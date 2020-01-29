29 января среда
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 62.83
eur 69.23
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 62.83
eur 69.23

Все новости

Все новости
Культура Фоторепортаж

«Плакать не стыдно»: в честь снятия блокады Ленинграда поставили спектакль «Реквием»

Автор постановки — сотрудник Управления президента РФ Сергей Новиков

182
1 Обсудить

Поделиться

Постановку посвятили 76-летию снятия блокады

Постановку посвятили 76-летию снятия блокады

«Реквием» Джузеппе Верди перевели на русский язык и поставили в Театре оперы и балета Нижнего Новгорода в память о ленинградских блокадниках. Автор постановки — Сергей Новиков, ныне начальник Управления президента РФ по общественным проектам, сам перевел оперу с латыни. Фото, видео и эмоции зрителей — в нашем материале.

28 января на сцене выступил квартет солистов из Татьяны Гарькушовой, Светланы Ползиковой, Александра Зубаренкова и Виктора Ряузова, при участии хора и оркестра. Дирижер — Ренат Жиганшин.

Опера исполнялась на русском языке.

— Тексты с латыни переведены очень бережно, — приводит слова Сергея Новикова operann.ru. — Было важно сохранить великий смысл и вокальные совпадения. Мы считаем, что сакральный, общечеловеческий смысл этого грандиозного произведения в русском переводе должен стать ближе и понятнее широкому кругу слушателей.

Реквием» дополнили кадры военной хроники, а зрители получили 125 граммов хлеба — «блокадный паек», который выдавали жителям осажденного города на протяжении долгих месяцев.

— Одновременно грустный и торжественный вечер памяти, — написала Елена Коткова. — Официальная статистика тех страшных лет — погибло 630 тысяч человек. Наши историки предполагают, что примерно 1,5 миллиона! Даже страшно представить... Опера Верди с хором, титрами и видеорядом произвели на всех мощное впечатление! Память о прошлом — это то, что делает нас сильными.

— Умерли все, осталась одна Таня... -32 градуса мороза, 250 и 125 грамм хлеба, от 600 000 до 1 500 000 погибших... Мы не можем до конца понять, каково это, но можем помнить, — написала Елена Полетаева.

— Потрясающая постановка Сергея Новикова, никого не оставившая равнодушными, — поделился Кирилл Савинов. — Браво оркестру, солистам и хору!

— Плакать не стыдно, — написала Ольга Серова.

В конце автор постановки вышел на сцену поклониться вместе с артистами.

Видео: Алексей Выборнов

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ВердиРеквиемСергей НовиковТеатр оперы и балета
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Фото пользователя
29 янв 2020 в 16:10

Плакать не стыдно. Стыдно не знать и не помнить подвиги.