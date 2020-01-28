«Давайте сразу уборщицу»: личный опыт новосибирца, который пытался оставить заявку на уборку дороги

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега . Снег в Сибири — вполне привычное явление природы, но для городских служб его всегда оказывается слишком много. В итоге дороги сужаются, пробки достигают 10 баллов — и так почти полгода. Кто-то просто возмущается, кто-то берёт лопату и убирает сам , другие пытаются дозвониться в городские службы, чтобы напомнить, какую дорогу забыли почистить. Читатель НГС решил оставить заявку на уборку улицы Никитина. Чем это закончилось — он рассказал в своей авторской колонке. Далее от первого лица.

На прошлой неделе я решил дозвониться в городскую справочную 051 (системы жизнеобеспечения города), чтобы сделать заявку на уборку улицы Никитина, участок от Волочаевской до Кошурникова. Просто оставить заявку не получилось, я потратил на это два дня, при этом дорога как была завалена снегом, так и осталась.

В 051, вместо того чтобы просто принять заявку, у меня спросили — звонил ли я в район. Ответил, что не звонил (зачем мне звонить в район?). В итоге диспетчер сказал, что мне нужно позвонить в ГУБО (Городское управление благоустройства и озеленения).

Я взял трубку и начал набирать в ГУБО, как мне и сказали. Днём дозвониться не удалось — весь день слышал лишь короткие гудки. Удалось дозвониться только после 19 часов. Говорю диспетчеру: «Примите заявку. Дорога такая-то, там сужение до двух рядов, постоянные пробки». Мне отвечают: «Запишите телефон и туда позвоните».

Как выяснилось, мне дали телефон ДЭУ-1. Разумеется, я позвонил и услышал в ответ знакомые слова: «Телефончик дам, позвоните мастерам». Тут я уже не выдержал, говорю: «Давайте сразу же уборщицу, я ей позвоню, она наверняка уточнит, раз уж вы меня так посылаете». На что мне ответили, что занимаются диспетчеризацией и не принимают заявки. Тем не менее мне удалось настоять, чтобы заявку всё-таки приняли. Диспетчер ответила, что записала её.