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Репортаж в защитных масках — как в аэропорту ищут приезжих из Китая и Таиланда, зараженных коронавирусом

Журналисты НГС вместе с сотрудниками санитарно-контрольного пункта встретили туристов в Толмачёво

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Число заразившихся коронавирусом растёт ежедневно. Аэропорты России ввели обязательную проверку всех пассажиров из Китая и Таиланда

Число заразившихся коронавирусом растёт ежедневно. Аэропорты России ввели обязательную проверку всех пассажиров из Китая и Таиланда

Из-за вспышки коронавируса в Китае в российских аэропортах проверяют всех пассажиров из Китая и Таиланда — приезжие заполняют анкеты о самочувствии, измеряют температуру, а в китайских аэропортах они получают маски. Корреспонденты НГС вместе с сотрудниками санитарно-контрольного пункта Толмачёво встретили рейс из Пекина и узнали, как в аэропорту борются с распространением смертельного вируса.

Обязательную проверку проходят все рейсы из Китая и Таиланда

Обязательную проверку проходят все рейсы из Китая и Таиланда

Самолёты из Китая и Таиланда ежедневно прилетают в Новосибирск, на борту каждого — больше сотни пассажиров. Из-за вспышки коронавируса Роспотребнадзор усилил контроль за прилетающими пассажирами. Сейчас сотрудники санитарно-карантинного контроля проверяют каждый самолет, как только он приземлится. Они первыми заходят на борт — экипаж должен сообщить им, есть ли на борту пассажиры с плохим самочувствием или температурой.

Бортпроводники докладывают сотрудникам санитарно-карантинного контроля о самочувствии пассажиров.&nbsp;Бортпроводники также носят маски в течение всего перелёта

Бортпроводники докладывают сотрудникам санитарно-карантинного контроля о самочувствии пассажиров. Бортпроводники также носят маски в течение всего перелёта

Во время полёта бортпроводники собирают анкеты, где пассажиры рассказывают о целях визита, где и как долго они будут в России, чтобы в случае выявления хотя бы одного больного Роспотребнадзор и врачи могли найти остальных.

Сотрудникам санитарно-карантинного контроля выдали тепловизоры и бесконтактные термометры

Сотрудникам санитарно-карантинного контроля выдали тепловизоры и бесконтактные термометры

Пока не проверят каждого, а на рейсе из Пекина их 138 человек, никого не выпустят в аэропорт<br>

Пока не проверят каждого, а на рейсе из Пекина их 138 человек, никого не выпустят в аэропорт

— С начала года проведён санитарно-карантинный контроль в отношении 49 авиарейсов, прибывших из Китая: с помощью тепловизионного оборудования досмотрены более 8 тысяч пассажиров и членов экипажа. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, — сообщили 27 января в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

С помощью тепловизора температуру на борту измеряют быстро&nbsp;— 138 пассажиров рейса Пекин — Новосибирск осмотрели в течение минут десяти

С помощью тепловизора температуру на борту измеряют быстро — 138 пассажиров рейса Пекин — Новосибирск осмотрели в течение минут десяти

Некоторые пассажиры предпочитают защищаться не только медицинскими масками, но ещё и очками, плотно прилегающими к коже

Некоторые пассажиры предпочитают защищаться не только медицинскими масками, но ещё и очками, плотно прилегающими к коже

Как сообщает издание Meduza со ссылкой на агентство «Синьхуа», от нового типа коронавируса 2019-nCoV умерли уже 106 человек. По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки зафиксированы 26 смертей, из них — 24 в провинции Хэбей, одна — в Пекине, еще одна — в провинции Хайнань. Всего врачи зарегистрировали 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6973 человек подозревают вирус. 60 человек выписаны из больницы.

Медицинские маски раздают всем в аэропорту Пекина — пассажиры не снимали их в течение всего полёта

Медицинские маски раздают всем в аэропорту Пекина — пассажиры не снимали их в течение всего полёта

Накануне федеральный Роспотребнадзор включил Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в реестр лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания. В «Векторе» будут делать анализы на коронавирус для других стран.

Инкубационный период, по словам сотрудников Роспотребнадзора, может быть от двух дней при стремительном развитии

Инкубационный период, по словам сотрудников Роспотребнадзора, может быть от двух дней при стремительном развитии

Учёные уже разработали две эффективные тест-системы для диагностики вируса и приступили к разработке вакцины. Также «Вектор» исследовал образцы пациентов из Санкт-Петербурга и Иркутска, у которых подозревали коронавирус, но анализы показали отрицательный результат.

Тестирование вакцин против вируса назначено на июнь

Тестирование вакцин против вируса назначено на июнь

К концу января авиакомпании объявили об отмене только одного рейса. С 6 февраля по 22 марта отменён чартерный рейс Санья — Новосибирск авиакомпании Nordstar, туроператор «РУСЬ-ТУР» вынужденно прекратил продажу путёвок на остров Хайнань.

Если тепловизор зафиксирует повышенную температуру у пассажира, то сотрудники Толмачёво предложат ему пройти медицинский осмотр

Если тепловизор зафиксирует повышенную температуру у пассажира, то сотрудники Толмачёво предложат ему пройти медицинский осмотр

Пассажиры не знают, но на самом деле температуру у них измеряют далеко не один раз. На подходе к паспортному контролю установлены сразу четыре тепловизора.

Сейчас в больницах Новосибирска готовят места для людей, заражённых коронавирусом

Сейчас в больницах Новосибирска готовят места для людей, заражённых коронавирусом

На выходных Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своём сайте информацию о первых случаях заражения коронавирусом на границе с Китаем.

Что такое коронавирус и как он передается мы объясняли тут.

Ситуация с заболеваемостью в Китае не отпугнула новосибирских туристов от поездок в эту страну. Мы поговорили с теми, кто собирается в ближайшее время поехать в Китай. Вот их истории.

Все актуальные новости про китайский коронавирус читайте тут.

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коронавирусВекторэпидемия
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КОММЕНТАРИИ (17)

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28 янв 2020 в 17:22

Уже слишком позно. Очень много китайцев по наехало. Сам видел в аэропорту. Всех враз ни депортируеш. Что то весде пишут что есть 30 препоратов в аптеках супротив этого вируса но хоть бы один гад написал названье хоть одного препората. В гугле тож ни могу найти. Може сдезь кто умный напишт. А пока ношу марливую повязку пропитаную спиртом.

cjdf
28 янв 2020 в 17:19

просто маски шоу. Серьезно думаете, что эти маски в какой-то мере помогут и помогают?? А чего не ватно-марлевые повязки, как нас учили когда то на НВП...и за пенёк спрятаться?

Гость
28 янв 2020 в 17:19

Да ерунда всё это.Вон же ходит по интернету ролик, где китаянка с температурой говорит, что она наглоталась жаропонижающих и спокойно прошла медконтроль.