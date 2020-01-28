Топ-флоп неудачных машин: какие модели с треском провалились в России и почему

Самый нелепый провал десятилетия: российский Ё-мобиль Фото: Brattarb

Иногда рецепты успеха лучше видны на примерах неудач. Мы сделали очень субъективный рейтинг моделей и автомобильных проектов, которые много обещали, но фурора не произвели. Кстати, есть в этой подборке и практическая польза, потому что некоторые модели были отнюдь не плохи, зато сейчас стоят «ниже рынка». Мы выбирали из проектов последних 15 лет.

Ё-мобиль



У Ё-мобиля было множество выставочных версий — это одна из последних, довольно неказистая Фото: Brattarb

Пустая бочка гремит больше полной, но ещё громче гремел Ё-мобиль — совместный проект олигарха Михаила Прохорова и белорусской компании «Яровит». За стоимость «Лады-Гранты» обещали ситикар с беспрецедентным уровнем инженерии: тут и композитный кузов, и гибридный полный привод, и суперконденсаторы, и роторно-лопастной двигатель. Удивительнее всего, что нашлись «свидетели Ё-мобиля», оставлявшие предзаказы на сайте компании. Российские власти не заметили подвоха и на откровенную мистификацию смотрели равнодушно (как на «МММ»), хотя большинство специалистов сразу отмечали утопичность прожекта. Единственный плюс Ё-мобиля оказался в том, что всё не вылилось в масштабный отъём денег у населения.



Nissan Almera (модель 2012 года)

Попытка закосить под дизайн Teana на логаноподобной модели смотрелась странно Фото: Nissan

Построенный на базе Renault Logan «стретч» Nissan Almera имел рекордную для класса вместимость задних сидений, просторный багажник и наследственную всеядность подвески. «Альмера» хорошо стартовала: в первый полный год продаж (2014-й) модель разошлась тиражом 46 тысяч единиц — немногим хуже самого «Логана». Но триумф длился недолго, и уже на следующий год продажи упали почти вдвое. Многих отпугивали странный дизайн и логановская аскеза в салоне.

Зато какая вместимость: на одном тест-драйве мы запихали в салон надувную лодку. Не сдувая, конечно Фото: Nissan

На вторичном рынке Almera 2014–2015 года стоит 400–500 тысяч рублей — хороший вариант для людей с длинноногими родственниками.

А это Sentra — попытка Nissan предложить россиянам недорогой, но солидный автомобиль. Его не спасла даже ижевская сборка Фото: Артем Краснов

Схожей была судьба Nissan Sentra — седана-переростка класса С+, который пришёл в Россию накануне «валютного кризиса» 2015 года и продержался недолго. Подвёл форм-фактор: за сумму около 1 миллиона рублей клиенты предпочитали не седан, а кроссовер. Зато сейчас Sentra сравнительно доступна.

Chery Amulet

Chery Amulet резко потеряли в цене: из-за подобных моделей «китайцев» до сих пор считают одноразовыми Фото: Auto.ru

Это был первый китайский автомобиль, который действительно пользовался спросом в России. Перелицованный Seat Toledo начала 90-х быстро ржавел и ломался, но низкая цена вкупе с запахом клея в салоне затуманили голову тысячам смельчаков.

Во время краш-теста изданием «Авторевю» Chery Amulet показал один из самых низких уровней безопасности. Для езды на нём нужны был и амулет, и оберег, и три иконки Фото: «Авторевю»

Но после краш-теста изданием «Авторевю» карета превратилась в тыкву и продажи резко упали. Массовость «Амулета» оказалась не впрок. Он подложил свинью другим китайским моделям, и, хотя они существенно прибавили в качестве и цене, амулетовский осадочек прилип надолго. Сейчас Chery Amulet продают по бросовым ценам.

Marussia



Marussia смотрелись не очень оригинально, но зрело и стильно. Даже жаль, что проектом занимались прожектёры без опыта в большом автопроме Фото: Marussia

В отличие от Ё-мобиля, проект Marussia не выглядел заведомо утопичным: наладить мелкосерийный выпуск спорткаров проще, чем инновационной массовой Ё-модели. «Марашевцам» удалось выпустить несколько симпатичных прототипов и объявить об их испытаниях, но дальше этого дело не пошло. Количество обещаний Николая Фоменко, одного из лидеров проекта, стало превышать реальный выхлоп, а закончилось всё скандалом: кредиторы обратились в суд, чтобы взыскать с шоумена 65 миллионов рублей. Некоторое время в «Формуле-1» была команда Marussia, но и она ничего не добилась. Шутить на радио у Фоменко получалось лучше, чем строить суперкары.

Седан Ford Fiesta



Кузов седан для Ford Fiesta выглядел чужеродным Фото: Ford

Сама по себе «Фиеста» была очень милой моделью и в нулевых пользовалась в России стабильным спросом, но потом из неё решили сделать бюджетный седан. Мера была отчасти вынужденная: концерну срочно понадобилась модель для конкуренции с Hyundai Solaris и Volkswagen Polo — этот тренд Ford полностью проспал.

Но конкуренция уже была высока, и у неказистого седана из Татарстана шансов было немного: он не был ни дешевле, ни ярче конкурентов. При этом Ford сумел наладить масштабное производство двигателей в России: кроме него из иностранцев им обладали только Renault/Nissan и Volkswagen.

Ford упустил и нишу бюджетных кроссоверов: модель EcoSport особым спросом не пользовалась, а скоро на рынок вышел очень успешный Hyundai Creta. Обидевшись, Ford решил уйти из России совсем.

TagAZ Aquila



После публикации таких фотографий Aquila стали сравнивать с Ferrari и Porsche Panamera. Авансы, конечно, не оправдались Фото: TagAZ

Таганрогский автозавод долгое время выпускал контрактные модели вроде Hyundai Accent, но амбиции были масштабнее. На заводе неоднократно пытались создать свой бренд (например, Vortex и «Донинвест Орион») и наладить выпуск оригинальных моделей. Правда, одна из них, Vega, оказалась в центре большого скандала, связанного с нелегальным заимствованием решений Chevrolet Lacetti.

Но Aquila была совсем другой: её экзотический, пусть и небесспорный, дизайн сделал заголовки. При невысокой цене (от 415 тысяч в 2013 году) и возможностях гольф-классников она выглядела почти привлекательно.



В отличие от Ё-мобиля и Marussia, «Аквила» поступила в продажу, и даже сегодня её можно купить. Цена за такой эксклюзив отнюдь не бросовая.

Но «Аквила» была лебединой песней ТагАЗа: к моменту её выхода завод уже находился в предбанкротном состоянии, а позже был ликвидирован.

Datsun on-Do



Во время первого тест-драйва в 2014 году Datsun on-Do нам понравился, но с тех пор бренд как будто топчется на месте Фото: Datsun

Бренд Datsun был почти незнаком россиянам до 2014 года, хотя во всём мире его знали только с положительной стороны: когда-то под этой маркой экспортировались все модели Nissan, включая знаменитый 240Z (Nissan Fairlady).

В России же Nissan решил использовать Datsun для обозначения бюджетных моделей на базе Lada Granta. Идея казалась неплохой: совместить в одной машине доступность вазовских моделей и качество японских. Однако разница между Datsun on-Do и Lada Granta оказалась несущественной, а цена выше.

В России бренд остановился в развитии: давно обещанный кроссовер не показан даже на эскизах. В 2019 году Datsun продал 22 тысячи машин — аналогичная Lada Granta расходилась в шесть раз лучше. Кстати, будьте внимательны: «Датсуны» за несуразные деньги любят втюхивать серые автосалоны.



Volga Siber



Когда-то россияне любили американские машины, и Siber пытался разыграть эту карту Фото: Auto.ru / Автогермес

Проект казался беспроигрышным: взять за основу американскую модель (Chrysler Sebring) и превратить в доступный седан для России, попутно загрузив мощности ГАЗа. Для «Сайбера» предлагали двигатели объемом 2,4 литра в паре с четырёхступенчатым автоматом, а его мягкая подвеска должна была очаровать любителей американского комфорта. В активе была и цена до 500 тысяч рублей.

Но модель не зашла. С одной стороны, её подкосил кризис 2008–2009 года, с другой, «Сайбер» оказался для россиян автомобилем неформатным и даже архаичным: в те годы соотечественники предпочитали Ford Focus и Chevrolet Cruze, созданные с прицелом на Европу. Проект быстро загнулся, а на мощностях ГАЗа всерьёз и надолго прописались модели Volkswagen и Skoda. Сейчас «Сайберы» продаются по невысоким ценам.

Skoda Roomster



Roomster был очень оригинален, но его вытеснили компактные кроссоверы Фото: SKODA

Попадание в наш список вовсе не означает, что модель плоха, и вот пример. SKODA Roomster — этакая Fabia-кентавр с задней частью в стиле пассажирского «каблучка». Roomster был вместительным, а на заднем ряду создавал чувство воздушности, поэтому пассажиров меньше укачивало. А водитель мог наслаждаться впечатляющей (по меркам класса) управляемостью.



Но проблемы с продажами были не только в России, но и в мире — люди всё больше предпочитали кроссоверы вроде вышедшей позже SKODA Yeti. В России же к «каблучкам» в принципе много предубеждений. Сейчас «Румстеры» остались лишь на вторичном рынке.

Iran Khodro Samand

Samand продавался во второй половине нулевых Фото: Iran Khodro

Чего-чего, а иранских автомобилей в России до этого не было и, видимо, уже не будет. Samand оказался неплохой попыткой, точнее дерзкой. В основе лежала лицензионная платформа Peugeot 405, старомодная, но для своего времени удачная, а марка Iran Khodro была крупным производителем в родном Иране.

Но превратиться в серьёзный проект «Саманду» не удалось: его задушили новые экологические стандарты России. А для успеха в начале десятых требовалось местное производство, которого у иранцев не было: одно время муссировались слухи о белорусской сборке, но без видимого результата. На вторичном рынке «Самандов» — считаные единицы.



Самым грандиозным провалом российского автопрома вы считаете...