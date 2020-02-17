«Лексус» c грядками: в здании разорившегося автоцентра заработала ферма по выращиванию зелени

Для того, чтобы обслуживать высокие стеллажи, в компании купили стандартный складской подъёмник Фото: Стас Соколов

Массивное здание на Большевистской стоит без вывесок уже несколько лет. Когда-то здесь торговали дорогими машинами. Но потом компания «СЛК Моторс», которой принадлежал находившийся здесь автосалон «Лексус», разорилась, здание оказалось никому не нужным. В начале 2019 года его продали на торгах. А во второй половине года часть помещения заняла теплица новосибирской компании iFarm Project. Это первый в Новосибирске случай подобной конверсии торговых помещений в производство. Стас Соколов побывал в необычной теплице и узнал, не вредно ли есть салаты, выращенные буквально в нескольких метрах от оживлённой магистрали.



Теплица заняла лишь часть первого этажа этого просторного здания Фото: Стас Соколов

Место, где расположен «Лексус» (так для простоты зовут в iFarm этот объект), вроде бы и на виду, но подойдёт далеко не всякому арендатору. Жилья вокруг нет (а то, что есть, находится через дорогу), сколько-нибудь вместительную парковку не сделаешь, так что сетям супермаркетов оно не особенно интересно. Даже под офисы не сдашь — слишком много переделывать. Да и открывать что-то, предполагающее активный поток покупателей или работников на вечно стоящей в пробках улице, — себе дороже.



На площади 250 квадратных метров ежедневно созревает порядка 3500 горшочков с зеленью Фото: Стас Соколов

Выращивание зелени и овощей в этом смысле выглядит не самым неожиданным применением такой невостребованной недвижимости. Даже пробки особо не мешают, поскольку пока для развоза урожая хватает одной машины. Опять же, вечером, когда в витринах на первом этаже открыты экраны против солнца, теплица выглядит, как самый эффективный рекламный носитель, какой только можно представить.



В компании говорят, что комплекс может работать несколько дней вообще без сотрудников Фото: Стас Соколов

Со всеми подсобными помещениями комплекс занимает порядка 600 квадратных метров (размер просторной «Пятерочки»), хотя собственно на теплицу приходится меньше половины. Для растений нужно готовить питательный раствор, высаживать в горшочки новые семена, фасовать и так далее.



Посадки пока приходится делать вручную — пинцетом Фото: Стас Соколов

Сейчас, по словам директора управляющей компании GrowMe (подразделение iFarm) Евгения Максимова, здесь выращивается восемь видов салатов и ароматических трав — от привычных уже романо и базилика до экзотики вроде кейла и салата пак-чой. Многоуровневая система посадок позволила впихнуть в зал площадью 250 квадратных метров почти 900 квадратных метров посадок. Сегодня здесь собирают уже около 3200 растений ежедневно. Посадка ведётся пока вручную, хотя для этой операции существуют специальные автоматы. Но покупать их имеет смысл, только если объемы производства будут хотя бы раза в четыре выше, иначе просто невыгодно.

Особенность этой теплицы в том, что питательный состав поступает не в губку, которая окружает горшочек с растением, а свободно течёт под ним Фото: Стас Соколов

В перспективе такие теплицы должны работать с минимальным участием человека. Собственно, первый такой опыт в «Лексусе» провели на новогодних каникулах, когда комплекс просто закрыли на ключ на четыре дня и он работал сам по себе. Но это только начало.

Сейчас, например, здесь уже завершены испытания системы, которая позволит контролировать состояние растений при помощи дронов. Маленькие жужжащие машинки с камерами должны будут регулярно облетать стеллажи, чтобы туда не приходилось лазить людям. Со временем, возможно, даже и урожай можно будет собирать автоматически — вопрос только в соотношении стоимости оборудования и ручного труда.



Молодые побеги, которые можно превратить в полноценные растения. Но и в таком виде на них уже есть спрос Фото: Стас Соколов

Вопрос, который чаще всего задают потенциальные покупатели про «Лексус», — не вредно ли есть потом все эти салаты, выращенные буквально в нескольких метрах от оживленной магистрали? Руководитель GrowMe на это отвечает так, что по технологии (и не важно, где стоит теплица) ферма практически отрезана от внешнего мира. Воздух поступает сюда через фильтры, чтобы избежать заражения растений вредителями и болезнями. Поэтому, дескать, какая разница.

Напомним, что идея iFarm состоит в том, чтобы разработать легко масштабируемую и максимально автоматизированную технологию выращивания съедобных растений в городской черте. Именно для этого нужны стеллажи — чтобы увеличить отдачу от квадратного метра. Причем концепция предполагает использование прежде всего таких вот — изначально неприспособленных для агробизнеса, но уже существующих помещений, что существенно снижает затраты на старте.



От посадки до сбора взрослого растения проходит 30–40 дней Фото: Стас Соколов

Однако стартовать мало, нужно, чтобы у тебя продукт кто-то покупал. И здесь у iFarm всё непросто. В Новосибирске уже работают четыре огромных тепличных комплекса (два принадлежат группе «Горкунов», один — владельцам «Сибирского гиганта» и еще один — «Емельяновский» — включает еще и теплицу в Кемерово).



Но и это ещё не всё. Сеть «Ярче!» торгует в своих магазинах зеленью собственного производства, которую везут из Яшкино (Кемеровская область). Свой, алтайский, поставщик и у «Марии Ра» (а у неё больше всех магазинов в городе). Ну и импорт не стоит отбрасывать — в Новосибирск по-прежнему везут рукколу, романо, айсберг и другие салаты.



Ставшая в последнее время модной у поклонников здорового питания капуста кейл Фото: Стас Соколов

Так что новосибирскому предприятию iFarm приходится искать свою нишу. Сейчас в компании её видят, например, в выращивании растений так называемого «беби размера». Эта зелень нежнее, интересней (просто потому, что ещё непривычна) на вид, к тому же её можно продавать дороже, а времени на выращивание уходит меньше как минимум дней на десять.

Пока продукцию компании на родине можно увидеть только в паре супермаркетов, что-то заказывают рестораны. Но владельцев iFarm явно интересует больше столичный рынок. Не только объёмами, но и платежеспособностью — убедить тамошнего покупателя выбрать некий высокотехнологичный продукт (даже если он дороже) будет проще.



Пока в Москве не запустили подобные фермы, салаты приходится возить в столичную «Азбуку вкуса» самолётами Фото: Стас Соколов

Однако поставщиков зелени в Москве тоже несравнимо больше. И чтобы выйти к покупателю, в компании собрали и поставили в «Азбуке вкуса» (столичная сеть с более высокими ценами) в прошлом году первые модули доращивания. По-сути это мини-теплица, в которой растение продолжает получать питательные вещества и свет. Поэтому салат, который предлагается покупателю, максимально свеж — его, что называется, только что сняли с «грядки».



Одна смена фермы на Большевистской в полном составе Фото: Стас Соколов

Контракт с «Азбукой» случился быстрее, чем у iFarm появилась в Москве собственная производственная площадка, так что пока, чтобы удержать стратегически важного клиента, компания возит салаты из Новосибирска самолётами. Килограмм груза при такой доставке обходится более 100 рублей, что добавляет к цене каждого горшочка с зеленью рублей 15 (с учетом всех расходов). С учетом довольно высокой себестоимости производства получается, мягко говоря, не очень выгодно, но Евгений Максимов считает, что оно того стоит. И дело не только в том, что сама по себе «Азбука» — уже достаточно большая сеть. Увидев новинку в магазине для богатых, ею заинтересовались и сети, рассчитанные на массового покупателя.