«Богемные проблемы»: известная скрипачка бросила шоу-бизнес ради семьи — раньше она выступала со Шнуровым

Иларии 27 лет, 19 из них она играла на скрипке Фото: предоставила Илария Карнаухова

Миловидная скрипачка, которая в платье в пол эмоционально играет Моцарта в рок-обработке, гастролирует вместе с группой по России и выступает на одной сцене вместе со звёздами эстрады. Казалось бы, мечта любого музыканта: гастроли, знаменитости, успех. Чего можно желать ещё? Однако Илария Калмазан отказалась от карьеры ради семьи и материнства — спустя много лет она поняла, что напрасно отдала 17 лет учёбе: Иля больше не хочет брать скрипку в руки и развлекать гостей на чужих праздниках, сцена стала ей неинтересна. Она с радостью проводит время с семьей, ходит на свидания с мужем и воспитывает маленькую дочь. Корреспонденту НГС девушка рассказала о своей семье и эмоциональном выгорании артиста.

Возвращаться на сцену Илария не планирует, хочет научиться чему-то новому и поработать в других сферах: «Играть на скрипке — это слишком мало для меня» Фото: предоставила Илария Карнаухова

О себе Илария говорит, что она неправильная скрипачка — руки поставлены не так, как нужно. На 4-м курсе консерватории она переиграла руки, но ей сказали, что она все равно профнепригодна и не будет играть. Иля не хотела идти по стандартной дороге жизни скрипача — играть в оркестре или преподавать.

— Вместо того чтобы любую свободную минуту заниматься, я находила приключения. Когда все в декабре сдавали сессию, мы гастролировали, учили в дороге и сдавали между выходами. Это не помешало мне закончить оба учебных заведения на красные дипломы, но все, что я делала во время обучения, неправильно, у меня до сих пор неправильная постановка рук.

Вместе с группой у Иларии было много запоминающихся моментов

Фото: предоставила Илария Карнаухова

Играть на скрипке Илария начала, когда ей было всего 8 лет. В городе Ленске (Якутия) выбор музыкальных направлений был небольшой, по фортепиано Иле не понравилась учительница, а педагог по флейте отрезал себе пальцы на одной руке — подробности этой истории Илария не помнит, была еще совсем маленькой.

— Скрипка — самое то! 7 лет музыкальной школы, 5 лет колледжа, 5 — консерватории, итого — 17 лет учёбы.

Поначалу Илария играла сольно, в основном эстрадный репертуар, часто выступала на городских и частных мероприятиях. А потом переехала в Новосибирск и попала в группу Silenzium в 2012 году. Это проект Натальи Григорьевой, она же и виолончелистка группы. В репертуаре — классика в рок-обработке, рок- и поп-композиции и целый блок советских песен. В России группа стала известна благодаря клипам на песню «Неба утреннего стяг» и «Прекрасное далеко», благодаря им музыканты объездили пол-России, выступали на одной сцене со знаменитостями, такими как Ленинград, Стас Пьеха, Вадим Галыгин, Александр Ревва и группа Bony-M.

— Мы уже смеялись, когда нам предлагали очередные гастроли по миру вместе со звездой. Почему-то даже очень влиятельные люди любят пустые разговоры, зачем — непонятно Фото: предоставила Илария Карнаухова

— Были еще какие-то старые группы типа «Красок», которые никто не помнит. Зарубежные рок-группы и исполнители, названия которых не выговоришь. Очень много, тяжело сразу вспомнить всех — Игорь Николаев, Бабкина, Пельш. Я к знаменитостям отношусь абсолютно ровно, это такие же люди, такие же артисты, которые работают как кони.

Со временем плотный гастрольный график начал напрягать и работа стала приносить все меньше удовольствия и все больше проблемных моментов, случилось эмоциональное выгорание. Из-за выступлений Иля пропускала важные семейные события, ей пришлось уехать даже с собственной свадьбы, чтобы играть на чужом празднике, что говорить про юбилеи родителей.

На следующий день после свадьбы Иларии нужно было ехать на гастроли, поэтому ей пришлось уйти со второго дня празднования, чтобы выспаться и собрать костюмы Фото: предоставила Илария Карнаухова

— Жизнь артиста — это всегда немного раздвоение личности: ты один на сцене, а в жизни другой. Группа Silenzium — это детище Натальи, оно отражает её. Тебя воспринимают через призму группы, а там совсем не все откликается мне. Какое-то время это совершенно не имело для меня значения, было все равно, в чем ты выступаешь, что играешь — выступаешь, и классно. А потом это несоответствие того, что ты делаешь и что чувствуешь, нагнетает, и вообще начинаешь все ненавидеть. Такие богемные проблемы, — шутит Иля и добавляет: — Казалось бы, что надо, играй да играй, люди тебя любят, а вот нет, не по душе стало.

Оба музыкальных учебных заведения Иля окончила с красными дипломами Фото: предоставила Илария Карнаухова

В марте 2019 Илария приняла решение уйти, причем это никак не было связано с декретом. Решение далось ей нелегко, однако возвращаться Иля не планирует, отказывается от предложений присоединиться к другому проекту и опять играть по свадьбам и корпоративам. Бывает, вечерами они с мужем импровизируют в дуэте — Юрий играет на гитаре, у них даже была идея записывать совместное творчество — для себя, разумеется.



С мужем Юрием Иля была знакома с 15 лет. Они с одного города, но никогда не общались. Юрий был популярным парнем у девчонок — хорош собой, играл в хоккей, на гитаре. — Такой хулиган, исписал весь город граффити со своим именем. А я — закомплексованная зануда со своей скрипкой, на меня вообще внимания не обращали мальчики. Хотя сейчас муж говорит, что уже тогда в меня влюбился, — вспоминает она.

Из-за гастролей Илария проводила мало времени с семьёй, сейчас навёрстывает упущенное

Фото: предоставила Илария Карнаухова

После окончания школы Илария уехала в Новосибирск учиться, а Юрий — в Омск. Все это время они мониторили друг друга в соцсетях, но никогда не общались — Иля активно занималась музыкой, а Юра служил в ВМФ и выкладывал красивые фотографии с корабля. А спустя 10 лет они случайно встретились — Иля приехала на свадьбу подруги в Омск, а Юра буквально проходил мимо.

— Ляпнула ему что-то вроде: «О, привет, а ты красивый». И всё. На следующий день он мне начал писать, звонить, мы каждый день общались. К тому моменту у Иларии было достаточно ухажеров, которым девушка сразу дала от ворот поворот. Юра хотел вернуться домой в Ленск, билеты были через Новосибирск — в этой встрече уже стало понятно, что друг без друга у них не получится.

— Когда он приехал, я его встретила, мы болтали без умолку, гуляли, а когда я его провожала, мы уже не могли отлепиться. Он уехал в Ленск, я через пару месяцев к нему, и потом он переехал ко мне в Новосибирск. С тех пор живём.

Илария и её муж оба упрямые и вспыльчивые, каждый всегда прав: «Если зацепимся, то всё»



Фото: предоставила Илария Карнаухова

Почти сразу Юрий сделал Иле предложение, она согласилась, но оттягивала момент свадьбы. Пара поженилась 8 июня 2018 года, родилась дочь Полина, сейчас девочке 3 месяца. Материнство дается Иле легко, с мужем они стараются быть командой, но поводы для споров все равно случаются, бывает, они ругаются друг с другом от бессилия, но мелкие неурядицы только укрепляют командный дух.

Иля говорит, что занимается воспитанием в первую очередь себя, а не дочери, потому что дети отзеркаливают поведение своих родителей. По ее мнению, декрет — это отличная возможность для обучения. — Я слушаю лекции, читаю статьи, прохожу курсы. С февраля буду обучаться на организатора пространства, недавно появилась такая профессия, мне очень нравится, я люблю всё систематизировать, раскладывать, организовывать, думаю, у меня получится.

Илария — латинское имя, в переводе означает «весёлая» Фото: предоставила Илария Карнаухова

В декрете Иля стала гораздо больше общаться, несмотря на стереотип о том, что в этот период девушки остаются практически без общения. Приходить в форму, приседать и заниматься в зале она не хочет, говорит, что не определилась, в какой форме хочет быть.

— Я сама по себе миниатюрная, рост 163 сантиметра. Когда-то мне нравилось весить 45 кг, чтобы пресс был кубиками и фигура как у 12-летнего мальчика. За год до беременности раздобрела до 60 кг, просто набирала с пустого места, стала такая кругленькая и тоже себе и мужу нравилась.

Соблюдать диету — это не про нее, сразу хочется всего и побольше. Сейчас молодая мама кормит грудью, вес держится в отметке 52 кг, не прибавляется и не убавляется Фото: предоставила Илария Карнаухова

— Моя физкультура — это катать коляску по нечищеным тропинкам, — шутит она.

Юрий работает по пятидневке, а Иля находится дома с дочерью. На скрипке Полине не играет, но зато много поет. Дома им с дочерью комфортно, муж помогает — может и приготовить, и сделать уборку. — У нас с мужем есть волшебное время, когда Полина засыпает — свидания на балконе (у нас тёплый жилой балкон). Мы смотрим фильмы, едим вкусняшки, болтаем, мечтаем, играем, танцуем, бесимся, делаем массаж друг другу. У нас такое время для себя. Романтика, страсть и интерес, конечно. У нас вообще очень тактильные отношения, нам важно друг друга обнимать, гладить, — делится сибирячка с НГС.

Иля не играет дочери на скрипке, зато очень много поёт Фото: предоставила Илария Карнаухова

Никаких кризисов пара не переживала.

— Я не знаю, как понять это выражение — кризис в отношениях. Даже у мужа спросила. Если это такое, что надоели друг другу, тотальное непонимание — это кризис, то у нас такого нет. Были трудности, глобальные ссоры, но это всегда было точкой роста, после этого мы разговаривали, ещё ругались сто раз, пока разговаривали, психовали, но приходили к какому-то решению.

Иля говорят, что сама только учится семейному искусству и поняла, что важно разговаривать, проговаривать свои проблемы, а не молчать и ждать, что все всё поймут сами Фото: предоставила Илария Карнаухова