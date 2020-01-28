«И тут я сломалась»: история сибирячки, которая считала себя бесплодной — она пережила замершую беременность

Сейчас пара воспитывает дочь Юлию, но еще несколько лет назад они думали, что не могут иметь детей Фото: Марина, героиня публикации

История борьбы за возможность стать родителями для Александра и Марины из Новосибирска растянулась на целых 6 лет. Сибиряки прошли этап, когда руки опускаются и кажется, что долгожданное событие уже никогда не наступит. Редакция НГС поговорила с молодой мамой о самом сокровенном — возможно, кто-то прямо сейчас заново поверит в чудо, несмотря ни на что. С фотографий Марины в социальных сетях смотрит щекастая малышка — сейчас уже даже не верится, что она досталась родителям ценой немалых нервов и истерик.

На фото сибирячка с дочерью Юлией и супругом Александром Фото: Марина, героиня публикации

Марина и Александр познакомились на работе. — Мы сразу нашли общий язык, подружились и начали флиртовать, всё это было так мило, эти бабочки в животе, и с каждым днем я понимала, что хочу больше и чаще видеть его, — вспоминает сибирячка. Конфетно-букетный период длился недолго. — В новогоднюю ночь 2011–2012 года Саша заехал за мной после боя курантов и забрал, как оказалось, навсегда, — делится Марина с НГС.

В 2013 году пара решила, что они хотят ребенка Фото: Марина, героиня публикации

— С подросткового возраста у меня всегда были нерегулярные «эти дни». Но в то время меня это не заботило. Шло время, цикл был всё так же как попало, все тесты показывали дурацкую одну полоску, и спустя 9–10 месяцев я все же пошла с этим вопросом к гинекологу. Доктор посмотрела меня, взяла все необходимые анализы и отправила домой. На повторном приеме она мне сообщила, что беда с гормонами, детей, скорее всего, не будет, вы бесплодны, но можем попробовать наладить вторую фазу цикла, чтобы приходили месячные, с помощью «Дюфастона». И более ничем она мне помочь не может, — вспоминает Марина.

Прошел почти год, сибирячка продолжала пить таблетки, цикл наладился, но заветная беременность так и не наступала. Она нашла доктора, который специализируется на проблемах с бесплодием. — Врач сразу отправила меня на анализы и УЗИ. Через месяц она поставила мне диагноз «синдром поликистозных яичников», который подразумевает бесплодие, — рассказывает Марина.

Врач сказала, что нужно бороться, хоть шансы и невелики. Она назначила гормональное лечение противозачаточными таблетками. Спустя 3 месяца гормоны по анализам пришли в норму, доктор настаивала еще 3 месяца подождать, но Марине так хотелось ребенка, что она уговорила дать им месяц попробовать. — И чудо...Мы видим эти заветные две полоски. Столько счастья. Сдаю кровь на ХГЧ, с результатами иду к врачу. Всё хорошо, я порхаю, она назначила УЗИ в 6–7 недель, чтобы послушать сердечко — в заветный день УЗИ подтверждает одноплодную беременность. Через неделю опять сдаю кровь на ХГЧ и, получив результат, смотрю, что результат ниже, чем неделю назад. Я в панике мчу к врачу.

Мы идем на УЗИ, и всё, нет сердцебиения... просто нет.

Боже, как я рыдала, — Марина до сих пор очень эмоционально переживает потерю.

Семья пережила замершую беременность, но продолжала бороться за возможность иметь ребенка Фото: Марина, героиня публикации

Прошло время, девушка восстанавливала здоровье и записалась на прием к другому специалисту. — Доктор выписала мне солидный список анализов. И после получения результата настояла на процедуре «стимуляции овуляции», и тут понеслось. Я каждый день пила в определенное время какие-то кучи препаратов, ставила уколы себе в живот, ставили уколы и смотрели через день на УЗИ, как там растет мой доминантный фолликул. И вот он лопнул, овуляция произошла, спустя 2 недели тест отрицательный, руки опускаются, ведь я так верила в чудо-доктора, — вспоминает Марина. Пара принимает решение не сдаваться и еще раз простимулировать цикл. И снова неудача. — И доктор снова предлагает повторить процедуру, мол, с третьего раза точно всё супер будет. И тут я сломалась. Не осталось ни сил, ни желания. Начинались проблемы в голове. Мы уже просто зациклились на этой беременности. И мы отказались. Хватит. Мой организм не выдержит еще одной такой жесткой гормональной атаки.

В тот день Марина приняла решение прекратить попытки.

Год супруги отдыхали и старались не думать об этом.

— С августа я вновь начала пить противозачаточные и в сентябре пришла к своему доктору, с которой у нас первый раз получилось забеременеть. Посмотрев мои анализы, она сказала, что сейчас у меня просто все гормоны и состояние здоровья идеальны, отменяем противозачаточные и пробуем. Девушка для себя тогда решила, что если в этот раз не получится, то не судьба. И вот наступило утро заветного дня. — Я проснулась рано и побежала делать тест. Жду 2 минуты, одна полоска на тесте — ещё 2 минуты. И тут всматриваюсь, вроде есть вторая еле-еле видная. Или мне просто кажется от сильного желания увидеть ее. Бужу Сашу, вместе рассматриваем, и оба видим эту невидимую вторую полоску, — тогда стало понятно, что всё получилось.

Счастью пары не было предела Фото: Марина, героиня публикации

Марина и Александр стали счастливыми родителями и сейчас воспитывают дочь Юлю. По мнению сибирячки, проблемы с зачатием — серьезное испытание для пары. Оно позволяет проверить свои чувства на прочность и укрепиться в желании иметь детей. А еще помогает в полной мере оценить счастье родительства.