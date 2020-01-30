Парфюмер из Новосибирска создала духи с запахом секса — свой бизнес она начала с чемодана на 300 тысяч

Анна Борисова создаёт духи под конкретного человека, но недавно она выпустила сексуальный аромат Фото: Александр Ощепков

Профессия Анны Борисовой по-настоящему редкая. Она парфюмер, который делает духи под конкретного человека. Недавно она выпустила первый аромат для массовой продажи — духи с сексуальным запахом. Корреспондент НГС поговорила с Анной Борисовой о том, какие компоненты оказались в составе необычного аромата, а также узнала, как парфюмер составляет индивидуальные духи и где она получила необычную профессию.

Чем пахнет секс?

Свой аромат «секса» парфюмер из Новосибирска Анна Борисова выпустила в январе. Она занимается составлением селективов — создает духи на заказ под конкретного человека. Сексуальные духи парфюмер решила сделать, потому что это самый частый запрос клиентов во время составления личного аромата:

— У меня каждая спрашивает: «Положите мне секса во флакончик». И я подумала, что сделаю отдельный аромат, и пусть его прибрызгивают, чтобы мы не дорабатывали основной. Запах секса создан, чтобы наслаивать ароматы. От ароматов других парфюмеров духи Анны отличаются тем, что она не стала включать в их состав типичные компоненты: — Я не брала сюда ни цветы, ни цитрусовые, ни деревяшки. Это мускусная тема. Я проводила опрос в Instagram, спрашивала: «Что для вас сексуальность?» Практически для всех это нежный тонкий запах тела. Кто-то писал, что даже чуть-чуть пота. Это, конечно, животные ноты. В этом аромате я постаралась максимально деликатно их обыграть. На каждом человеке он звучит по своему, и я сделала две версии — основную и полегче, для тех людей, которым хочется потоньше. Не сексуальный аромат, а романтический.

В сексуальный аромат «Лилит» парфюмер не стала включать цветочные запахи — духи оставляют на коже и одежде мускусные нотки Фото: Александр Ощепков

Духи я назвала «Лилит» — по легенде, это первая девушка Адама. Очень яркая, сексуальная и красивая женщина. Она была своенравной, поэтому Адам попросил другую жену. И Бог дал ему Еву — спокойную, покорную, которая шьет и вяжет, слова не скажет. Но Лилит он любил всегда. Она оставила свой след в сердце. Смысл моего аромата в том, что он притягивает и оставляет свой след. Это про обольстительность, женственность, сексуальность и про то, чтобы женщина чувствовала себя более раскрепощенной и расслабленной. Флакон 30 мл стоит 5000 рублей, 50 мл — 8000.



Как создаются персональные духи Чтобы познакомиться с ремеслом парфюмера, мы попросили составить личный аромат для корреспондента НГС. Процесс создания духов занимает около двух часов. Сначала парфюмер пишет формулу — узнаёт, что клиенту нравится, а что нет, и какие хочется духи. Затем начинается дегустация ароматов — Анна достаёт разные бутылочки и просит не подглядывать, что на них написано, чтобы восприятие было чистым. Нередко люди говорят, что им не нравится какой-то запах, а в слепом тестировании, наоборот, выбирают те самые неприятные ноты.

Парфюмер наносит ароматы на блоттеры (бумажные полоски-тесты) и записывает оценки клиента Фото: Александр Ощепков

— Бергамот на 4, орхидея на 5, уд на 5 — подписывает Анна каждый блоттер (бумажную полоску), который даёт понюхать корреспонденту НГС. — Типичный страх у клиента: а что я сейчас намешаю. Получится всегда идеально именно для вас. Людям, которые с вами на одной волне, тоже будет нравиться этот аромат.

В процессе составления духов Анна рекомендует пить воду или чай, чтобы смывать с носоглотки запахи: — В магазинах нам дают кофе. Кофе — это тоже обонятельный удар. Пять ароматов, и вы потом ничего не слышите. Мне нужно, чтобы у вас хорошо работал нос. Рекомендую и в магазины брать с собой бутылку воды.

После того как мы определили компоненты-фавориты, Анна сделала два веера из блоттеров — один с более свежим запахом, другой — с более сладким. Затем мы выбрали, какой аромат сейчас хочется больше, и Анна стала двигать компоненты в веере дальше или ближе от носа, чтобы определить, какие ноты хочется слышать сильнее. Затем она написала итоговую формулу и строго по ней добавляла в спиртовую основу ингредиенты. Для каждого клиента парфюмер оставляет в картотеке свой рецепт, потому что часто люди просят потом повторить то же самое.



Что необычного кладут в духи

Анна Борисова считает, что создаёт ароматы, меняющие жизнь. Суть аромадиагностики, которой она тоже занимается, сводится к тому, что на основе запахов, которые нравятся или не нравятся людям, можно понять характер человека, определить проблемы со здоровьем и подобрать масла, которые будут снимать какие-то психологические блоки. Анна решила использовать это и в парфюмерии: — Я называю это «духи со смыслом». Именно смысла мне надо туда положить. Чтобы не увеличивать время создания духов, у меня есть три аромата-индикатора — самооценки, женственности и денежный. Я их проверяю и, если вижу что-то, что категорически не нравится, всегда предлагаю положить. Люди, конечно, соглашаются.

Процесс составления персональных духов занимает около двух часов Фото: Александр Ощепков

Корреспонденту НГС не понравился аромат пачули — оказалось, что он отвечает за финансовую сферу. И именно его предложили добавить в духи.

— Пачули — это денежное масло. Его исследовали — оно пахнет ровно так, как пахнут доллары, — рассказывает парфюмер Анна Борисова. — Поэтому если вам не нравится пачули, значит есть какие-то блоки по поводу денег. Например, внутренний страх зарабатывать больше, дать себе возможность расти. Ресурсом для нас является то, что не нравится. Пачули не будет вообще никак участвовать в аромате. Носом это сможет учуять собака, человек — нет. Мы не можем сразу поменять вашу установку, мы можем сделать это через подсознание. Через два месяца запах вам будет приятен. Вы отметите, как будто у вас появятся новые возможности, но они у вас были всегда. Просто надо не бояться шагать. В финансовом плане они принесут больше денег. После того как духи готовы, Анна объясняет — зреть они будут месяц, когда все компоненты улягутся и станут звучать одним аккордом, а через три месяца станут ещё лучше, как хорошее вино. Хранить духи она рекомендует далеко от солнечных лучей, а наносить — на шею сзади, где проходят крупные сосуды:

— Здесь духи будут греться. Если брызгать ближе к лицу, то будет пахнуть вам. За уши тоже можно, тут горячо, но если муж поцелует в шею, будет горько. Как стать парфюмером Анна рассказывает, что в России стали появляться школы, которые учат парфюмерии, но профессия всё равно редкая. Сама она начинала с ароматерапии: — У меня была проблема со здоровьем, падал иммунитет. Мне не хотелось пить таблетки, и я искала способ решить проблему экологично. И я нашла в Москве Институт ароматерапии «Ирис» с собственной клиникой, где лечат при помощи натуральных эфирных масел, у них своя научная база и исследования. Там я прошла базовый курс аромадиагностики, протестировала знания на себе и родных, увидела суперэффект по здоровью. Потом пошли звонки от друзей и просьбы сделать это за деньги для других людей — и потихоньку пошло. Во время ароматерапии у меня постоянно спрашивали: «А духи ты можешь сделать?» Сначала я не собиралась, но потом пошла учиться в санкт-петербургскую школу парфюмеров Натальи Светлой. Это такое ремесло, в котором каждый передает свои секреты — кто и что наработал годами, десятилетиями, опытным путем.



Анна Борисова: «Это такая маленькая магия — капнул капельку, и весь аромат изменился» Фото: Александр Ощепков

Первое образование у меня — бухучет, анализ, аудит. И после института я пошла работать в бухгалтерию. У меня был классный карьерный рост, хорошая зарплата, но было скучно и жалко, что мой день проходит вот так. А здесь я вообще не воспринимаю это как работу — мне в кайф. Я могу до ночи сидеть и смешивать аромат.

Приносит ли деньги парфюмерный бизнес Аромадиагностикой Анна Борисова занимается уже 11 лет, а создаёт духи около года. У неё работает свой салон красоты «Нероли». — Сейчас мы делаем аромамассаж, аромадиагностику и составляем духи. Сколько вложили в этот бизнес, не считала никогда, потому что первый год требует постоянных довложений. Окупили на 100%, конечно, давно. Но первые годы это было нелегко. Выдохнули, наверное, года через три — когда я почувствовала, что я знаю этот бизнес и знаю, что вообще делать. Первое моё вложение, когда я летала на обучение в «Ирис», а это было больше 10 лет назад, — 300 тысяч рублей. Я приехала оттуда с чемоданчиком. Муж смеялся и говорил — это что? Вот это стоит 300 тысяч рублей? В маленьких коробочках лежали 1-миллилитровые мензурочки, и они стоили по 10–15 тысяч. Вот тогда я посчитала, сколько мы потратили на старте — с обучением, перелётами и чемоданчиком. Это было 300 тысяч. А потом, честно, не складывала никогда.



Сейчас у парфюмера может легко уходить 50 тысяч рублей в месяц только на закупку компонентов Фото: Александр Ощепков

Сейчас у меня очень много вложений в парфюмерные компоненты. Каждый маленький флакончик стоит очень дорого — я покупаю только Францию, натуральные эфирные масла высокого качества, потому что иначе они будут сильно уступать по запаху. В декабре делали сексуальный аромат, я не ожидала, что на него будет такой спрос, — дозаказала компонентов минимум на 50 тысяч. Конечно, такие траты не каждый месяц, но 5–10 новых компонентов в месяц я покупаю.

Доля парфюмерии в общих доходах от салона — уже половина. Составление индивидуальных духов объемом 30 мл стоит 3500 рублей, аромадиагностика — 2000 рублей, сюда входит и смесь, и вся работа с клиентом. Точно ли на основе масел получаются нормальные духи — Мои духи сделаны наполовину из масел, наполовину из парфюмерных компонентов. За счет современных парфюмерных компонентов ароматы звучат именно как духи. Маслами они не пахнут. Это просто натуральная часть духов, которая делает их более красивыми, более глубокими. В эфирных маслах более 250 компонентов, это делает духи богаче. Стоят они очень недорого для того, какие ингредиенты я туда кладу. Мне просто не хотелось задирать большую цену на старте и сидеть без дела. Пусть лучше это будет чуть дешевле, зато я всему научусь, всё сделаю и много людей оттестирую. Сейчас я повышаю цены, но очень постепенно. Если сравнивать с магазинными духами, мои ароматы в зоне селектива, потому что они всё-таки не как для всех. Они все отличаются и создаются индивидуально для клиента — таких в магазине не продается, чтобы вам подходила действительно каждая нота. Духи полностью сбалансированы именно для вас.



Духи можно носить сразу после изготовления, но окончательно созревают они через месяц Фото: Александр Ощепков