Мусорная реформа по-английски: изучаем опыт Лондона в борьбе с отходами

В Лондоне перерабатывают 30% мусора, но хотят больше Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов (коллаж)

С 2019 года в России начала действовать мусорная реформа, которая вызвала массу недовольства. Людям не нравятся высокие тарифы на вывоз отходов и отсутствие инфраструктуры для их утилизации. О критике реформы писали много раз, а мы посмотрели, как аналогичные реформы проводят в других странах. Корреспондент E1.RU Анастасия Ровнушкина побывала в Лондоне и изучила опыт англичан по переработке мусора.

Кто и что сортирует? Мусор англичане сортируют самостоятельно, но не полностью. Возле каждого дома есть контейнеры разных цветов. Для мусора на переработку (пластик, стекло, бумага), для пищевых остатков и всего остального.

В каждом муниципалитете контейнеры разного цвета — это немного запутывает Фото: Анастасия Ровнушкина / Е1.RU

Крупный мусор складывают отдельно, батарейки — сдают на утилизацию. Уличный мусор тоже в основном сортируется, на урнах написано, что туда можно кидать, а что — нет.

На контейнерах есть подсказка на случай, если вы забыли, что и куда складывать Фото: Анастасия Ровнушкина / Е1.RU

Что делают с мусором потом? Сейчас на переработку уходит чуть более трети всех отходов, но есть задача увеличить этот процент минимум до 50. Из переработанного пластика, как правило, делают тот же пластик, из бумаги — бумагу. Но есть и необычные идеи: столешницы и двери из переработанных йогуртных стаканчиков, отделка для потолка из трубочек для коктейлей. Большая часть мусора сжигается. Уверяют, что при этом используется особая экологичная технология, не загрязняющая воздух, а энергия от сжигания расходуется на городские нужды. Свалок нет — их обслуживание слишком затратно.

Из остатков домов, разрушенных во время Второй мировой войны, в Великобритании сделали дороги Фото: Анастасия Ровнушкина / Е1.RU

В былые годы еще и пепел от мусора шел в работу: его смешивали с глиной и делали кирпичи. В Лондоне из такого стройматериала сделаны мосты, дороги, промышленные и железнодорожные сооружения.

Сколько это стоит? За утилизацию мусора англичане отдельно не платят — это входит в общий налог, условно «на содержание жилья»: ликвидация ТБО, уличное освещение, ремонт дорог. Сейчас налог составляет 120 фунтов стерлингов в месяц — почти 10 тысяч, если пересчитать в рубли. При этом средняя зарплата в Англии — 170 тысяч в месяц.

Как борются с одноразовой посудой? Всего пять лет назад пластиковые пакеты в неограниченном количестве можно было брать в каждом супермаркете, так же как и у нас. Потом британские власти забили тревогу и взяли курс на сокращение использования полиэтилена. Теперь многие магазины от этой практики отказываются, а в моду вошли экосумки — тряпичные «авоськи», которые люди носят с собой. Если и встретится в супермаркете пакетик, то он, скорее всего, будет биоразлагаемый.

Так выглядят уличные контейнеры для раздельного сбора мусора в модном офисном районе Canary Wharf в Лондоне Фото: Анастасия Ровнушкина / Е1.RU

В Лондоне кругом агитация за раздельный сбор мусора. Например, сейчас есть проект по созданию контейнеров в виде кофейных стаканчиков — исключительно для кофейных стаканчиков. При этом все больше англичан используют многоразовые стаканчики — это сокращает расход пластика и бумаги. С пластиковыми бутылками сложнее — если воду еще можно налить в многоразовую бутылку, то со многими другими напитками этот трюк не прокатит. Чтобы стимулировать лондонцев не выбрасывать бутылки, а сдавать их в переработку, были установлены специальные автоматы: использованную бутылку бросаешь отверстие, и она проваливается куда-то в недра мусоросборника, за это выдают чек на 10 центов. Если предъявить его в супермаркете — на эту сумму сделают скидку.



Что делают с лишними продуктами? В России магазинам запрещено даже бесплатно отдавать просроченные продукты. В Англии просрочку тоже утилизируют, но при этом многие магазины заранее заботятся о том, чтобы продукты не пропали зря. Например, в лондонском ресторане Waste 2 Taste готовят из продуктов, которые не продали супермаркеты. Часто магазины заказывают больше, чем могут продать или разместить на витрине. Все эти продукты попадают в так называемый банк еды. Из этого банка ресторан берет все, что есть, — бесплатно. Но взамен он обязан отдавать четверть прибыли на благотворительность.



Меню в ресторане меняется каждый день и зависит от того, какие продукты дали сегодня Фото: Анастасия Ровнушкина / Е1.RU

По словам хозяйки, это не приносит особенной прибыли, скорее волонтерский проект. Кстати, поварами и официантами здесь тоже могут работать волонтёры. Часто этим пользуются те, кто не могут устроиться на другую работу из-за отсутствия рекомендаций — как раз в этом месте можно набраться опыта.

Что касается уже испорченных продуктов и пищевых отходов, то они тоже не отправляются на свалку — из них делают компост.

А что с канализацией? Исторически все сточные воды отправлялись в Темзу — до начала промышленной революции ночные горшки выливали туда напрямую. Потом в Лондон стали съезжаться люди, и река перестала справляться с потоком отходов — в городе стояла вонь, да еще и началась эпидемия холеры. Тогда появилась первая лондонская канализация, которая спасла город от болезни. Сейчас сточные воды отдаются на съедение специальным микроорганизмам, очищающим их, и фильтруются, после чего отправляются обратно в Темзу. Уверяют, что вода после этого чиста и безопасна.

Система очистных сооружений Crossness Pumping Station появилась в 1865 году. Сейчас в ее помещениях расположен музей истории канализации Лондона Фото: Анастасия Ровнушкина / Е1.RU