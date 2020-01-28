Репортаж в защитных масках — как в аэропорту ищут приезжих из Китая и Таиланда, зараженных коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом растёт ежедневно. Аэропорты России ввели обязательную проверку всех пассажиров из Китая и Таиланда Фото: Александр Ощепков

Из-за вспышки коронавируса в Китае в российских аэропортах проверяют всех пассажиров из Китая и Таиланда — приезжие заполняют анкеты о самочувствии, измеряют температуру, а в китайских аэропортах они получают маски. Корреспонденты НГС вместе с сотрудниками санитарно-контрольного пункта Толмачёво встретили рейс из Пекина и узнали, как в аэропорту борются с распространением смертельного вируса.

Обязательную проверку проходят все рейсы из Китая и Таиланда Фото: Александр Ощепков

Самолёты из Китая и Таиланда ежедневно прилетают в Новосибирск, на борту каждого — больше сотни пассажиров. Из-за вспышки коронавируса Роспотребнадзор усилил контроль за прилетающими пассажирами. Сейчас сотрудники санитарно-карантинного контроля проверяют каждый самолет, как только он приземлится. Они первыми заходят на борт — экипаж должен сообщить им, есть ли на борту пассажиры с плохим самочувствием или температурой.

Бортпроводники докладывают сотрудникам санитарно-карантинного контроля о самочувствии пассажиров. Бортпроводники также носят маски в течение всего перелёта Фото: Александр Ощепков

Во время полёта бортпроводники собирают анкеты, где пассажиры рассказывают о целях визита, где и как долго они будут в России, чтобы в случае выявления хотя бы одного больного Роспотребнадзор и врачи могли найти остальных.

Сотрудникам санитарно-карантинного контроля выдали тепловизоры и бесконтактные термометры Фото: Александр Ощепков

Пока не проверят каждого, а на рейсе из Пекина их 138 человек, никого не выпустят в аэропорт

Фото: Александр Ощепков

— С начала года проведён санитарно-карантинный контроль в отношении 49 авиарейсов, прибывших из Китая: с помощью тепловизионного оборудования досмотрены более 8 тысяч пассажиров и членов экипажа. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, — сообщили 27 января в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

С помощью тепловизора температуру на борту измеряют быстро — 138 пассажиров рейса Пекин — Новосибирск осмотрели в течение минут десяти Фото: Александр Ощепков

Некоторые пассажиры предпочитают защищаться не только медицинскими масками, но ещё и очками, плотно прилегающими к коже Фото: Александр Ощепков

Как сообщает издание Meduza со ссылкой на агентство «Синьхуа», от нового типа коронавируса 2019-nCoV умерли уже 106 человек. По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки зафиксированы 26 смертей, из них — 24 в провинции Хэбей, одна — в Пекине, еще одна — в провинции Хайнань. Всего врачи зарегистрировали 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6973 человек подозревают вирус. 60 человек выписаны из больницы.

Медицинские маски раздают всем в аэропорту Пекина — пассажиры не снимали их в течение всего полёта Фото: Александр Ощепков

Накануне федеральный Роспотребнадзор включил Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в реестр лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания. В «Векторе» будут делать анализы на коронавирус для других стран.

Инкубационный период, по словам сотрудников Роспотребнадзора, может быть от двух дней при стремительном развитии Фото: Александр Ощепков

Учёные уже разработали две эффективные тест-системы для диагностики вируса и приступили к разработке вакцины. Также «Вектор» исследовал образцы пациентов из Санкт-Петербурга и Иркутска, у которых подозревали коронавирус, но анализы показали отрицательный результат.

Тестирование вакцин против вируса назначено на июнь Фото: Александр Ощепков

К концу января авиакомпании объявили об отмене только одного рейса. С 6 февраля по 22 марта отменён чартерный рейс Санья — Новосибирск авиакомпании Nordstar, туроператор «РУСЬ-ТУР» вынужденно прекратил продажу путёвок на остров Хайнань.

Если тепловизор зафиксирует повышенную температуру у пассажира, то сотрудники Толмачёво предложат ему пройти медицинский осмотр Фото: Александр Ощепков

Пассажиры не знают, но на самом деле температуру у них измеряют далеко не один раз. На подходе к паспортному контролю установлены сразу четыре тепловизора.

Сейчас в больницах Новосибирска готовят места для людей, заражённых коронавирусом Фото: Александр Ощепков

На выходных Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своём сайте информацию о первых случаях заражения коронавирусом на границе с Китаем.

