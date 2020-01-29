Заколдованное место: как ликвидировать две вечные пробки на площадях Труда — Энергетиков

Связка площадей Труда и Энергетиков — одно из самых загруженных мест в Новосибирске, проблемы на одной из площадей влекут за собой молниеносное возникновение заторов на другой. Здесь постоянно дежурят сотрудники ГИБДД, но вечные пробки — на проезде Энергетиков, на Станционной — никак не получается ликвидировать. А ведь есть простые решения, которые помогли бы улучшить ситуацию — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Все знают, что перед площадью Энергетиков со стороны Димитровского моста пробка есть всегда — и днем, и утром, и вечером. В вечерний час пик она сильней — затор растягивается до самого правого берега, в остальное время машины обычно стоят от «Гиганта».
Входящий светофор на площади горит красным светом 36 секунд, зелёным — 81 секунду, иногда сотрудники ГИБДД вмешиваются и пропускают транспортный поток с моста под красную фазу светофора. Но почему бы не пропускать часть этого потока постоянно, под зеленую стрелку светофора?
— Димитровский мост постоянно стоит, даже днем, с правого на левый берег. Причина — светофор на площади Энергетиков. Примерно треть машин поворачивает с него направо, на Станционную. Станционная сразу за светофором, как правило, от Энергетиков и дальше в сторону Оби свободная. Если сделать постоянно работающую секцию с зеленой стрелкой только направо на Станционную — пробка будет двигаться быстрее, — предлагает свое решение проблемы читатель Роман.
Такая зелёная стрелка есть со стороны улицы Станционной, она позволяет машинам, которые едут от аэропорта, уходить на площади Энергетиков направо. При этом транспортные потоки не конфликтуют и поворачивающие машины не мешают автомобилям, которые пересекают площадь в прямом направлении.
Еще одно проблемное место — поворот на площади Энергетиков налево на Станционную при движении от площади Труда. Поворачивающие налево машины должны стоять на кольце в два ряда, так они не будут мешать автомобилям, которые следуют прямо на Димитровский мост. Но самые умные встают третьим и даже четвертым рядом — в итоге получается бутылочное горлышко, пробка разрастается до площади Труда и распространяется на улицы Станиславского, Широкую, Ватутина.
Вопрос можно решить усилением контроля за водительской дисциплиной — ведь на площади постоянно дежурят несколько экипажей ГИБДД. Дополнительно помогла бы и установка знаков движения по полосам — два ряда налево на Станционную, три ряда — прямо на Дмитровский мост.
Нужна ли зеленая стрелка направо на Станционную?
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