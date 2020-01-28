«Новосибирск-Сити»: разглядываем проект, который заменит долгострой на площади Маркса

Новосибирскому сити недостаёт высотности — слишком много ограничений накладывает на проект место расположения Фото: Ar. Tego

В понедельник, 27 января, в мэрии рассказали о планах реконструкции площади Маркса: владелец участка с огромным долгостроем ДК «Сибсельмаш» планирует его снести и построить современный МФЦ с магазинами, кафе и гостиницей. Помимо проекта зданий, которые до конца не утверждены, авторы концепции показали, как может после реконструкции выглядеть площадь Маркса. И неожиданно для многих она оказалась пешеходной. Журналист НГС Лиза Пичугина побывала на презентации и узнала, зачем закрывать движение по площади, куда переместят памятник маршалу Покрышкину и каким будет новый комплекс на месте долгостроя.



Почему площадь хотят сделать пешеходной? — Есть большие застроенные части по периметру площади Маркса, а центральная часть является таким пробелом: жители туда не заходят, она неинтересна, — назвал одну из причин реконструкции Дмитрий Суворов, директор компании Ar. Tego, которая разработала проект. — Нам была поставлена задача получить в центре площади Маркса комплекс зданий, современную плазу, которая соберёт площадь, сформирует основные транспортные и пешеходные оси, замкнёт перспективу проспекта Маркса высотной доминантой в самой высокой точке левобережья и сформирует современный городской центр с большой комфортной пешеходной площадью. На самом деле концепцию обсуждают уже не в первый раз, правда, предыдущие рассмотрения были более закрытыми. Последнее, 4 декабря 2019 года, закончилось рекомендацией доработать идею. Фактически перекрытая, превращённая в большую пешеходную зону, площадь — то пожелание, которое получили проектировщики.

— Реновация впервые оформит пешеходную камерную площадь, окружённую архитектурными объектами. Масштабное озеленение и благоустройство прилегающей территории позволит дать этому месту статус достопримечательности, — описал концепцию Дмитрий Суворов.

Один из вариантов в презентации — с проездами на прежних местах, но с выдвинутым далеко вперёд памятником: новая стройка займёт почти всю площадь Фото: Ar. Tego

Авторы предложили перенести памятник маршалу Покрышкину внутрь существующего кольца на площади, а проезды от проспекта Маркса к улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев фактически перекрыть, заменив их пешеходной зоной со скверами, которая будет сообщаться с площадью внутри комплекса. На остатках проезда со стороны улицы Титова таким образом формируется стоянка для общественного транспорта, со стороны Сибиряков-Гвардейцев — для автомобилей.

Большая часть парковок, впрочем, уйдёт под землю — для машин там предусмотрели почти весь подземный уровень, который занимает весь периметр комплекса. Такой большой парковки, возможно, даже и не потребуется, заметил потом в разговоре с журналистами директор Ar. Tego: на прилегающей территории много мест для автомобилей, и по отзывам владельцев соседних территорий, дефицита в парковках на площади Маркса нет.

Каким будет «Новосибирск-Сити»

В целом параметры комплекса пока не утверждены. Известно, что общая площадь вообще всех помещений, включая парковку и башни, составит около 80 тысяч квадратов. В первой очереди строительства — двух зданиях-воротах со стороны проспекта Маркса — будет почти 31,7 тысяч квадратных метров, из них 13 тысяч — жилые, 6,6 тысяч — места общего пользования, 11,6 тысяч квадратов отведены под ритейл и общепит и скромные 323 квадрата — под коворкинг.

Первая линия проекта планируется невысокой, зато следующие очереди должны стать башнями — как и планировали ещё при первых вариантах площади почти век назад Фото: Ar. Tego

Главный архитектор проекта Ольга Илюшкина рассказала, что первые и частично вторые этажи комплекса займут магазины и кафе, а коворкинг и офисы расположатся на третьих. От города есть также заказ на концертный зал (которым должен был когда-то стать так и недостроенный ДК «Сибсельмаш»), но пока его размещение только прорабатывается.

Как будут выглядеть (и чем наполнятся) следующие очереди строительства, пока под вопросом. Впрочем, архитектурные решения обычно на обсуждение и не выносят. Хотя определённые пожелания от участников обсуждения авторы концепции всё же получили.

— У меня такое ощущение, что разработчики остановились на середине. У меня революционная идея: сделать здесь «Новосибирск-Сити», — поделился профессор кафедры архитектуры НГУАДИ Сергей Ганжа. — С Коммунального моста эти три «луча» не будет видно, а «Сити» — будет.

Авторы концепции рассказали, что демонтировать долгострой уже начали, но, учитывая масштабы здания, это пока незаметно Фото: Густаво Зырянов

Высотная доминанта на площади Маркса — самой высокой точке левобережья — значилась в планах ещё советских архитекторов. В концепции задействована максимально возможная для площади высота — 22 этажа, как в «Сан Сити». Высотный проект «Новосибирск-Сити» был первым предложением, признался Дмитрий Суворов, но построить его мешают ограничения: с одной стороны, из-за близости телевышки и угрозы облучения, с другой — из-за аэропорта.



— Любые ограничения решать нам с вами — это же наши, городские компетенции. Если мы хотим иметь в городе такой объект — значит, будем биться за такой объект, — оптимистично заявил Сергей Ганжа.

Слишком смелое решение

Несмотря на то что разработка варианта пешеходной площади была пожеланием экспертов, именно это вызвало больше всего вопросов, в частности, от мэра. Между тем то, что площадь давно планировалось сделать именно пешеходной, подтвердили и архитекторы.

Авторы, следуя пожеланиям экспертов, предложили фактически перекрыть движение по площади, отдав её целиком пешеходам и благоустройству Фото: Ar. Tego

— Я сегодня специально Валерию Ивановичу Хабарову (доктору технических наук, профессору, одному из авторов комплексной транспортной системы. — Прим. ред.) позвонил: действительно, чуть ли не 10 лет назад делалось моделирование транспортных потоков, которое показало, что при ликвидации этих диагональных транспортных связей и реорганизацией транспортного потока с переориентацией его на эти кольцевые улицы — Ватутина, Блюхера, Новогоднюю и Покрышкина — транспортная ситуация не ухудшается, а наоборот, улучшается. В частности, за счёт того, что у нас этот проблемный участок на пересечении кольца и улицы Ватутина начинает ехать, — отметил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.



— Нужно не рассматривать создание пешеходной зоны на площади Маркса, а сначала подумать, куда перераспределить транспорт, а уже после этого рассматривать, где можно создать пешеходную зону на площади Маркса, — возразил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. — Мы проведём транспортное моделирование, не вопрос, по актуальной транспортной модели. Но с проспекта Маркса если пытаться попасть на Титова, надо будет уходить поворотом на Ватутина и левым поворотом на Блюхера, где сегодня проблемы — налево на Блюхера уже не повернуть. Чтобы с Сибиряков-Гвардейцев попасть на проспект Маркса, надо уходить на Новогоднюю, и сегодня на неё уже не уйдёшь.

Сегодня на площади гуляющих не встретишь даже летом, а лавочки, установленные вокруг памятника, обычно пустуют — в целом территория выглядит довольно депрессивно Фото: Густаво Зырянов

Директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко поинтересовалась, зачем вообще инвестору такая масштабная реновация площади — и кто он такой. По словам Дмитрия Суворова, проработки концепции за пределами участка требует современный подход к архитектуре, а вот от ответа на вопрос, кто всё-таки в этом проекте заказывает музыку, ушёл.



Кому это нужно

По информации пресс-центра мэрии, которую корреспонденту НГС предоставили в ответ на запрос в декабре 2019 года, проект реновации площади заказывала компания «Центр левого берега». Официально проект называется «многофункциональным гостиничным комплексом со входами на станцию метрополитена «Площадь им. Карла Маркса», торгово-офисными помещениями и помещениями общественного назначения, фитнес-центра, подземной автостоянкой».

На площади Маркса по проекту появится то, чего ей больше всего не хватает: завершённость и зелень Фото: Ar. Tego

Согласно базе «Контур.Фокус», половина «Центра левого берега» принадлежит новосибирскому предпринимателю Андрею Воронову, другая — в равных долях Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк. Тимур Саттаров, уже достаточно известный девелопер в Новосибирске, также управляет компанией, но от комментариев о новом проекте уклоняется.

Участок, на котором запланировано строительство, по данным на конец прошлого года, находится в частной собственности с 2005 года. За три года он сменил трёх владельцев из разных регионов, но с 2008 года стабильно принадлежит московской компании «Аланса Групп», чьи владельцы обосновались на Кипре.

Обещание разобраться наконец с огромным долгостроем в центре левого берега власти дают с завидной регулярностью. Предложения по реконструкции были самыми разными, вплоть до огромного сноуборд-парка, но ни одно из них до реализации так и не дошло. У нынешнего застройщика, по словам Дмитрия Суворова, намерения более чем серьёзные: демонтаж недостроя уже начался, и если вопрос с согласованием концепции площади будет решён в ближайшее время, новый комплекс на площади Маркса появится уже в 2023 году. Но пока её вновь отправили на доработку — считать, выдержат ли окрестные улицы закрытие кольца.

Ранее на площади Маркса начали достраивать другой эпохальный долгострой — гостиницу «Турист». По новому проекту, гостиница вырастет на 5 этажей и обзаведётся атриумом с «Белым залом».