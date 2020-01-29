Семь шагов до автопилота: в день рожденья автомобиля вспоминаем, как он перестал быть гадким утёнком

Mercedes-Benz заслуживает место на заглавном снимке, потому что история автомобиля начинается с его прародителей Фото: Mercedes

В каком году у вас появился первый автомобиль с кондиционером или автоматом? В 2008-м? Или 1995-м? Подобные изобретения кажутся нам сравнительно новыми, хотя те же кондиционеры ставят на машины уже почти 70 лет, автоматы же появились ещё до Второй мировой войны. Сегодня, в день рожденья автомобиля, вспоминаем, как из неказистой повозки он превратился во всеобщего любимца.

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Первый автомобиль и проблема репродуктивности

В этот день 134 года назад Карл Бенц подал заявку на патент DRP 37435, проще говоря, на первый в истории автомобиль. Автомобиль это изобретение, правда, напоминало мало.

Тот самый первый Benz: двигатель у него, кстати, уже был четырёхтактным Фото: Mercedes-Benz

Но в начале XX века формат устаканился: четыре колеса с надувными шинами, несущая рама, переднее расположение двигателя, задний привод — эта формула станет основной на ближайшие 35 лет.

Ford Model T («Жестяная Лиззи») был выпущен фантастическим тиражом — более 16 миллионов экземпляров. Это больше, чем современных Ford Focus Фото: Ford

Развитие автомобиля в первой трети XX века напоминало эволюцию одноклеточного существа, для которого главная добродетель — способность к воспроизводству. И Генри Форд решил проблему репродуктивности, запустив конвейерное производство Ford Model T — первого по-настоящему массового автомобиля. Кстати, сейчас для таких раритетов они стоят сравнительно недорого.

Буйство форм и один важный «Ситроен»

В середине 30-х случился своеобразный Кембрийский взрыв, когда многообразие форм резко выросло. В этот период появились первые серийные коробки-автоматы и дизельные двигатели (при том, что сам по себе дизель изобрели в конце XIX века). А два других революционных свойства появились на одной модели — Citroen Traction Avant: передний привод и несущий кузов. Если высшие организмы предпочли внутренний скелет внешнему, то автомобиль, наоборот, отказался от хребта в пользу твёрдой оболочки — прямо как насекомые.

Citroen Traction Avant определил эпоху: помимо несущего кузова и переднего привода на нём появились независимые подвески всех колёс и реечное рулевое управление. Всё ещё считаете французские марки вторичными? Фото: Citroen

Технология милитаристов

Полноприводные машины появились ещё в начале XX века, но особенных преимуществ не давали и в естественном отборе могли бы не выжить. Но потом изменились условия среды, и перед Второй мировой войной отпочковался новый класс — внедорожники.

Willys MB — архетипичный внедорожник и первый массовый автомобиль с полным приводом (тираж более 650 тысяч). Он же считается родоначальником марки Jeep (её модель Wrangler — на заднем плане) Фото: Jeep

На легковых машинах полный привод прижился лишь к началу 80-х годов, в основном ради омологации машин для спортивных соревнований.

Audi Quattro 1980 года — одна из первых легковушек с полным приводом, который вошёл в моду в том числе благодаря раллийным успехам марки Фото: Audi

А в середине 90-х Toyota с моделью RAV4 создала ещё один класс — кроссоверы (паркетники). Формат оказался сверхуспешным, и скоро за «Тойотой» подтянулись другие.

Toyota RAV4 считается первым кроссовером, хотя это звание оспаривает наша «Нива» — полноприводник с несущим кузовом. Кстати, у первых поколений RAV4 полный привод был постоянным. Муфты вошли в моду позже Фото: Toyota

Полный привод за это время тоже эволюционировал: на легковушках схема с тремя дифференциалами уступила место «паркетному» полному приводу с муфтой, которая подключает задние колёса по необходимости.

Как автомобиль стал симпатичным

Довоенные автомобили выглядели глазастыми и растопорщенными — в моде были выносные крылья, громоздкие решётки радиаторов и фары на тонких ножках. Но после войны появились кузова-понтоны, в которых капот сопрягался с крыльями, а крылья — с остальным кузовом.

Mercedes Ponton (W120) 1953 года: попытки сделать кузова без выносных крыльев и фар предпринимались и до этого, но в моду они вошли после этой модели. Такой стиль оформления какое-то время называли понтонным Фото: Mercedes

Так автомобиль обрёл гладкость, а дизайнеры нащупали новые формы, которые вылились (почти буквально) в такие шедевры, как Jaguar E-Type.

Jaguar E-Type (1961–1975) многие до сих пор считают самым красивым автомобилем в истории Фото: Jaguar

Потребительство и политкорректность

Chrysler Imperial 1953 года — один из первых серийных автомобилей с кондиционером в качестве опции Фото: Chrysler

После войны из укрощённого монстра автомобиль всё больше превращался в домашнее животное. Не последним аргументом стал комфорт, и в 50-х машины обзавелись, например, кондиционерами и усилителями руля.

Mercedes-Benz 300 SL середины 50-х имел прямой впрыск топлива в цилиндры, но для того времени технология была слишком эксклюзивной и в массы пошла значительно позже Фото: Mercedes

Впрыск топлива, как и полный привод, вызревал очень долго. Знаменитые Mercedes-Benz 300 SL имели впрыск бензина в цилиндры, но на массовых автомобилях прямой впрыск появился 50 лет спустя. Зато в 60-х карбюраторы стали уступать впрыску во впускной коллектор, и развитие электроники превратило «инжекторы» в доминирующую технологию.

В те же годы появились каталитические нейтрализаторы, дожигающие вредные компоненты выхлопа. Свинец в бензине был опасен для них, и в 70-х началась борьба с этилированным бензином. А в 90-х появились пресловутые нормы «Евро», ограничивавшие токсичность выхлопа: сегодня действует их шестая редакция.

Oldsmobile Tornado — первый автомобиль с подушками безопасности (для водителя и пассажира), который вышел в свободную продажу Фото: GM

Во второй половине XX века резко вырос травматизм на дорогах, и потому стали внедряться ремни безопасности, а в 70-х появились первые подушки. Постепенно их количество росло, и сегодня нормой считаются шесть подушек: две фронтальные, две боковые и две шторки.

Автомобиль обзаводится мозгом

Долгое время автомобили были абсолютно «механическими», и даже у первых автоматов логика работы воспроизводилась за счёт гидравлических устройств. Хитроумные каналы и клапаны работали как транзисторы и диоды. Но развитие электроники облегчило многие задачи, и особенно — в области экологии и безопасности. Впрыск топлива стал электронным, а в начале 80-х появились первые помощники водителю — антиблокировочные системы. В середине 90-х на Mercedes-Benz S600 дебютировала одна из самых полезных опций — система стабилизации (ESP). А потом пошло-поехало: активный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое торможение...

Иннополис — студенческий городок под Казанью, где в тестовом режиме ездят около 50 Яндекс-машин с автопилотами. В некоторых на водительском месте никого: оператор сидит справа Фото: Артем Краснов

И хотя пока всё это выглядит лишь зачаточной технологией, на горизонте прорисовывается наше будущее — машины с полноценным автопилотом. Над одной из них, например, довольно успешно работает «Яндекс».



Tesla намекает

Во второй половине нулевых калифорнийская компания Tesla тоже сделала рискованную ставку, и она окупилась. Компания, не имевшая опыта в автопроме, решила начать с электромобилей.

Tesla Roadster (2008–2012) построена на шасси отличного спорткара Lotus Esprit, а потому не казалась ущербной на фоне «нормальных» машин, несмотря даже на электропривод. Разгон до 100 км/час за 4 секунды добавлял азарта Фото: Tesla

Tesla Roadster — не пионер среди электромобилей вообще (они появились ещё в XIX веке), но первый аппарат на электротяге, который хотелось купить. Потом вышла Tesla Model S, Model X, Model 3, а попутно случился скандал с моторами Volkswagen (дизельгейт), и против дизелей началась массовая кампания. За пару лет электромобили из фрик-машин превратились в основной тренд автопрома.



C 2016 года Tesla Model S получила продвинутую систему помощи вождению — практически автопилот. Но после серии аварий в компании стали акцентировать внимание, что водитель должен следить за обстановкой Фото: Tesla

Но у «Теслы» был ещё один козырь в рукаве — почти полноценный автопилот. Правда, первая эйфория и некий оппортунизм привели к ряду трагедий, но «Теслы» всё равно проезжают в автопилотируемом режиме миллионы километров.

Автомобиль доживает последние годы

По крайней мере, в его классическом виде. Помимо автопилота и электротяги развиваются технологии каршеринга, и есть версия, что люди будут всё чаще отказываться от личного транспорта в пользу автопилотируемых такси. Хотя те из нас, кто застал расцвет традиционного автопрома, наверняка будут скучать по временам, когда нужно было дёргать рычаг коробки и аккуратнее дозировать тягу.