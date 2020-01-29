«Богемные проблемы»: известная скрипачка бросила шоу-бизнес ради семьи — раньше она выступала со Шнуровым

Миловидная скрипачка, которая в платье в пол эмоционально играет Моцарта в рок-обработке, гастролирует вместе с группой по России и выступает на одной сцене вместе со звёздами эстрады. Казалось бы, мечта любого музыканта: гастроли, знаменитости, успех. Чего можно желать ещё? Однако Илария Калмазан отказалась от карьеры ради семьи и материнства — спустя много лет она поняла, что напрасно отдала 17 лет учёбе: Иля больше не хочет брать скрипку в руки и развлекать гостей на чужих праздниках, сцена стала ей неинтересна. Она с радостью проводит время с семьей, ходит на свидания с мужем и воспитывает маленькую дочь. Корреспонденту НГС девушка рассказала о своей семье и эмоциональном выгорании артиста.
О себе Илария говорит, что она неправильная скрипачка — руки поставлены не так, как нужно. На 4-м курсе консерватории она переиграла руки, но ей сказали, что она все равно профнепригодна и не будет играть. Иля не хотела идти по стандартной дороге жизни скрипача — играть в оркестре или преподавать.
— Вместо того чтобы любую свободную минуту заниматься, я находила приключения. Когда все в декабре сдавали сессию, мы гастролировали, учили в дороге и сдавали между выходами. Это не помешало мне закончить оба учебных заведения на красные дипломы, но все, что я делала во время обучения, неправильно, у меня до сих пор неправильная постановка рук.
Играть на скрипке Илария начала, когда ей было всего 8 лет. В городе Ленске (Якутия) выбор музыкальных направлений был небольшой, по фортепиано Иле не понравилась учительница, а педагог по флейте отрезал себе пальцы на одной руке — подробности этой истории Илария не помнит, была еще совсем маленькой.
— Скрипка — самое то! 7 лет музыкальной школы, 5 лет колледжа, 5 — консерватории, итого — 17 лет учёбы.
Поначалу Илария играла сольно, в основном эстрадный репертуар, часто выступала на городских и частных мероприятиях. А потом переехала в Новосибирск и попала в группу Silenzium в 2012 году. Это проект Натальи Григорьевой, она же и виолончелистка группы. В репертуаре — классика в рок-обработке, рок- и поп-композиции и целый блок советских песен. В России группа стала известна благодаря клипам на песню «Неба утреннего стяг» и «Прекрасное далеко», благодаря им музыканты объездили пол-России, выступали на одной сцене со знаменитостями, такими как Ленинград, Стас Пьеха, Вадим Галыгин, Александр Ревва и группа Bony-M.
— Были еще какие-то старые группы типа «Красок», которые никто не помнит. Зарубежные рок-группы и исполнители, названия которых не выговоришь. Очень много, тяжело сразу вспомнить всех — Игорь Николаев, Бабкина, Пельш. Я к знаменитостям отношусь абсолютно ровно, это такие же люди, такие же артисты, которые работают как кони.
Со временем плотный гастрольный график начал напрягать и работа стала приносить все меньше удовольствия и все больше проблемных моментов, случилось эмоциональное выгорание. Из-за выступлений Иля пропускала важные семейные события, ей пришлось уехать даже с собственной свадьбы, чтобы играть на чужом празднике, что говорить про юбилеи родителей.
— Жизнь артиста — это всегда немного раздвоение личности: ты один на сцене, а в жизни другой. Группа Silenzium — это детище Натальи, оно отражает её. Тебя воспринимают через призму группы, а там совсем не все откликается мне. Какое-то время это совершенно не имело для меня значения, было все равно, в чем ты выступаешь, что играешь — выступаешь, и классно. А потом это несоответствие того, что ты делаешь и что чувствуешь, нагнетает, и вообще начинаешь все ненавидеть. Такие богемные проблемы, — шутит Иля и добавляет: — Казалось бы, что надо, играй да играй, люди тебя любят, а вот нет, не по душе стало.
В марте 2019 Илария приняла решение уйти, причем это никак не было связано с декретом. Решение далось ей нелегко, однако возвращаться Иля не планирует, отказывается от предложений присоединиться к другому проекту и опять играть по свадьбам и корпоративам. Бывает, вечерами они с мужем импровизируют в дуэте — Юрий играет на гитаре, у них даже была идея записывать совместное творчество — для себя, разумеется.
С мужем Юрием Иля была знакома с 15 лет. Они с одного города, но никогда не общались. Юрий был популярным парнем у девчонок — хорош собой, играл в хоккей, на гитаре.
— Такой хулиган, исписал весь город граффити со своим именем. А я — закомплексованная зануда со своей скрипкой, на меня вообще внимания не обращали мальчики. Хотя сейчас муж говорит, что уже тогда в меня влюбился, — вспоминает она.
После окончания школы Илария уехала в Новосибирск учиться, а Юрий — в Омск. Все это время они мониторили друг друга в соцсетях, но никогда не общались — Иля активно занималась музыкой, а Юра служил в ВМФ и выкладывал красивые фотографии с корабля. А спустя 10 лет они случайно встретились — Иля приехала на свадьбу подруги в Омск, а Юра буквально проходил мимо.
— Ляпнула ему что-то вроде: «О, привет, а ты красивый». И всё. На следующий день он мне начал писать, звонить, мы каждый день общались.
К тому моменту у Иларии было достаточно ухажеров, которым девушка сразу дала от ворот поворот. Юра хотел вернуться домой в Ленск, билеты были через Новосибирск — в этой встрече уже стало понятно, что друг без друга у них не получится.
— Когда он приехал, я его встретила, мы болтали без умолку, гуляли, а когда я его провожала, мы уже не могли отлепиться. Он уехал в Ленск, я через пару месяцев к нему, и потом он переехал ко мне в Новосибирск. С тех пор живём.
Почти сразу Юрий сделал Иле предложение, она согласилась, но оттягивала момент свадьбы. Пара поженилась 8 июня 2018 года, родилась дочь Полина, сейчас девочке 3 месяца. Материнство дается Иле легко, с мужем они стараются быть командой, но поводы для споров все равно случаются, бывает, они ругаются друг с другом от бессилия, но мелкие неурядицы только укрепляют командный дух.
Иля говорит, что занимается воспитанием в первую очередь себя, а не дочери, потому что дети отзеркаливают поведение своих родителей. По ее мнению, декрет — это отличная возможность для обучения.
— Я слушаю лекции, читаю статьи, прохожу курсы. С февраля буду обучаться на организатора пространства, недавно появилась такая профессия, мне очень нравится, я люблю всё систематизировать, раскладывать, организовывать, думаю, у меня получится.
В декрете Иля стала гораздо больше общаться, несмотря на стереотип о том, что в этот период девушки остаются практически без общения. Приходить в форму, приседать и заниматься в зале она не хочет, говорит, что не определилась, в какой форме хочет быть.
— Я сама по себе миниатюрная, рост 163 сантиметра. Когда-то мне нравилось весить 45 кг, чтобы пресс был кубиками и фигура как у 12-летнего мальчика. За год до беременности раздобрела до 60 кг, просто набирала с пустого места, стала такая кругленькая и тоже себе и мужу нравилась.
— Моя физкультура — это катать коляску по нечищеным тропинкам, — шутит она.
Юрий работает по пятидневке, а Иля находится дома с дочерью. На скрипке Полине не играет, но зато много поет. Дома им с дочерью комфортно, муж помогает — может и приготовить, и сделать уборку.
— У нас с мужем есть волшебное время, когда Полина засыпает — свидания на балконе (у нас тёплый жилой балкон). Мы смотрим фильмы, едим вкусняшки, болтаем, мечтаем, играем, танцуем, бесимся, делаем массаж друг другу. У нас такое время для себя. Романтика, страсть и интерес, конечно. У нас вообще очень тактильные отношения, нам важно друг друга обнимать, гладить, — делится сибирячка с НГС.
Никаких кризисов пара не переживала.
— Я не знаю, как понять это выражение — кризис в отношениях. Даже у мужа спросила. Если это такое, что надоели друг другу, тотальное непонимание — это кризис, то у нас такого нет. Были трудности, глобальные ссоры, но это всегда было точкой роста, после этого мы разговаривали, ещё ругались сто раз, пока разговаривали, психовали, но приходили к какому-то решению.
— Мне кажется, это самая большая проблема, когда люди в отношениях не говорят друг с другом о своих чувствах, мыслях, отсюда и все кризисы.
Недавно НГС опубликовал историю девушки, которая пережила замершую беременность, но не отчаялась и спустя несколько лет смогла родить дочь. Она рассказала, как потеряла надежду и что ей помогло снова поверить в возможность стать матерью.