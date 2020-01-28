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«Новосибирск-Сити»: разглядываем проект, который заменит долгострой на площади Маркса

Площадь предложили сделать пешеходной — для этого придётся закрыть дороги и передвинуть памятник

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Новосибирскому сити недостаёт высотности — слишком много ограничений накладывает на проект место расположения

Новосибирскому сити недостаёт высотности — слишком много ограничений накладывает на проект место расположения

В понедельник, 27 января, в мэрии рассказали о планах реконструкции площади Маркса: владелец участка с огромным долгостроем ДК «Сибсельмаш» планирует его снести и построить современный МФЦ с магазинами, кафе и гостиницей. Помимо проекта зданий, которые до конца не утверждены, авторы концепции показали, как может после реконструкции выглядеть площадь Маркса. И неожиданно для многих она оказалась пешеходной. Журналист НГС Лиза Пичугина побывала на презентации и узнала, зачем закрывать движение по площади, куда переместят памятник маршалу Покрышкину и каким будет новый комплекс на месте долгостроя.

Почему площадь хотят сделать пешеходной?

— Есть большие застроенные части по периметру площади Маркса, а центральная часть является таким пробелом: жители туда не заходят, она неинтересна, — назвал одну из причин реконструкции Дмитрий Суворов, директор компании Ar. Tego, которая разработала проект. — Нам была поставлена задача получить в центре площади Маркса комплекс зданий, современную плазу, которая соберёт площадь, сформирует основные транспортные и пешеходные оси, замкнёт перспективу проспекта Маркса высотной доминантой в самой высокой точке левобережья и сформирует современный городской центр с большой комфортной пешеходной площадью.

На самом деле концепцию обсуждают уже не в первый раз, правда, предыдущие рассмотрения были более закрытыми. Последнее, 4 декабря 2019 года, закончилось рекомендацией доработать идею. Фактически перекрытая, превращённая в большую пешеходную зону, площадь — то пожелание, которое получили проектировщики.

— Реновация впервые оформит пешеходную камерную площадь, окружённую архитектурными объектами. Масштабное озеленение и благоустройство прилегающей территории позволит дать этому месту статус достопримечательности, — описал концепцию Дмитрий Суворов.

Один из вариантов в презентации — с проездами на прежних местах, но с выдвинутым далеко вперёд памятником: новая стройка займёт почти всю площадь

Один из вариантов в презентации — с проездами на прежних местах, но с выдвинутым далеко вперёд памятником: новая стройка займёт почти всю площадь

Авторы предложили перенести памятник маршалу Покрышкину внутрь существующего кольца на площади, а проезды от проспекта Маркса к улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев фактически перекрыть, заменив их пешеходной зоной со скверами, которая будет сообщаться с площадью внутри комплекса. На остатках проезда со стороны улицы Титова таким образом формируется стоянка для общественного транспорта, со стороны Сибиряков-Гвардейцев — для автомобилей.

Большая часть парковок, впрочем, уйдёт под землю — для машин там предусмотрели почти весь подземный уровень, который занимает весь периметр комплекса. Такой большой парковки, возможно, даже и не потребуется, заметил потом в разговоре с журналистами директор Ar. Tego: на прилегающей территории много мест для автомобилей, и по отзывам владельцев соседних территорий, дефицита в парковках на площади Маркса нет.

Каким будет «Новосибирск-Сити»

В целом параметры комплекса пока не утверждены. Известно, что общая площадь вообще всех помещений, включая парковку и башни, составит около 80 тысяч квадратов. В первой очереди строительства — двух зданиях-воротах со стороны проспекта Маркса — будет почти 31,7 тысяч квадратных метров, из них 13 тысяч — жилые, 6,6 тысяч — места общего пользования, 11,6 тысяч квадратов отведены под ритейл и общепит и скромные 323 квадрата — под коворкинг.

Первая линия проекта планируется невысокой, зато следующие очереди должны стать башнями — как и планировали ещё при первых вариантах площади почти век назад

Первая линия проекта планируется невысокой, зато следующие очереди должны стать башнями — как и планировали ещё при первых вариантах площади почти век назад

Главный архитектор проекта Ольга Илюшкина рассказала, что первые и частично вторые этажи комплекса займут магазины и кафе, а коворкинг и офисы расположатся на третьих. От города есть также заказ на концертный зал (которым должен был когда-то стать так и недостроенный ДК «Сибсельмаш»), но пока его размещение только прорабатывается.

Как будут выглядеть (и чем наполнятся) следующие очереди строительства, пока под вопросом. Впрочем, архитектурные решения обычно на обсуждение и не выносят. Хотя определённые пожелания от участников обсуждения авторы концепции всё же получили.

— У меня такое ощущение, что разработчики остановились на середине. У меня революционная идея: сделать здесь «Новосибирск-Сити», — поделился профессор кафедры архитектуры НГУАДИ Сергей Ганжа. — С Коммунального моста эти три «луча» не будет видно, а «Сити» — будет.

Авторы концепции рассказали, что демонтировать долгострой уже начали, но, учитывая масштабы здания, это пока незаметно

Авторы концепции рассказали, что демонтировать долгострой уже начали, но, учитывая масштабы здания, это пока незаметно

Высотная доминанта на площади Маркса — самой высокой точке левобережья — значилась в планах ещё советских архитекторов. В концепции задействована максимально возможная для площади высота — 22 этажа, как в «Сан Сити». Высотный проект «Новосибирск-Сити» был первым предложением, признался Дмитрий Суворов, но построить его мешают ограничения: с одной стороны, из-за близости телевышки и угрозы облучения, с другой — из-за аэропорта.

— Любые ограничения решать нам с вами — это же наши, городские компетенции. Если мы хотим иметь в городе такой объект — значит, будем биться за такой объект, — оптимистично заявил Сергей Ганжа.

Слишком смелое решение

Несмотря на то что разработка варианта пешеходной площади была пожеланием экспертов, именно это вызвало больше всего вопросов, в частности, от мэра. Между тем то, что площадь давно планировалось сделать именно пешеходной, подтвердили и архитекторы.

Авторы, следуя пожеланиям экспертов, предложили фактически перекрыть движение по площади, отдав её целиком пешеходам и благоустройству

Авторы, следуя пожеланиям экспертов, предложили фактически перекрыть движение по площади, отдав её целиком пешеходам и благоустройству

— Я сегодня специально Валерию Ивановичу Хабарову (доктору технических наук, профессору, одному из авторов комплексной транспортной системы. — Прим. ред.) позвонил: действительно, чуть ли не 10 лет назад делалось моделирование транспортных потоков, которое показало, что при ликвидации этих диагональных транспортных связей и реорганизацией транспортного потока с переориентацией его на эти кольцевые улицы — Ватутина, Блюхера, Новогоднюю и Покрышкина — транспортная ситуация не ухудшается, а наоборот, улучшается. В частности, за счёт того, что у нас этот проблемный участок на пересечении кольца и улицы Ватутина начинает ехать, — отметил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

— Нужно не рассматривать создание пешеходной зоны на площади Маркса, а сначала подумать, куда перераспределить транспорт, а уже после этого рассматривать, где можно создать пешеходную зону на площади Маркса, — возразил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. — Мы проведём транспортное моделирование, не вопрос, по актуальной транспортной модели. Но с проспекта Маркса если пытаться попасть на Титова, надо будет уходить поворотом на Ватутина и левым поворотом на Блюхера, где сегодня проблемы — налево на Блюхера уже не повернуть. Чтобы с Сибиряков-Гвардейцев попасть на проспект Маркса, надо уходить на Новогоднюю, и сегодня на неё уже не уйдёшь.

Сегодня на площади гуляющих не встретишь даже летом, а лавочки, установленные вокруг памятника, обычно пустуют — в целом территория выглядит довольно депрессивно

Сегодня на площади гуляющих не встретишь даже летом, а лавочки, установленные вокруг памятника, обычно пустуют — в целом территория выглядит довольно депрессивно

Директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко поинтересовалась, зачем вообще инвестору такая масштабная реновация площади — и кто он такой. По словам Дмитрия Суворова, проработки концепции за пределами участка требует современный подход к архитектуре, а вот от ответа на вопрос, кто всё-таки в этом проекте заказывает музыку, ушёл.

Кому это нужно

По информации пресс-центра мэрии, которую корреспонденту НГС предоставили в ответ на запрос в декабре 2019 года, проект реновации площади заказывала компания «Центр левого берега». Официально проект называется «многофункциональным гостиничным комплексом со входами на станцию метрополитена «Площадь им. Карла Маркса», торгово-офисными помещениями и помещениями общественного назначения, фитнес-центра, подземной автостоянкой».

На площади Маркса по проекту появится то, чего ей больше всего не хватает: завершённость и зелень

На площади Маркса по проекту появится то, чего ей больше всего не хватает: завершённость и зелень

Согласно базе «Контур.Фокус», половина «Центра левого берега» принадлежит новосибирскому предпринимателю Андрею Воронову, другая — в равных долях Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк. Тимур Саттаров, уже достаточно известный девелопер в Новосибирске, также управляет компанией, но от комментариев о новом проекте уклоняется.

Участок, на котором запланировано строительство, по данным на конец прошлого года, находится в частной собственности с 2005 года. За три года он сменил трёх владельцев из разных регионов, но с 2008 года стабильно принадлежит московской компании «Аланса Групп», чьи владельцы обосновались на Кипре.

Обещание разобраться наконец с огромным долгостроем в центре левого берега власти дают с завидной регулярностью. Предложения по реконструкции были самыми разными, вплоть до огромного сноуборд-парка, но ни одно из них до реализации так и не дошло. У нынешнего застройщика, по словам Дмитрия Суворова, намерения более чем серьёзные: демонтаж недостроя уже начался, и если вопрос с согласованием концепции площади будет решён в ближайшее время, новый комплекс на площади Маркса появится уже в 2023 году. Но пока её вновь отправили на доработку — считать, выдержат ли окрестные улицы закрытие кольца.

Ранее на площади Маркса начали достраивать другой эпохальный долгострой — гостиницу «Турист». По новому проекту, гостиница вырастет на 5 этажей и обзаведётся атриумом с «Белым залом».

Нужно ли делать площадь Маркса пешеходной?

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    Площадь МарксаДолгострои
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    КОММЕНТАРИИ (198)

    28 янв 2020 в 13:07

    пл маркса уже не испортить - жгите!

    торговых центров и бизнес-центров на маркса и так мало. давайте еще бахнем!

    Фото пользователя
    28 янв 2020 в 13:10

    Опять мэрия готовит площадку под очередной бизнес центр какой-нибудь. Бизнесмены одни сидят там...

    28 янв 2020 в 13:12

    если вы подумали что все эти прожекты затеяли ради удобства горожан - то вы ошиблись

    все это затеяли чтобы впихнуть на площади маркса еще парочку убизнесс-центров

    наивные люди