«На рынке хаос»: почему дилеры до сих пор не выдают номера вместо ГИБДД

Запланированное с 1 января 2020 года нововведение, позволяющее дилерам регистрировать автомобили и выдавать номера, так и не начало работать. Сама идея звучала красиво: покупатель сможет забрать автомобиль и сразу ехать по делам, не посещая МРЭО ГИБДД. Но автосалоны сетуют на серые зоны в законе, а ГИБДД обнадёживает, что всё заработает уже в феврале. Мы опросили крупнейших российских автодилеров и узнали их настрой.





Как сообщает Госавтоинспекция, к ним поступили заявки от десяти автосалонов из Подмосковья, Ярославской области и Красноярского края. Но некоторые предоставляли неполный пакет документов, поэтому выдача разрешений затягивается. В пресс-службе группы компаний «Автомир» нам рассказали, что ни они, ни другие федеральные дилеры заявок не подавали. В компании предположили, что речь шла о небольших региональных компаниях.