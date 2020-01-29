«Плакать не стыдно»: в честь снятия блокады Ленинграда поставили спектакль «Реквием»

«Реквием» Джузеппе Верди перевели на русский язык и поставили в Театре оперы и балета Нижнего Новгорода в память о ленинградских блокадниках. Автор постановки — Сергей Новиков, ныне начальник Управления президента РФ по общественным проектам, сам перевел оперу с латыни. Фото, видео и эмоции зрителей — в нашем материале.



28 января на сцене выступил квартет солистов из Татьяны Гарькушовой, Светланы Ползиковой, Александра Зубаренкова и Виктора Ряузова, при участии хора и оркестра. Дирижер — Ренат Жиганшин.

