«Давайте сразу уборщицу»: личный опыт новосибирца, который пытался оставить заявку на уборку дороги

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега. Снег в Сибири — вполне привычное явление природы, но для городских служб его всегда оказывается слишком много. В итоге дороги сужаются, пробки достигают 10 баллов — и так почти полгода. Кто-то просто возмущается, кто-то берёт лопату и убирает сам, другие пытаются дозвониться в городские службы, чтобы напомнить, какую дорогу забыли почистить. Читатель НГС решил оставить заявку на уборку улицы Никитина. Чем это закончилось — он рассказал в своей авторской колонке. Далее от первого лица.
На прошлой неделе я решил дозвониться в городскую справочную 051 (системы жизнеобеспечения города), чтобы сделать заявку на уборку улицы Никитина, участок от Волочаевской до Кошурникова. Просто оставить заявку не получилось, я потратил на это два дня, при этом дорога как была завалена снегом, так и осталась.
В 051, вместо того чтобы просто принять заявку, у меня спросили — звонил ли я в район. Ответил, что не звонил (зачем мне звонить в район?). В итоге диспетчер сказал, что мне нужно позвонить в ГУБО (Городское управление благоустройства и озеленения).
Я взял трубку и начал набирать в ГУБО, как мне и сказали. Днём дозвониться не удалось — весь день слышал лишь короткие гудки. Удалось дозвониться только после 19 часов. Говорю диспетчеру: «Примите заявку. Дорога такая-то, там сужение до двух рядов, постоянные пробки». Мне отвечают: «Запишите телефон и туда позвоните».
Как выяснилось, мне дали телефон ДЭУ-1. Разумеется, я позвонил и услышал в ответ знакомые слова: «Телефончик дам, позвоните мастерам». Тут я уже не выдержал, говорю: «Давайте сразу же уборщицу, я ей позвоню, она наверняка уточнит, раз уж вы меня так посылаете». На что мне ответили, что занимаются диспетчеризацией и не принимают заявки. Тем не менее мне удалось настоять, чтобы заявку всё-таки приняли. Диспетчер ответила, что записала её.
Я не знаю, сколько там диспетчеров. Но по областным дорогам — сидит один диспетчер круглосуточно, принимает заявки и никуда не посылает жителей по такому кругу.
Вместо одного раза мне пришлось звонить четыре. И самое главное — результата я не достиг. И ответа не получил, и дорога осталась нечищеной. Как были две полосы вместо трёх, так и остались.
Каким мастерам меня просили звонить — непонятно. Сказали, что они лучше ответят, потому что у них есть графики производства работ. Так что, если у вас есть время, можно ради интереса ещё раз пройти по такому же кругу — наверняка результат будет тот же. По сути нельзя позвонить по одному телефону и получить результат. Хотя бы просто оставить заявку. Получается, единая справочная вообще не работает. Или мне просто не повезло?
Как вы поступаете, когда видите засыпанную снегом дорогу? Например, неподалеку от вашего дома.
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