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Он и она Истории

«И тут я сломалась»: история сибирячки, которая считала себя бесплодной — она пережила замершую беременность

Марина уже не ждала чуда, но спустя 6 лет смогла родить — она рассказала свою историю НГС

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Сейчас пара воспитывает дочь Юлию, но еще несколько лет назад они думали, что не могут иметь детей

Сейчас пара воспитывает дочь Юлию, но еще несколько лет назад они думали, что не могут иметь детей

История борьбы за возможность стать родителями для Александра и Марины из Новосибирска растянулась на целых 6 лет. Сибиряки прошли этап, когда руки опускаются и кажется, что долгожданное событие уже никогда не наступит. Редакция НГС поговорила с молодой мамой о самом сокровенном — возможно, кто-то прямо сейчас заново поверит в чудо, несмотря ни на что.

С фотографий Марины в социальных сетях смотрит щекастая малышка — сейчас уже даже не верится, что она досталась родителям ценой немалых нервов и истерик.

На фото сибирячка с дочерью Юлией и супругом Александром

На фото сибирячка с дочерью Юлией и супругом Александром

Марина и Александр познакомились на работе.

— Мы сразу нашли общий язык, подружились и начали флиртовать, всё это было так мило, эти бабочки в животе, и с каждым днем я понимала, что хочу больше и чаще видеть его, — вспоминает сибирячка.

Конфетно-букетный период длился недолго.

— В новогоднюю ночь 2011–2012 года Саша заехал за мной после боя курантов и забрал, как оказалось, навсегда, — делится Марина с НГС.

В 2013 году пара решила, что они хотят ребенка

В 2013 году пара решила, что они хотят ребенка

— С подросткового возраста у меня всегда были нерегулярные «эти дни». Но в то время меня это не заботило. Шло время, цикл был всё так же как попало, все тесты показывали дурацкую одну полоску, и спустя 9–10 месяцев я все же пошла с этим вопросом к гинекологу. Доктор посмотрела меня, взяла все необходимые анализы и отправила домой. На повторном приеме она мне сообщила, что беда с гормонами, детей, скорее всего, не будет, вы бесплодны, но можем попробовать наладить вторую фазу цикла, чтобы приходили месячные, с помощью «Дюфастона». И более ничем она мне помочь не может, — вспоминает Марина.

Прошел почти год, сибирячка продолжала пить таблетки, цикл наладился, но заветная беременность так и не наступала. Она нашла доктора, который специализируется на проблемах с бесплодием.

— Врач сразу отправила меня на анализы и УЗИ. Через месяц она поставила мне диагноз «синдром поликистозных яичников», который подразумевает бесплодие, — рассказывает Марина.

Врач сказала, что нужно бороться, хоть шансы и невелики. Она назначила гормональное лечение противозачаточными таблетками. Спустя 3 месяца гормоны по анализам пришли в норму, доктор настаивала еще 3 месяца подождать, но Марине так хотелось ребенка, что она уговорила дать им месяц попробовать. 

— И чудо...Мы видим эти заветные две полоски. Столько счастья. Сдаю кровь на ХГЧ, с результатами иду к врачу. Всё хорошо, я порхаю, она назначила УЗИ в 6–7 недель, чтобы послушать сердечко — в заветный день УЗИ подтверждает одноплодную беременность.

Через неделю опять сдаю кровь на ХГЧ и, получив результат, смотрю, что результат ниже, чем неделю назад. Я в панике мчу к врачу. 

Мы идем на УЗИ, и всё, нет сердцебиения... просто нет.

Боже, как я рыдала, — Марина до сих пор очень эмоционально переживает потерю.

Семья пережила замершую беременность, но продолжала бороться за возможность иметь ребенка

Семья пережила замершую беременность, но продолжала бороться за возможность иметь ребенка

Прошло время, девушка восстанавливала здоровье и записалась на прием к другому специалисту.

— Доктор выписала мне солидный список анализов. И после получения результата настояла на процедуре «стимуляции овуляции», и тут понеслось. Я каждый день пила в определенное время какие-то кучи препаратов, ставила уколы себе в живот, ставили уколы и смотрели через день на УЗИ, как там растет мой доминантный фолликул. И вот он лопнул, овуляция произошла, спустя 2 недели тест отрицательный, руки опускаются, ведь я так верила в чудо-доктора, — вспоминает Марина.

Пара принимает решение не сдаваться и еще раз простимулировать цикл. И снова неудача.

— И доктор снова предлагает повторить процедуру, мол, с третьего раза точно всё супер будет. И тут я сломалась. Не осталось ни сил, ни желания. Начинались проблемы в голове. Мы уже просто зациклились на этой беременности. И мы отказались. Хватит. Мой организм не выдержит еще одной такой жесткой гормональной атаки. 

В тот день Марина приняла решение прекратить попытки.

Год супруги отдыхали и старались не думать об этом. 

— С августа я вновь начала пить противозачаточные и в сентябре пришла к своему доктору, с которой у нас первый раз получилось забеременеть. Посмотрев мои анализы, она сказала, что сейчас у меня просто все гормоны и состояние здоровья идеальны, отменяем противозачаточные и пробуем. 

Девушка для себя тогда решила, что если в этот раз не получится, то не судьба. И вот наступило утро заветного дня. 

— Я проснулась рано и побежала делать тест. Жду 2 минуты, одна полоска на тесте — ещё 2 минуты. И тут всматриваюсь, вроде есть вторая еле-еле видная. Или мне просто кажется от сильного желания увидеть ее. Бужу Сашу, вместе рассматриваем, и оба видим эту невидимую вторую полоску, — тогда стало понятно, что всё получилось.

Счастью пары не было предела

Счастью пары не было предела

Марина и Александр стали счастливыми родителями и сейчас воспитывают дочь Юлю. По мнению сибирячки, проблемы с зачатием — серьезное испытание для пары. Оно позволяет проверить свои чувства на прочность и укрепиться в желании иметь детей. А еще помогает в полной мере оценить счастье родительства. 

Недавно НГС опубликовал историю женщины, которая решилась на кесарево без показаний — ради этого ей пришлось подделать документы и пойти на обман.

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беременностьродыбесплодие
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КОММЕНТАРИИ (49)

Бэнг
28 янв 2020 в 11:05

Кхм... И чо?
Мораль? Скрытый смысл?
О чем статья-то?

ГостьГость
28 янв 2020 в 11:10

Ооооо! Сопли в сахарееее! Даже уже прямо засахарились до твердого состояния.

Шилохвостов
28 янв 2020 в 11:07

Рад за людей и новую семью. Но нам это зачем?