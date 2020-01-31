Котлован под мостом: новосибирцы заметили строительную технику перед «Сибирь-Хоккайдо»

Большой сквер перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо» готовят к строительству: местные жители заметили на участке рабочих, которые сообщили им, что совсем скоро на месте прогулочной зоны будет котлован. Хотя земля уже давно находится в частной собственности, активисты не намерены сдаваться: они рассчитывают договориться с застройщиком хотя бы на часть общедоступной зелёной зоны. В мэрии пообещали их поддержать, но эксперты к этой инициативе относятся со скепсисом. Они рассказали, что появится на участке и сколько это будет стоить, а журналист НГС Лиза Пичугина вспомнила историю участка и выяснила, кто им владеет и кто будет строить.
Новая стройка
Первыми технику на территории перед центром «Сибирь-Хоккайдо» обнаружили местные собачники: перед новым годом рабочие начали исследовать грунт. Новость быстро разошлась по чатам жителей Шевченковского жилмассива.
— Моя знакомая, которая там гуляет и мне это прислала, сказала, что подошла к сотрудникам, спросила и ей сказали, что там собираются рыть котлован. Забор ещё не поставили, но это дело времени, — рассказывает местная жительница Ирина Таловская.
В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии в ответ на запрос сообщили, что никаких разрешений на строительство на участке не выдавали — никто за такими разрешениями даже не обращался. Один из соседей Ирины — он «в курсе всех строек», объяснила девушка его осведомлённость — тем не менее сказал, что забор появится уже в конце января.
По неофициальным данным, строить будет ГК «СМСС» («Сибмонтажспецстрой», среди самых известных его проектов — дома на набережной). Сразу несколько участников рынка, знакомых с ситуацией, подтвердили НГС, что стройку на территории готовит действительно группа Анатолия Павлова, но пока проект находится только на этапе подготовки документации — участок оказался сложным.
— Специфический участок, — считает один из собеседников НГС. — Вся территория «Сибирь-Хоккайдо» и ближайшая — это центральный тепловой узел города, там идёт вся разводка. Я не знаю, насколько этот участок затрагивает центральные городские коммуникации, будут ли они переноситься и всё остальное. Пока это всё под вопросом.
Тем не менее, что конкретно может появиться на территории, источники пока не знают. По словам Ирины Таловской, рабочие рассказывали местным жителям о трёх высотках, как во «Флотилии» с другой стороны моста, но проекта никто не видел. В ГК «СМСС» не ответили на запрос НГС.
От 200 миллионов в бюджет до миллиарда на руки
По данным пресс-центра мэрии, продать огромный участок площадью 56,5 тысяч квадратов городские власти решили в марте 2005 года. В ноябре прошли торги, и новым владельцем земли стала московская ИСК «Каменка». Согласно записям ЕГРН, в 2010 году участок перешёл новосибирской компании «Атенон» — она же и владеет землёй сегодня.
По информации базы данных «Контур.Фокус», единственный учредитель «Атенона» — УК «АФК-Капитал», которая, в свою очередь, на 99% принадлежит кипрской компании «Элдервэй Холдинг Лимитер» и на 1% — председателю новосибирского отделения партии «Гражданская платформа» Юлии Горшениной. Связаться с Горшениной корреспонденту НГС не удалось.
Как сообщали в 2006 году СМИ, участок обошёлся «Каменке» в 219 миллионов рублей — сегодня только его кадастровая стоимость составляет 585,5 миллиона. Участок неоднократно пытались продать, но безрезультатно. Сперва за него запросили 850 миллионов рублей, год спустя в объявление добавили эскизные проработки огромного торгового центра, для строительства которого земля и предназначена, и выставили на продажу уже за миллиард.
Не-сквер
Большая часть новосибирцев воспринимают территорию перед «Сибирь-Хоккайдо» (а также слева от него и за ним) как зелёную зону, она даже отмечена в 2ГИС как «Аллея городов». Формально же это, скорее, пустырь, чем сквер или парк. Местные жители, подчёркивает Ирина Таловская, прекрасно это понимают, как и то, что остановить стройку на частной территории невозможно, но готовы бороться за не-сквер.
— Это действительно неофициальная парковая зона, но огромное количество людей постоянно используют эту площадку. Я знаю, что дети из 12-й школы летом туда ходят на какие-то тренировки и занятия, бегают кросс. Там постоянно бегуны: летом, конечно, больше, но и зимой встречаются регулярно, утром и вечером. Пенсионерки занимаются скандинавской ходьбой, люди с колясками выходят погулять, огромное количество собачников со всех домов в округе, причём у нас организована уборка за собаками, мы следим за чистотой, — говорит девушка. — По выходным я регулярно вижу, как люди катаются на лыжах, кто-то маленьких детей ставит на лыжи, целыми семьями там катаются. Раньше я не знала, что у нас в городе люди играют в регби и бейсбол, а они регулярно по воскресеньям рано утром устраивали тренировки на этом поле.
Ирина говорит, что в целом местные жители не против застройки — только хотят попросить застройщика сохранить хотя бы часть зелёной зоны для людей. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на вопрос, готовы ли власти идти на переговоры с застройщиком, который однажды уже пошёл навстречу горожанам, ответила: «Конечно. Обязательно».
— Мы очень заинтересованы в развитии зелёных зон, тем более эта часть рядом с «Хоккайдо-центром» смотрится очень хорошо. Если оставить её немного — это был бы большой подарок для города, — говорит Анна Терешкова.
Бизнес и ничего личного
— Сейчас тенденция без вариантов: всё, что можно снести, снесут, а где можно построить — построят. Обещать местным жителям можно одно: пусть покупают квартиру и пользуются территорией по брелоку, — замечает на это управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон.
В том, что здесь появятся жилые дома, ни один из экспертов не усомнился. Причём жильё, вероятнее всего, будет дорогое, считает Григорий Якобсон: от 100 тысяч рублей за квадрат, учитывая стоимость земли на рынке. Правда, то, что в Новосибирске сегодня найдётся такое количество покупателей дорогого жилья, уже под вопросом, заметил он.
Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева, вспоминая аналогичный по условиям проект «Флотилии», отметила, что там цена едва не достигла возможного максимума, при этом квартиры хоть и не разлетались как горячие пирожки, пользовались спросом.
— Возможно, сейчас на участке, на котором будут строить, будет более адекватная цена, мы не знаем, — говорит Елена Ермолаева. — Вопрос, по какой цене выставить, остаётся открытым, но это будет зависеть от того, когда они приступят к продажам, что там будет за проект, как они будут его позиционировать. Но земли в центре мало, поэтому, думаю, проект обречён на успех.
По мнению экспертов, наиболее выигрышно здесь бы выглядел проект, более или менее симметричный «Флотилии» — тогда можно было бы говорить о некоем подобии «ворот» в Октябрьский район. Тем более, архитектура в этом случае будет занимать солидную составляющую в успехе проекта.
В прошлом году в жилом комплексе «Флотилия», против которого новосибирцы выходили на пикеты, сдали последний дом — с бассейном, бизнес-центром и спортплощадкой под мостом. Корреспонденты НГС побывали там одними из первых.