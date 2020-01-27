Авокадо дьявола: в Новосибирске заработал ресторан Новикова — главное блюдо везут сюда аж из Доминиканы

Для группы Аркадия Новикова это уже второе заведение в Новосибирске Фото: Стас Соколов

На минувших выходных в Новосибирске начал работать уже второй ресторан империи Аркадия Новикова — Avocado Queen. Как и всё у Новикова, концепция создана, чтобы оседлать модный тренд (точнее, даже сразу два модных тренда). Новосибирское воплощение, впрочем, получилось весьма интересным и с точки зрения общей подачи, и гастрономически. Хотя, когда звездная пыль после открытия уляжется, ресторану предстоит ещё выслушать изрядную долю жалоб.

Avocado Queen заняло помещение с долгой и непростой историей. Когда-то давно в этом углу здания работало большое кафе-мороженое. В этом зале с высокими потолками были хоть раз, думаю, все жители города старше 50 лет. В начале 2000-х, желая выжать из ценной недвижимости всё без остатка, владелец помещения надстроил в нем второй этаж. Поначалу эта реновация была встречена на ура (здесь работали сразу четыре заведения разных концепций). Но время шло, и эти помещения с низкими потолками перестали пользоваться ажиотажным спросом. А за площадкой, которую занял новиковский ресторан, и вовсе закрепилась слава проклятого места — здесь закрылось несколько проектов подряд.



Вид на основной зал с лестницы на галерею Фото: Стас Соколов

Новый арендатор — группа «Бочкари» — решился вернуть помещению былые габариты. Большая часть перекрытий была безжалостно сломана — второй этаж остался только в виде небольшой галереи, протянувшейся над залом буквой Г.

На первом этаже довольно тесно, столы поставлены во французской манере, когда соседи буквально касаются локтями. В этом, конечно, есть свой шарм, но не уверен, что местная публика к этому готова. Особенно если учесть, что заведение демократичным не назовешь. Сильнее всего теснота чувствуется в гардеробной, где всего один маленький диванчик, и больше поставить нечего и некуда — позади двери туалетов. Впрочем, возможно, это часть фитнес-концепции: если тебе тесно в «Авокадо» — пора худеть.



При полной посадке на первом этаже может быть довольно тесно Фото: Стас Соколов

Несмотря на скромные размеры, в зале просматриваются несколько зон — можно сесть у бара с напитками, за стойкой открытой кухни, за большим столом или у окна. Для тех, кто не хочет находится в таком плотно набитом аквариуме, заведены более приватные места на втором уровне. Здесь же находится VIP–комната с видом на нижний зал, дверью и большим диваном.



И хостес, и официанты демонстрируют пока максимально возможную степень радушия, но посмотрим, конечно, что с ними будет после месяца работы.



Второй этаж отведен для любителей приватности Фото: Стас Соколов

Как несложно догадаться из названия, главное блюдо заведения — авокадо. С ним тут действительно готовят порядка трех десятков блюд — от салатов до десертов. Сами фрукты громадные, в обычных супермаркетах у нас я таких не встречал — везут самолётом из Москвы (а в саму Москву — из Доминиканы). Если вы привыкли к тому, что авокадо — это какая-то плотная, почти безвкусная фигня, которую добавляют в блюда больше из соображений моды, то вас ждет открытие. Здешние авокадо можно есть даже не ложкой, а просто пальцем — до того они могут быть мягкими. Даже после маленького кусочка во рту остаётся устойчивое послевкусие молодых кедровых орехов.



Огромные авокадо везут из Доминиканской республики самолётом. Сначала в Москву, а потом и в Новосибирск Фото: Стас Соколов

Целевая группа, на которую ориентируется ресторан, — это девушки, озабоченные одновременно правильным питанием и необходимостью бывать в модных местах. Блюда сделаны яркими, легкими, с увлекательными сочетаниями вкусов и демонстрацией достоинств продукта. Например, «райс боул» (не знаю, почему он назван так — это просто рыба с омлетом на подушке из риса) — это идеально приготовленный лосось с каким-то совершенно воздушным омлетом. Всё просто, но каждый элемент безупречен. И самое главное — понятно, что перед тобой.



Авокадо, лосось, эдамаме, чука и соус терияки — за 700 рублей Фото: Стас Соколов

Авокадо с лососевым тартаром и зелеными бобами эдамаме — эффектное сочетание вкусов и текстур, которые можно комбинировать прямо в тарелке. Холодный суп из авокадо — упругая, но при этом невероятно свежая субстанция, которая оставляет во рту странное ощущение…лета.



Жареное авокадо с крабом и яйцом пашот — за 890 рублей Фото: Стас Соколов

Есть вещи в стиле фуд-порно, то есть сделаны так, чтобы они смотрелись на фото максимально неприлично. Авокадо с пашотом и крабом выглядит поначалу даже как-то скучновато. Но стоит разрезать покрытое голландским соусом яйцо, как в тарелке начинается какая-то маленькая морепродуктовая оргия. Конечно, никак нельзя было при таком раскладе обойтись без роллов (известное диетическое блюдо, да). Но даже привычное сочетание лосося и авокадо здесь стоит попробовать просто из-за качества продуктов.



Райс боул с омлетом, лососем и трюфельным маслом — за 500 рублей Фото: Стас Соколов

Авокадо в меню проникло даже в десерты и напитки. И нужно заметить, что лимонад с ананасом и огурцом — это лучшее из напитков такого рода, что я пробовал в последнее время в заведениях. С минимальным содержанием сахара, умеренной кислотностью, он прекрасно подходит к большинству блюд. Разве что подача несколько обескураживает — вам просто приносят стеклянную бутылку, из которой официант церемонно переливает содержимое в стакан.



Холодный суп из авокадо — за 450 рублей Фото: Стас Соколов

Поскольку у любителей ЗОЖ и авокадо могут быть близкие, не разделяющие этой страсти, в меню есть и позиции посытнее — фланк-стейк с томатами, утиная нога (именно так и называется) с брюссельской капустой. Есть и не содержащие авокадо десерты. Ромашковый торт — пример интересного блюда, где части хороши сами по себе, но для задуманной поваром химической реакции нужно соединить их во рту. И тогда происходит натуральный взрыв: нежное суфле тота, холодная кислотность малинового сорбета и кусочки ломкой меренги вместе становятся чем-то совершенно новым, как будто двухмерный рисунок на глазах у вас переходит в 3D.



Ромашковый торт с малиновым сорбетом — за 390 рублей Фото: Стас Соколов

Цены, как можно заметить, рассчитаны на людей с достатком ощутимо выше среднего. Пара недорогих блюд без вина выйдет под 1000 рублей, а большая часть позиций переминается в районе 800–900 рублей за порцию. Цены на вино бокалами начинаются от 370 рублей, а для тех, кто может себе позволить ни в чём себе не отказывать, здесь заготовлен тот самый «Кристаль», про который сегодня знают даже те, кто и «обычного» «Моэт и Шандон» никогда не пробовал.



По сравнению с предыдущем новиковским заведением «Бочкарей», Avocado Queen выглядит проектом более смелым и рискованным Фото: Стас Соколов