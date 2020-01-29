«Плакать не стыдно»: в честь снятия блокады Ленинграда поставили спектакль «Реквием»

«Реквием» Джузеппе Верди перевели на русский язык и поставили в Театре оперы и балета Нижнего Новгорода в память о ленинградских блокадниках. Автор постановки — Сергей Новиков, ныне начальник Управления президента РФ по общественным проектам, сам перевел оперу с латыни. Фото, видео и эмоции зрителей — в нашем материале.
28 января на сцене выступил квартет солистов из Татьяны Гарькушовой, Светланы Ползиковой, Александра Зубаренкова и Виктора Ряузова, при участии хора и оркестра. Дирижер — Ренат Жиганшин.
Опера исполнялась на русском языке.
— Тексты с латыни переведены очень бережно, — приводит слова Сергея Новикова operann.ru. — Было важно сохранить великий смысл и вокальные совпадения. Мы считаем, что сакральный, общечеловеческий смысл этого грандиозного произведения в русском переводе должен стать ближе и понятнее широкому кругу слушателей.
Реквием» дополнили кадры военной хроники, а зрители получили 125 граммов хлеба — «блокадный паек», который выдавали жителям осажденного города на протяжении долгих месяцев.
— Одновременно грустный и торжественный вечер памяти, — написала Елена Коткова. — Официальная статистика тех страшных лет — погибло 630 тысяч человек. Наши историки предполагают, что примерно 1,5 миллиона! Даже страшно представить... Опера Верди с хором, титрами и видеорядом произвели на всех мощное впечатление! Память о прошлом — это то, что делает нас сильными.
— Умерли все, осталась одна Таня... -32 градуса мороза, 250 и 125 грамм хлеба, от 600 000 до 1 500 000 погибших... Мы не можем до конца понять, каково это, но можем помнить, — написала Елена Полетаева.
— Потрясающая постановка Сергея Новикова, никого не оставившая равнодушными, — поделился Кирилл Савинов. — Браво оркестру, солистам и хору!
— Плакать не стыдно, — написала Ольга Серова.
В конце автор постановки вышел на сцену поклониться вместе с артистами.
Видео: Алексей Выборнов