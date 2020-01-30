Как вспышка коронавируса в Китае повлияла на курс валют — эксперты о судьбе евро, доллара, рубля и юаня

Некоторые эксперты считают, что доллар и евро продолжат укрепляться по отношению к рублю Фото: Александр Ощепков / Мария Тищенко

По информации на 30 января, курс доллара равняется 63,06 рубля, евро — 69,43 рубля. Если ранее рубль по отношению к этим валютам укреплялся, то на фоне всё большего распространения коронавируса из Китая стал ослабевать. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, насколько китайский коронавирус влияет на курсы валют, как долго будет сохраняться такая ситуация и почему экономистам сложно делать прогнозы.

Старший преподаватель кафедры экономической теории НГУЭУ Татьяна Тропникова считает, что проблема изменения динамики валютного курса становится актуальной в свете рисков ускоренного распространения коронавируса в Китае. Поскольку основные рынки становятся крайне нестабильными, прогнозирование колебаний курсов рубля, доллара, евро и юаня затруднено.



— Стоит отметить, что используемые в настоящее время эконометрические модели позволяют сделать выводы о качественных и количественных связях между обменными курсами валюты — это означает, что, например, рубль падает по отношению к доллару, если новостное информационное поле содержит неблагоприятные известия о событиях в политической и экономической жизни страны, что и происходит сейчас. Россия граничит с Китаем на востоке, граница не закрыта, поэтому новость носит негативную окраску: позиции рубля на валютном рынке будут ослабевать. Это касается и юаня, даже несмотря на то что, предположительно, власти Китая придерживаются политики «фильтрации» новостной информации о количестве заболевших и количестве погибших от коронавируса.

По её данным, современные способы обработки новостной информации с помощью искусственного интеллекта предсказывали на основе анализа новостей на 65 языках (постов в соцсетях и других) вспышку коронавируса в декабре 2019 года.

— Интересно, что еще до непризнанной ВОЗ эпидемии стоимость медицинской маски в Китае была равна 4 юаням (около 40 рублей). Сейчас она возросла до 60 юаней (около 600 рублей), — замечает Татьяна Тропникова.



Старший аналитик Альфа-Банка Елизавета Наумова отмечает, что снижение рубля против доллара на 80 копеек, которое было в понедельник, «однозначно связано с неопределённостью и страхами, поразившими рынки на фоне распространения из Китая неизвестного коронавируса».

— Снижение рубля не стало сюрпризом — азиатские фондовые рынки утром закрылись в сильном минусе. Сводный фондовый индекс Шанхая и Шэньчжэня упал на 3,1%, а торгующиеся сейчас европейские площадки показывают снижение на более чем 2%, — подчёркивает Елизавета Наумова.

Татьяна Тропникова добавляет, что между РФ и КНР падают обороты: сырьевые, туристические и торговые, что также приводит к падению курсов рубля и юаня на валютном рынке.

Заведующий кафедрой региональной экономики и управления НГУЭУ Владимир Мельников тоже уверен, что ситуация с вирусом влияет на снижение объёмов производства (ВВП) Китая, а также на снижение объёмов потребления углеводорода в самом Китае и странах-экспортёрах. То есть цены на нефть снизятся.

— В России как стране-экспортёре будет ожидаться снижение объёмов национального производства, что будет означать снижение спроса на рубль как средства обращения. В результате ожиданий и падения цены нефти курс рубля снижается по отношению к евро и доллару, к которым до этого рубль достаточно долго укреплялся до начала января.

