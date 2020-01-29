Заколдованное место: как ликвидировать две вечные пробки на площадях Труда — Энергетиков

Въезд на площадь Энергетиков со стороны Димитровского моста Фото: Александр Ощепков

Связка площадей Труда и Энергетиков — одно из самых загруженных мест в Новосибирске, проблемы на одной из площадей влекут за собой молниеносное возникновение заторов на другой. Здесь постоянно дежурят сотрудники ГИБДД, но вечные пробки — на проезде Энергетиков, на Станционной — никак не получается ликвидировать. А ведь есть простые решения, которые помогли бы улучшить ситуацию — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Устоявшиеся транспортные потоки на площади Энергетиков Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Все знают, что перед площадью Энергетиков со стороны Димитровского моста пробка есть всегда — и днем, и утром, и вечером. В вечерний час пик она сильней — затор растягивается до самого правого берега, в остальное время машины обычно стоят от «Гиганта».

Въезд на площадь Энергетиков со стороны Димитровского моста Фото: Александр Ощепков

Входящий светофор на площади горит красным светом 36 секунд, зелёным — 81 секунду, иногда сотрудники ГИБДД вмешиваются и пропускают транспортный поток с моста под красную фазу светофора. Но почему бы не пропускать часть этого потока постоянно, под зеленую стрелку светофора? — Димитровский мост постоянно стоит, даже днем, с правого на левый берег. Причина — светофор на площади Энергетиков. Примерно треть машин поворачивает с него направо, на Станционную. Станционная сразу за светофором, как правило, от Энергетиков и дальше в сторону Оби свободная. Если сделать постоянно работающую секцию с зеленой стрелкой только направо на Станционную — пробка будет двигаться быстрее, — предлагает свое решение проблемы читатель Роман.

Зелёная стрелка направо со стороны улицы Станционной Фото: Александр Ощепков

Такая зелёная стрелка есть со стороны улицы Станционной, она позволяет машинам, которые едут от аэропорта, уходить на площади Энергетиков направо. При этом транспортные потоки не конфликтуют и поворачивающие машины не мешают автомобилям, которые пересекают площадь в прямом направлении.

Поворот на площади Энергетиков налево на Станционную Фото: Александр Ощепков

Еще одно проблемное место — поворот на площади Энергетиков налево на Станционную при движении от площади Труда. Поворачивающие налево машины должны стоять на кольце в два ряда, так они не будут мешать автомобилям, которые следуют прямо на Димитровский мост. Но самые умные встают третьим и даже четвертым рядом — в итоге получается бутылочное горлышко, пробка разрастается до площади Труда и распространяется на улицы Станиславского, Широкую, Ватутина.

Вопрос можно решить усилением контроля за водительской дисциплиной — ведь на площади постоянно дежурят несколько экипажей ГИБДД. Дополнительно помогла бы и установка знаков движения по полосам — два ряда налево на Станционную, три ряда — прямо на Дмитровский мост.