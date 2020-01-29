14 вопросов о детях из пробирки: почему священники против ЭКО и можно ли случайно родить тройню

1
При ЭКО обязательно родится много детей?
Скорее нет, чем да. Врачи работают по приказу, в котором сказано, что они должны «подселять» в матку один или два эмбриона по решению пациентки. Но риск получить в итоге четверняшек есть.
— При переносе двух эмбрионов риск многоплодной беременности увеличивается. Но и один эмбрион может разделиться — получится двойня. Чтобы сократить риск наступления многоплодной беременности, мировое сообщество переходит на перенос в матку одного эмбриона, — объясняет доктор-репродуктолог Александра Храмцова.
2
ЭКО вызывает рак?
Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий НИИ Охраны материнства и младенчества Надежда Башмакова утверждает, что данных о связи ЭКО с возникновением онкологических образований нет. А вот обнаружить заболевание могут — перед процедурой пациентка проходит полное обследование, получает консультации смежных специалистов: эндокринолога, терапевта и других.
3
ЭКО подорвет здоровье матери?
— Процедура ЭКО подразумевает введение серьезного количества гормонов. Сказать, что это никак не скажется на организме женщины, нельзя. Но гормональная стимуляция нужна, потому что для оплодотворения необходимо минимум 5, а лучше 10 яйцеклеток. Эмбриологам ведь нужно выбрать из них лучшие, не все из них могут быть оплодотворены, — говорит Надежда Башмакова.
Так или иначе, беременность никогда не проходит бесследно для женщины. Врачи обращают внимание, что на ее фоне могут обостриться хронические заболевания.
4
Дети из пробирки чаще болеют и быстрее стареют?
В Уральском НИИ Охраны материнства и младенчества наблюдают за детьми до трех лет и пока таких данных не получили. Есть и живой пример — Алена Донцова, вторая в мире и первая в СССР девочка из пробирки. Ей уже 33 года.
— Могу сказать, что здоровье у меня очень крепкое. Я даже считаю, что такие дети рождаются особенно здоровенькими, ведь изначально врачи выбирают лучшее из лучшего, — убеждена Алена.
5
Дети ЭКО не могут родить или рожают детей с отклонениями?
Медики это не подтверждают. Слухи опровергают и живые примеры. Самые первые и самые известные девочки из пробирки стали мамами: у англичанки Луизы Браун двое сыновей, а Алены Донцовой — один.
— Зачала и родила я его естественным способом, беременность проходила замечательно, без каких-либо осложнений, роды прошли тоже на ура. Ему в этом году будет уже 13 лет. В ближайшем будущем в планах ещё детки, — рассказывает Донцова.
6
Можно ли понять, что ребенок был зачат методом ЭКО?
Врачи уверяют, что дети ЭКО ничем не отличаются внешне от детей, зачатых традиционным способом. Даже сами медики определяют это только по медицинским документам: пометки делаются в картах как мамы, так и малыша.
7
ЭКО помогает всем?
К сожалению, не всем. Да, ЭКО помогает добиться беременности, которая не могла бы наступить естественным путем. Например, если у женщины удалены маточные трубы (это может быть последствием внематочной беременности).
— Но нужно понимать, что цифры эффективности — около 30%. То есть только каждая третья пациентка может добиться своей беременности, — говорит Храмцова.
8
Что делают с лишними эмбрионами?
Вступая в программу, женщина указывает, что хочет сделать с эмбрионами, которые останутся после того, как она забеременеет. Она может поручить медикам утилизировать их, отдать другой пациентке или подвергнуть криозаморозке. В последнем случае эмбрионы будут храниться в клинике и женщина сможет воспользоваться ими позднее. Например, когда первый ребенок подрастет и семья решит, что пора завести второго.
9
Сколько раз можно делать ЭКО?
В законе запрета нет, но врачи рекомендуют не больше двух-трех попыток.
— Технология дает эффективность в 30% случаев, и если не получилось забеременеть с двух попыток, то третья тут так и просится. Поэтому врачи говорят, что три попытки — это нормально. Но делать их, конечно, нужно не каждые два месяца — организму необходимо время на восстановление. В каждом случае срок передышки будет индивидуальным, — объясняет Надежда Башмакова.
10
Чтобы забеременеть, нужно долго лежать в больнице?
Нет, в больнице лежать вообще не обязательно — можно просто приезжать в больницу. Все процедуры займут примерно три недели. Но это не значит, что нужно будет сидеть в клинике безвылазно. Самым долгим будет прием, когда пациентке будут делать пункцию, чтобы забрать яйцеклетки. Это займет примерно 4 часа.
11
ЭКО можно сделать бесплатно?
Да, государство идет навстречу людям, которые не могут завести детей самостоятельно. Чтобы получить услугу бесплатно, нужно, чтобы врачи диагностировали бесплодие. Причем основанием для проведения процедуры может быть не только женское бесплодие, но и мужское. Для этого даже не обязательно заключать брак.
12
Что сделать, чтобы ЭКО было бесплатным?
Нужно пройти обследование в муниципальной или платной клинике. Согласно закону, на это уйдет от 3 до 6 месяцев. Потом доктор должен назначить лечение — это займет еще 9–12 месяцев. Если за это время беременность не наступила естественным путем, то вы получаете право на проведение ЭКО за счет ОМС.
13
В ЭКО могут отказать?
Есть болезни, при которых в бесплатном ЭКО откажут. Среди них не только туберкулез, сифилис, гепатит, рак, некоторые психические расстройства, но и множество других заболеваний. Полный список можно посмотреть в приложении к приказу Минздрава. Если вы решите сделать платное ЭКО, то ограничений будет меньше.
14
Почему церковь против ЭКО?
Строго говоря, РПЦ не против искусственного оплодотворения как такового. В «Основах социальной концепции РПЦ» сказано, что искусственное оплодотворение жены половыми клетками мужа допустимо. Но есть проблема — церковь не использует понятие «плод», считая его человеком с момента зачатия. Поэтому допускается инсеминация, но не ЭКО.
— В рамках процедуры предполагается заготовка энного количества яйцеклеток и их оплодотворение, а уже дальше пройдет их замораживание, выбраковка, далеко не все даже будут заморожены, какие-то будут выбракованы сразу. Потом, соответственно, произойдет их инкорпорирование в тело матери. Понятно, что так как возможности женского организма ограничены, то, условно говоря, из десяти зачатых рожденными окажутся один или два. Все остальные станут жертвами этого процесса. Появление на свет ребенка с помощью ЭКО происходит за счет жизни целого ряда своих братьев и сестер, — объясняет иерей Александр Сатомский.