносят многочисленные физические и эмоциональные изменения. Вы можете иметь дело с физической болью во время родов или трудностью потери веса ребенка, из-за чего вы не уверены в своей физической и сексуальной привлекательности. Мамы часто лишены сна. Кроме того, вы можете чувствовать себя подавленно и беспокоиться о своей способности правильно ухаживать за ребенком. Это может быть особенно трудным, если вы впервые стали матерью, которая должна привыкнуть к совершенно новой идентичности, — объясняет Светлана Лысенко.
Как лечить послеродовую депрессию?
По словам специалиста, такое состояние часто лечится с помощью психотерапии и антидепрессантов. С помощью терапии, объясняет психолог, вы можете найти способы справиться со своими чувствами, решить проблемы, установить реалистичные цели и позитивно реагировать на ситуации.
— Не смущайтесь: послеродовая депрессия распространена. Поделитесь своими симптомами с врачом, чтобы для вас был составлен полезный план лечения. Ваш доктор может порекомендовать антидепрессант. Если вы кормите грудью, то любое лекарство, которое вы принимаете, входит в ваше грудное молоко. Тем не менее большинство антидепрессантов можно использовать во время кормления грудью с небольшим риском побочных эффектов для вашего ребенка. Поработайте с вашим врачом, чтобы взвесить потенциальные риски и преимущества конкретных антидепрессантов, — советует психолог.
По словам Светланы Лысенко, при соответствующем лечении симптомы послеродовой депрессии обычно пропадают. В некоторых случаях послеродовая депрессия может продолжаться, превращаясь в хроническую депрессию. Важно продолжать лечение после того, как вы почувствуете себя лучше. Слишком раннее прекращение лечения может привести к рецидиву.
Возможно ли предотвратить её?
Послеродовую депрессию, считает Светлана Лысенко, можно предотвратить на этапе состояния Baby Blues — важно как можно больше отдыхать, принимать помощь от близких, уделять время себе и общаться с другими молодыми мамами. Кроме того, следует избегать алкоголя и психоактивных веществ.
— Быть внимательной к своему состоянию, а близким быть внимательными к состоянию молодой мамы, чтобы в случае необходимости вовремя обратиться к специалистам, — говорит психолог.
Мы уже публиковали колонку многодетного отца о том, как помочь женщине перенести послеродовую депрессию. Прочитать её можно тут. В ней он рассказывает о том, что в этот сложный период важно больше разговаривать с молодой матерью, помогать ей с малышом и оказывать знаки внимания.
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