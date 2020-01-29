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Авто Проблема

Удар по перекупщикам: их планируют наказывать за скручивание пробега

Штраф составляет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей

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У современных автомобилей нет механического одометра: информация о пробеге отображается на панели приборов. Изменились и методы скручивания

У современных автомобилей нет механического одометра: информация о пробеге отображается на панели приборов. Изменились и методы скручивания

С наступлением 2020 года в России снова заговорили о проблеме скрученных пробегов. На днях президент ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Мосеев предложил ввести огромные штрафы для тех, кто оказывает соответствующие услуги, — 1 миллион рублей для юридических лиц и 300 тысяч рублей для физических. Но поможет ли это справиться с проблемой, когда водители сами хотят обманывать других и быть обманутыми?

Поддерживаете ли вы идею штрафовать за скручивание пробега?

    По данным того же РОАД, в нашей стране насчитывается от 10% до 30% автомобилей со скрученным пробегом. Несколько лет назад бывший глава ассоциации Владимир Моженков также предполагал, что из десяти продаваемых машин неверные показатели одометра имеют 8–9 экземпляров. Кто в этом виноват, если не сами покупатели? Ведь многие хотят найти недорогой подержанный автомобиль с минимальным пробегом — а раз есть спрос, то будет и предложение.

    Ежемесячно в поисковике «Яндекса» 18 500 раз вводят фразу «скрутить пробег».

    Создают такие предложения сами автовладельцы, желающие «омолодить» свою машину и продать ее подороже. Они без проблем могут найти в интернете организацию по скручиванию пробега, которая обещает сделать это «100% без следа», «всего от 999 рублей», с гарантией и даже с выездом к автомобилю. Если ввести штраф в размере 1 миллиона рублей, то наверняка такие компании перестанут откровенно предлагать свои услуги и станут приглядываться к клиентам, боясь нарваться на проверяющего полицейского. При хорошем стечении обстоятельств они даже закроются, но останутся перекупщики, для которых корректировка пробега — неотъемлемая часть предпродажной подготовки автомобиля.

    «Не бит, не крашен, дедушка в церковь ездил» — стандартная мантра перекупщиков. А ещё — пробег не более 60–80 тысяч

    «Не бит, не крашен, дедушка в церковь ездил» — стандартная мантра перекупщиков. А ещё — пробег не более 60–80 тысяч

    Соответственно, наказывать нужно не только за само скручивание, но и за продажу машин с заведомо ложными характеристиками. Дилеры и законодатели это понимают, но вводить такие штрафы пока бессмысленно. Доказать вину продавца попросту невозможно, ведь человек мог и не знать о криминальном прошлом автомобиля, если сам покупал его с рук. Решить проблему можно в том случае, если обязать водителей регулярно фиксировать пробег. Тогда было бы понятно, в какой промежуток времени машина вдруг «помолодела» и кто за это несет ответственность. Но как это реализовать — пока большой вопрос: возможно, помогут электронные ПТС

    В феврале Госдума соберется для обсуждения проблемы скрученного пробега, а до конца года может появиться законопроект со штрафами, который позже передадут в ГИБДД. Впрочем, годом ранее депутаты Заксобрания Карелии уже пытались донести свои предложения до главы МВД Владимира Колокольцева, но тогда это ничем не закончилось.

    Но не нужно думать, что решение проблемы со скручиванием пробегов избавит водителей от необходимости проверять транспортные средства перед покупкой. Опытные автомобилисты и автоподборщики в первую очередь смотрят на реальное состояние машины, а не на мифические цифры. Ведь автомобиль можно привести в негодность даже за 10 тысяч км — например, если ездить в мороз без прогрева в жестком ритме.

    Знать скрученный пробег больше полезно для того, чтобы понимать, какие работы проводить с машиной на техобслуживании. Например, при 100 000 км на автомобиле планово меняются все жидкости и некоторые важные детали. Но если водитель видит на одометре 20 тысяч км, то менять он ничего не будет. В результате машина быстрее износится и станет источником повышенной опасности как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

    В 2020 году вернётся полноценный техосмотр: при его прохождении, кстати, фиксируют и пробег автомобиля.

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    законштрафПодержанные автомобилипробег автомобиля
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    КОММЕНТАРИИ (23)

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    29 янв 2020 в 11:41

    сделайте людям возможность хорошо зарабатывать, иметь постоянный доход и веру в завтрашний день...тогда люди будут покупать новые авто...а пока в стране такая нищета, штрафы за скрученные одометры не помогут...потому что 90% россиян ездят на авто, 20-30 летней давности...кстати, мантра путиноидов о том, что на дорогах не протолкнуться от кол-ва авто, тоже мифическая...вы посмотрите на эти авто...это все то, что европа, америка и япония, выбрасывают...а россияне вынуждены докатывать, это чье то наследство...потому что не могут себе позволить купить что то приличное...и на одометр смотрят только неопытные и молодые...хотя сейчас уже и таких почти нет...никому не нужный и опять бестолковый закон...

    Витя
    29 янв 2020 в 11:52

    "Прикольно"! В энергосбыт показания передай, в водоканал передай, в УК передай. У каждого оператора заплати (у всех по разному-разработчикам сайтов руки бы поотрывать, а у кого-то вообще нет). Теперь еще и показания одометра вносить (не ежемесячно надеюсь)!?

    Гость
    29 янв 2020 в 11:32

    Перекупы авто это вообще жулики, ими давно пора заняться соответствующим органам!