Котлован под мостом: новосибирцы заметили строительную технику перед «Сибирь-Хоккайдо»

Техника начала появляться на участке в конце декабря — рабочие брали пробы грунта для геологических исследований Фото: Ирина Таловская; Густаво Зырянов / НГС

Большой сквер перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо» готовят к строительству: местные жители заметили на участке рабочих, которые сообщили им, что совсем скоро на месте прогулочной зоны будет котлован. Хотя земля уже давно находится в частной собственности, активисты не намерены сдаваться: они рассчитывают договориться с застройщиком хотя бы на часть общедоступной зелёной зоны. В мэрии пообещали их поддержать, но эксперты к этой инициативе относятся со скепсисом. Они рассказали, что появится на участке и сколько это будет стоить, а журналист НГС Лиза Пичугина вспомнила историю участка и выяснила, кто им владеет и кто будет строить.



Новая стройка

Первыми технику на территории перед центром «Сибирь-Хоккайдо» обнаружили местные собачники: перед новым годом рабочие начали исследовать грунт. Новость быстро разошлась по чатам жителей Шевченковского жилмассива.

— Моя знакомая, которая там гуляет и мне это прислала, сказала, что подошла к сотрудникам, спросила и ей сказали, что там собираются рыть котлован. Забор ещё не поставили, но это дело времени, — рассказывает местная жительница Ирина Таловская.

В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии в ответ на запрос сообщили, что никаких разрешений на строительство на участке не выдавали — никто за такими разрешениями даже не обращался. Один из соседей Ирины — он «в курсе всех строек», объяснила девушка его осведомлённость — тем не менее сказал, что забор появится уже в конце января.

По неофициальным данным, строить будет ГК «СМСС» («Сибмонтажспецстрой», среди самых известных его проектов — дома на набережной). Сразу несколько участников рынка, знакомых с ситуацией, подтвердили НГС, что стройку на территории готовит действительно группа Анатолия Павлова, но пока проект находится только на этапе подготовки документации — участок оказался сложным.

Огромную территорию продали почти 15 лет назад, но до сих пор она стояла фактически заброшенной, поэтому её облюбовали местные спортсмены и собачники Фото: Густаво Зырянов

— Специфический участок, — считает один из собеседников НГС. — Вся территория «Сибирь-Хоккайдо» и ближайшая — это центральный тепловой узел города, там идёт вся разводка. Я не знаю, насколько этот участок затрагивает центральные городские коммуникации, будут ли они переноситься и всё остальное. Пока это всё под вопросом.

Тем не менее, что конкретно может появиться на территории, источники пока не знают. По словам Ирины Таловской, рабочие рассказывали местным жителям о трёх высотках, как во «Флотилии» с другой стороны моста, но проекта никто не видел. В ГК «СМСС» не ответили на запрос НГС.

От 200 миллионов в бюджет до миллиарда на руки

По данным пресс-центра мэрии, продать огромный участок площадью 56,5 тысяч квадратов городские власти решили в марте 2005 года. В ноябре прошли торги, и новым владельцем земли стала московская ИСК «Каменка». Согласно записям ЕГРН, в 2010 году участок перешёл новосибирской компании «Атенон» — она же и владеет землёй сегодня.

По информации базы данных «Контур.Фокус», единственный учредитель «Атенона» — УК «АФК-Капитал», которая, в свою очередь, на 99% принадлежит кипрской компании «Элдервэй Холдинг Лимитер» и на 1% — председателю новосибирского отделения партии «Гражданская платформа» Юлии Горшениной. Связаться с Горшениной корреспонденту НГС не удалось.



Как сообщали в 2006 году СМИ, участок обошёлся «Каменке» в 219 миллионов рублей — сегодня только его кадастровая стоимость составляет 585,5 миллиона. Участок неоднократно пытались продать, но безрезультатно. Сперва за него запросили 850 миллионов рублей, год спустя в объявление добавили эскизные проработки огромного торгового центра, для строительства которого земля и предназначена, и выставили на продажу уже за миллиард.

Площадку тут и там пересекают не только пешеходные тропы, но и лыжня: местные жители говорят, что здесь ставят на лыжи даже совсем маленьких детей Фото: Густаво Зырянов

Не-сквер

Большая часть новосибирцев воспринимают территорию перед «Сибирь-Хоккайдо» (а также слева от него и за ним) как зелёную зону, она даже отмечена в 2ГИС как «Аллея городов». Формально же это, скорее, пустырь, чем сквер или парк. Местные жители, подчёркивает Ирина Таловская, прекрасно это понимают, как и то, что остановить стройку на частной территории невозможно, но готовы бороться за не-сквер.

— Это действительно неофициальная парковая зона, но огромное количество людей постоянно используют эту площадку. Я знаю, что дети из 12-й школы летом туда ходят на какие-то тренировки и занятия, бегают кросс. Там постоянно бегуны: летом, конечно, больше, но и зимой встречаются регулярно, утром и вечером. Пенсионерки занимаются скандинавской ходьбой, люди с колясками выходят погулять, огромное количество собачников со всех домов в округе, причём у нас организована уборка за собаками, мы следим за чистотой, — говорит девушка. — По выходным я регулярно вижу, как люди катаются на лыжах, кто-то маленьких детей ставит на лыжи, целыми семьями там катаются. Раньше я не знала, что у нас в городе люди играют в регби и бейсбол, а они регулярно по воскресеньям рано утром устраивали тренировки на этом поле.



Ирина говорит, что в целом местные жители не против застройки — только хотят попросить застройщика сохранить хотя бы часть зелёной зоны для людей. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на вопрос, готовы ли власти идти на переговоры с застройщиком, который однажды уже пошёл навстречу горожанам, ответила: «Конечно. Обязательно».

— Мы очень заинтересованы в развитии зелёных зон, тем более эта часть рядом с «Хоккайдо-центром» смотрится очень хорошо. Если оставить её немного — это был бы большой подарок для города, — говорит Анна Терешкова.

Участок — последний незастроенный в пойме Каменки, которую распродали в нулевых Фото: Густаво Зырянов

Бизнес и ничего личного

— Сейчас тенденция без вариантов: всё, что можно снести, снесут, а где можно построить — построят. Обещать местным жителям можно одно: пусть покупают квартиру и пользуются территорией по брелоку, — замечает на это управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон.

В том, что здесь появятся жилые дома, ни один из экспертов не усомнился. Причём жильё, вероятнее всего, будет дорогое, считает Григорий Якобсон: от 100 тысяч рублей за квадрат, учитывая стоимость земли на рынке. Правда, то, что в Новосибирске сегодня найдётся такое количество покупателей дорогого жилья, уже под вопросом, заметил он.

