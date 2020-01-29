14 вопросов о детях из пробирки: почему священники против ЭКО и можно ли случайно родить тройню

Скорее нет, чем да. Врачи работают по приказу, в котором сказано, что они должны «подселять» в матку один или два эмбриона по решению пациентки. Но риск получить в итоге четверняшек есть.

— При переносе двух эмбрионов риск многоплодной беременности увеличивается. Но и один эмбрион может разделиться — получится двойня. Чтобы сократить риск наступления многоплодной беременности, мировое сообщество переходит на перенос в матку одного эмбриона, — объясняет доктор-репродуктолог Александра Храмцова.