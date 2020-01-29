Удар по перекупщикам: их планируют наказывать за скручивание пробега

С наступлением 2020 года в России снова заговорили о проблеме скрученных пробегов. На днях президент ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Мосеев предложил ввести огромные штрафы для тех, кто оказывает соответствующие услуги, — 1 миллион рублей для юридических лиц и 300 тысяч рублей для физических. Но поможет ли это справиться с проблемой, когда водители сами хотят обманывать других и быть обманутыми?

По данным того же РОАД, в нашей стране насчитывается от 10% до 30% автомобилей со скрученным пробегом. Несколько лет назад бывший глава ассоциации Владимир Моженков также предполагал, что из десяти продаваемых машин неверные показатели одометра имеют 8–9 экземпляров. Кто в этом виноват, если не сами покупатели? Ведь многие хотят найти недорогой подержанный автомобиль с минимальным пробегом — а раз есть спрос, то будет и предложение.

Создают такие предложения сами автовладельцы, желающие «омолодить» свою машину и продать ее подороже. Они без проблем могут найти в интернете организацию по скручиванию пробега, которая обещает сделать это «100% без следа», «всего от 999 рублей», с гарантией и даже с выездом к автомобилю. Если ввести штраф в размере 1 миллиона рублей, то наверняка такие компании перестанут откровенно предлагать свои услуги и станут приглядываться к клиентам, боясь нарваться на проверяющего полицейского. При хорошем стечении обстоятельств они даже закроются, но останутся перекупщики, для которых корректировка пробега — неотъемлемая часть предпродажной подготовки автомобиля.

«Не бит, не крашен, дедушка в церковь ездил» — стандартная мантра перекупщиков. А ещё — пробег не более 60–80 тысяч

Соответственно, наказывать нужно не только за само скручивание, но и за продажу машин с заведомо ложными характеристиками. Дилеры и законодатели это понимают, но вводить такие штрафы пока бессмысленно. Доказать вину продавца попросту невозможно, ведь человек мог и не знать о криминальном прошлом автомобиля, если сам покупал его с рук. Решить проблему можно в том случае, если обязать водителей регулярно фиксировать пробег. Тогда было бы понятно, в какой промежуток времени машина вдруг «помолодела» и кто за это несет ответственность. Но как это реализовать — пока большой вопрос: возможно, помогут электронные ПТС .

В феврале Госдума соберется для обсуждения проблемы скрученного пробега, а до конца года может появиться законопроект со штрафами, который позже передадут в ГИБДД. Впрочем, годом ранее депутаты Заксобрания Карелии уже пытались донести свои предложения до главы МВД Владимира Колокольцева, но тогда это ничем не закончилось.



Но не нужно думать, что решение проблемы со скручиванием пробегов избавит водителей от необходимости проверять транспортные средства перед покупкой. Опытные автомобилисты и автоподборщики в первую очередь смотрят на реальное состояние машины, а не на мифические цифры. Ведь автомобиль можно привести в негодность даже за 10 тысяч км — например, если ездить в мороз без прогрева в жестком ритме.

