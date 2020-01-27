«На рынке хаос»: почему дилеры до сих пор не выдают номера вместо ГИБДД

Запланированное с 1 января 2020 года нововведение, позволяющее дилерам регистрировать автомобили и выдавать номера, так и не начало работать. Сама идея звучала красиво: покупатель сможет забрать автомобиль и сразу ехать по делам, не посещая МРЭО ГИБДД. Но автосалоны сетуют на серые зоны в законе, а ГИБДД обнадёживает, что всё заработает уже в феврале. Мы опросили крупнейших российских автодилеров и узнали их настрой.
Как сообщает Госавтоинспекция, к ним поступили заявки от десяти автосалонов из Подмосковья, Ярославской области и Красноярского края. Но некоторые предоставляли неполный пакет документов, поэтому выдача разрешений затягивается. В пресс-службе группы компаний «Автомир» нам рассказали, что ни они, ни другие федеральные дилеры заявок не подавали. В компании предположили, что речь шла о небольших региональных компаниях.
— В Москве и Московской области все игроки находятся примерно на одной стадии — обучение персонала. Подача заявки — это следующий шаг, — подытожил собеседник.
В автомобильной группе «АВИЛОН» добавляют, что разработка и утверждение подзаконных актов еще не закончены, поэтому разговоры о выдаче номеров преждевременны. Компания планирует получить статус специализированной организации и заняться печатью номеров, но подала ли она заявку или еще нет — нам четко не ответили. Компании «Рольф», «Транстехсервис» и Major на момент выпуска статьи комментарии не предоставили.
Регистрация автомобиля у дилера — полезная услуга?
Напомним, в начале года в России изменились правила постановки автомобилей на учет. Они позволяют водителям получать номера и свидетельство о регистрации ТС без посещения ГИБДД — прямо в дилерском центре. Такая опция была доступна и ранее: владелец машины выписывал доверенность и ждал, пока сотрудник автосалона съездит в Госавтоинспекцию вместо него. Стоила такая услуга минимум 3–4 тыс. рублей, а по новому закону ее цена не может превышать 500 рублей. К тому же документы будут подаваться в электронном виде, а номера печататься на месте. На всю процедуру может уйти максимум два дня.
Есть предположение, что дилеры не торопятся брать на себя полномочия Госавтоинспекции из-за слишком низкой цены. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев отметил, что дилеру выгодно всё, что удобно клиенту, но пока машины лучше регистрировать либо самостоятельно в ГИБДД, либо в автосалонах по доверенности.
— На рынке творится хаос, потому что весь объем регламентирующих документов своевременно не был опубликован, — добавляет специалист.
В законе о регистрации автомобилей есть и другие изменения. Теперь получать номера можно с кодом лишь того региона, в котором зарегистрирован собственник. Стёртые и перебитые VIN-коды разрешили восстанавливать, а ставить машину на учет на детей наоборот запретили. С 2021 года также можно будет официально покупать красивые номера.