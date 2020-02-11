«Боялась убить ребёнка». Честные (и потому страшные) истории сибирячек про послеродовую депрессию

По данным ВОЗ, с послеродовой депрессией сталкивается каждая шестая мать Фото: Полина Авдошина

«Хотелось просто выйти в окно», «боялась убить своего ребёнка», «не было сил даже ходить по квартире» — так женщины, столкнувшиеся с послеродовой депрессией, описывают свое состояние. Подобные симптомы, по данным Всемирной организации здравоохранения, испытывает каждая шестая молодая мать. Большинство не получают необходимой помощи, а окружающие принимают их депрессию за банальную усталость. Журналист НГС Маша Вьюн поговорила с сибирячками, которые лично прошли через это. Почему возникает послеродовая депрессия и как с ней бороться — разбираемся вместе.

История № 1. «Плохая мама» Анне 34, у неё две дочки — одной шесть, второй три года. В декрете провела пять лет — один плавно перешёл во второй, она даже не успела выйти на работу. — Когда я первый раз забеременела, то это была очень долгожданная беременность. Какое-то время ничего не получалось, мы ходили по врачам, и я очень её ждала, хотела именно девочку. Думала о том, как это будет здорово, классно. Многие пишут, что невероятные ощущения, радость прет. Эйфория от материнства. А на деле ничего такого не было, сразу начались проблемы с грудным вскармливанием, у меня появились жуткие трещины, боли, я была готова лезть на стенку, не знала, что делать, мне ничего не помогало, — вспоминает Анна. Со временем счастье от рождения дочки из-за накопившейся усталости постепенно сошло на нет. — Я плохо спала, дочка постоянно была у меня на руках, плакала, ей чего-то не хватало. Она болела: то простудные заболевания, то отравления. Я жутко уставала именно от этого ношения, не могла поспать. Как говорят, я научилась спать сидя. Это реально так, — рассказывает женщина.



Близкие не замечали её состояния, потому что она «никак не жаловалась» и «не выглядела уставшей», хотя и помогали ей: — Были мысли, что я недостаточно делаю для своего ребенка, что я плохая мама. Мама, свекровь, муж говорили мне, что я что-то делаю не так, а я не могла по-другому. Муж особенно требовал, чтобы было прибрано, приготовлено. «Ты же дома сидишь, ничего не делаешь, я прихожу с работы, у тебя такой бардак, опять ничего не приготовлено, ты опять ничего не сделала». В основном переживала по этому поводу, — признается Анна. На ежедневную рутину, по её словам, не хватало ни сил, ни настроения: — Я всё делала без удовольствия, это была просто каторга: каждый день просыпаться и делать ненавистные дела. Я пыталась чем-то увлечься, переключиться, делать что-то другое. Но это усугубляло отношения с мужем, было непонимание с его стороны. Отсюда раздражение, плаксивость, конфликты. Я могла срываться на детях, начинала просто орать на них. Конечно, всегда находился повод для такого поведения. Но меня раздражало всё. Я чувствовала себя очень уставшей, не могла никак отдохнуть, не могла выспаться. Если я спала мало — весь день зевала и засыпала, у меня не было сил даже ходить по квартире. Если я спала много, когда мне давали, — просыпалась разбитая, у меня болели голова, спина, ноги, было ощущение, что я разваливаюсь на части. Ничего не хотелось делать, ничто не радовало, хотелось просто выйти в окно.

И это состояние, вспоминает женщина, осложнялось постоянной тревогой по поводу здоровья детей. Когда она поняла, что такое состояние не просто усталость или плохое настроение, то обратилась к психологу. Занятия со специалистом ей помогли, но на это ушло около полугода: — Сейчас я учусь сама справляться с этими состояниями, контролировать их. Я бы посоветовала разбираться именно со своими чувствами, а не с трудностями — это внешний фактор, который будет всегда. Важно заботиться о своем состоянии, отслеживать, когда ты устала и тебе нужен отдых, когда ты злишься и понимаешь, что тебе с этой злостью нужно что-то сделать, как-то её прожить. Не нужно видеть причину во внешних факторах, причина всегда внутри, — считает женщина. Что такое послеродовая депрессия? Рождение ребенка, объясняет психолог Светлана Лысенко, — это всегда стресс, независимо от того, как сильно вы его ждете и любите. Легкая депрессия и перепады настроения, по словам специалиста, настолько распространены у молодых мам, что в англоязычной литературе есть для этого специальный термин — Baby Blues (младенческая грусть, грусть после рождения ребенка).

— Большинство женщин испытывают по крайней мере некоторые симптомы Baby Blues сразу после родов. Это вызвано внезапным изменением гормонов после родов в сочетании со стрессом, изоляцией, недосыпанием и усталостью. Вы можете чувствовать себя более плаксивой, подавленной и эмоционально хрупкой. Как правило, это начнется в течение первых нескольких дней после родов, достигнет пика примерно через неделю и сойдет на нет к концу второй недели после родов. Это состояние совершенно нормально, но если ваши симптомы не проходят через несколько недель или ухудшаются, возможно, вы страдаете от послеродовой депрессии, — говорит Светлана Лысенко. Этому состоянию, по её словам, подвержены не только женщины. Примерно 1 из 10 мужчин испытывает отцовскую послеродовую депрессию после рождения ребенка.

По словам психолога, около 1 из 10 мужчин испытывают отцовскую послеродовую депрессию после рождения ребенка Фото: Полина Авдошина

История № 2. «Они решили, что я не люблю её»

Алёне 28 лет, а её дочке 1,8. Алёна не планировала беременность и изначально не хотела рожать, но её переубедили родные. Девушка рассказывает, что во время беременности она иногда плакала из-за страха перед родами — ей не хотелось ребенка и казалось, что это «просто не её». Всё изменилось на восьмом месяце: в один момент девочка перестала шевелиться, и Алёну охватила паника и чувство вины. Оказалось, что ребенок просто уснул, но с тех пор Алёна начала его «действительно ждать, осуждая себя за такое поведение».

После родов, вспоминает Алёна, когда ей принесли дочку, то она лежала несколько часов и боялась пошевелиться: — Я боялась, что она упадёт. Те два часа, которые она со мной лежала, я, кажется, просто не дышала. Когда её забрали, а меня повезли в палату, то я упала в обморок. В роддоме я была пять дней. Своей мнительностью достала всех медсестёр: я была дико напряжена и почти не брала её на руки. Когда нас выписали, то вместо радости я просто ревела от усталости и страха, — вспоминает молодая мама. Первые недели после выписки Алёна часто плакала и боялась брать свою дочку на руки. Близкие, по её словам, не верили ни в какую в послеродовую депрессию: — Они не понимали моего страха и решили, что я не люблю её. А я именно из-за того, что люблю, так боялась сделать что-то не так, убить своего ребёнка. Первые три месяца я жила с мамой. Ждала её прихода с работы и просто мысленно повторяла, что как только она придет, то будет легче. Легче не стало. Потом оказалось, что она совсем не хочет спать ночью. К тому времени от мамы я уехала, и мы остались втроём: муж, я и дочь. Постоянный недосып, то, что мы всегда наедине, ужасно сказывались на психике. Я срывалась на ребёнка и плакала почти каждую ночь, — вспоминает Алёна те дни.

Сколько длится послеродовая депрессия? По словам психолога Светланы Лысенко, наиболее часто депрессия проявляется через 30–35 дней после родов и в некоторых случаях может продолжаться до 1,5–2 лет. Однако в большинстве случаев депрессивный эпизод спонтанно и благополучно заканчивается спустя 3–6 месяцев после родов. Алёна по образованию психолог — девушка рассказывает, что это во многом помогло ей преодолеть депрессию. Кроме того, вместе с мужем они составили график ухода за ребенком. Также Алёна общалась с подругой, которая прошла через подобный период в своей жизни. — Я поняла, что легче не будет никогда. Всегда что-то будет беспокоить. Зубки, температура, школа, потом гуляния до утра. Теперь это моя ответственность, и я делаю всё, чтобы моему ребёнку было хорошо. Я поняла, что она растёт быстро, и скоро это станет воспоминанием, и я ещё буду скучать. Я убедила себя, что можно не спать, если после этого она скажет «мама» и обнимет меня. В такие моменты ты готов на всё. И ещё я поняла, что очень важно уделять себе время. Гулять одной, накраситься, вовремя помыться, вкусно покушать, давать себе отдыхать. Поплакать тоже можно, — делится девушка.

В преодолении послеродовой депрессии важна поддержка близких Фото: Полина Авдошина