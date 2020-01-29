Город или деревня: сравниваем реальные размеры Новосибирска с Москвой, Токио и Нью-Йорком (мы впечатлены)

Новосибирск — третий город в России по численности населения Фото: Александр Ощепков

Все знают, что Новосибирск — третий город в России по численности населения, а каков он по формам и размерам в сравнении с другими городами страны и мира? Мы решили сопоставить контуры Новосибирска и 10 городов в единых пропорциях и масштабах, посмотреть, как устроена улично-дорожная сеть, много ли зеленых зон и на что вообще похожи эти контуры. Велик ли Новосибирск — смотрите занимательные картинки в материале Дмитрия Косенко.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Это Новосибирск и 10 городов мира в границах, которые дают Google и прочие карты — в большинстве случаев они совпадают с административными границами. Контуры Новосибирска охватывают не только жилую и промышленную застройку, но еще и большие участки лесных зон, пространство между основной территорией и отдаленными районами (Первомайка, Аадемгородок, ОбьГЭС). Так и получилась площадь города в 500 квадратных километров и форма, напоминающая «закорючку-запятую».

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Вначале сравним с Москвой — столицей мира. Она здесь представлена в границах МКАД (площадь чуть более 1000 квадратных километров), без огромного дурацкого отростка, захватывающего кучу областных районов. Размеры Москвы, напоминающей по форму лужу (или каплю, озеро, кому как видится), — около 40 километров по вертикали и около 30 километров по горизонтали. Новосибирск в этом плане сравним по размерам — от северной крайней точки до южной порядка 38 километров. Так что наш город — не такая уж и маленькая деревня.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)



Санкт-Петербург, похожий по форме на скорпиона, тоже включает в себя большие участки зеленых зон. Город с пригородами растянут вдоль Финского залива, а территория его основной застройки имеет размеры примерно 30 на 17 километров.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Нью-Йорк, раскиданный по островам, отличается высокой плотностью застройки, зеленые зоны здесь довольно компактны. Расстояние от южной крайней точки острова Статен до северной границы Бронкса — около 55 километров.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Четвертый город страны Екатеринбург не так сильно растянут по вертикали — около 28 километров, но в целом сопоставим с Новосибирском. В границах города — множество лесных зон и несколько крупных водоемов.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

То же самое и Челябинск — от севера до юга порядка 30 километров. Зелени тут поменьше, сам город вплотную примыкает к большому водохранилищу (как наше Обское море).

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Азиатские города существенно крупнее — Бангкок, похожий на летучую мышь, по самой длинной диагонали раскинулся на 65 километров. Застройка плотная, зеленых зон немного, водоемов нет, но рядом Сиамский залив.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

В границы Токио входит огромный зеленый горный массив на северо-западе, и размеры города по горизонтали достигают 86 километров. Центр Токио сосредоточен в восточной части, ближе к побережью Токийского залива.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Рио-де-Жанейро раскинулся вдоль побережья Атлантики на 65 километров. Посреди города — большие участки гористой местности безо всякой застройки.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Еще один великан — турецкий Стамбул, где от края до края максимальное расстояние — 65 километров. Своими симметричными крыльями город похож на парящую птицу.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Париж на удивление оказался существенно меньше Новосибирска — это пятно размером 13 на 9 километров. Впрочем, за контурами Парижа продолжается плотная городская застройка, так что эти границы довольно условны.