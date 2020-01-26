Правила ожирения: почему мы не можем остановиться, когда начинаем есть

Любовь к еде может отправить вас на операционный стол Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Мало сесть на диету — надо еще научиться правильно из нее выйти и не тянуть в рот что ни попадя. Как это сделать, что происходит с организмом при переедании и чем оно грозит кроме лишних килограммов, нам рассказали психолог Анна Никитина, врач-диетолог Екатеринбургского центра медицинской профилактики Ирина Бородина и преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль.

Почему мы переедаем?

Еда успокаивает и считается самым простым и доступным регулятором. А вот причины того, что вы привыкли заедать любую эмоцию (агрессию, стресс, радость), стоит искать в детстве. Все сигналы, которыми ребенок может донести родителям любую информацию, сводятся к крику. И здесь вопрос в том, как взрослые эти сообщения расшифруют. А толкования обычно два: либо ребенок мокрый, либо голодный.



— Чаще всего мамы начинают кормить малыша, когда он плачет. Еда успокаивает ребенка. Это совсем не означает, что он на самом деле был голоден. Но если такой подход срабатывает, кормлением начинают пользоваться как спасательным кругом, — объясняет психолог Анна Никитина.

В дальнейшем из-за этого у человека и появляется привычка заедать неудовлетворенные потребности. Уже повзрослев, в любой непонятной ситуации он начинает есть. Хотя и понимает, что еда не всегда помогает. Но образ такого поведения сформирован, схема отработана и действует отлично.

Не пытайтесь съесть сразу всё, что купили в магазине Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Переедание может быть связано также с маркетингом. Вы когда-нибудь видели в магазинах акции «два килограмма говядины по цене одного»? Зато всегда найдутся три плитки шоколада по привлекательной стоимости. Конечно, человек, который следит за своей фигурой, откажется от такого щедрого предложения и отдаст предпочтение овощам и фруктам, но и здесь его ждет подвох.

— Любой человек знает, что «Сникерс» — это плохо, а яблоки — полезно. Но не учитывает калорийность. В одном маленьком «Сникерсе» калорий будет примерно столько же, сколько в двух-трех яблоках среднего размера. Но это полезно. И человек думает, что от этого он не наберет вес. Возможно, да, яблоки полезнее шоколадного батончика по своему аминокислотному и нутриентному составу. Но вес-то мы набираем за счет калорий, которые поступают в организм, — говорит Игорь Мормиль.



Как работает переедание?

О голоде и сытости мозгу сообщают два гормона — грелин и лептин. Грелин повышает аппетит, а лептин — снижает. Нарушение секреции лептина приводит к тому, что вы никак не можете наесться, постоянно чувствуете голод. Чаще всего такая история происходит из-за неправильной диеты. Вообще ограничение себя в еде, как любое диетическое поведение, — это нарушение саморегуляции. И оно всегда ведет к срывам.

— Выступающие спортсмены, те же самые культуристы, очень сильно снижают процент жира. И часто делают это достаточно экстремально. Это может привести к нарушению секреции этих самых гормонов, — рассказывает Игорь Мормиль. — Распространенная история: человек сидел на диете, у него был жесткий пищевой протокол, он потерял вес, но при этом снизилась секреция лептина. Когда диета заканчивается, ограничения спадают, человек начинает есть то, что раньше было нельзя. Из-за этого часто сталкиваются с тем, что человек наелся, желудок наполнился, а чувство сытости не приходит, мозг не дает обратную связь. Но еще больше влияет психологический аспект поведения или эффект суперкомпенсации в организме.

Не бегите в фастфуд сразу после спортзала Фото: Татьяна Кривенко / NGS.RU

От еды может лопнуть желудок?

Чисто теоретически желудок и пищевод лопнуть, конечно, могут. Но в вас столько не влезет. Есть теория, что для этого нужно съесть примерно 30 тысяч калорий (это от 12 до 15 суточных норм).

— Объем пустого желудка составляет примерно 500 мл, а полного — около 800–1000 мл. Желудок имеет способность расширяться, это происходит благодаря гибкости мышц, — рассказывает Ирина Бородина. — У людей, которые систематически переедают, желудок может увеличиваться еще больше. Желудок способен растягиваться до 5 и даже (по некоторым источникам) до 10 литров! Хотя большинство людей физически не смогут съесть такое количество еды, ситуации с разрывом желудка все же случались — у участников соревнований по скоростному поеданию. В обычной жизни сложно представить, как возможно осилить 10 литров каши за один присест. — Избыточное наполнение желудка элементарно вызовет рвоту — вас стошнит раньше, чем лопнет желудок. У людей, которые страдают булимией, бывают пограничные состояния, но они и то останавливаются. Некоторые клиенты фитнес-клубов говорят, что могут съесть разом два килограмма макарон. Но потом не могут дышать и начинают активизировать свои внутренние физиологические процессы, — делится опытом Игорь Мормиль.

Почему после еды хочется спать?

Усталость и апатия после плотного ужина — вполне естественное состояние. Организму приходится бросать все свои силы на переваривание еды, один только ЖКТ с задачей не справляется. Это состояние также обуславливается резким увеличением содержания глюкозы в крови. Если чувствуете после еды раздражительность, усталость, рассеянность внимания, нежелание что-то делать — знайте, это первые симптомы гипергликемии (клинического симптома, обозначающего увеличение содержания глюкозы в крови). Другая причина — недостаток кислорода. — В желудок попадает большое количество пищи, усиливается кровообращение и происходит перераспределение кровотока в сторону органов пищеварения. Таким образом, снабжение кислородом тканей головного мозга снижается, — объясняет Ирина Бородина.

Спорт и фитнес-питание помогут похудеть?

Фитнес-питание — всего лишь еще один популярный маркетинговый ход. Стремящиеся похудеть люди, видя надпись «фитнес», доверяют ей гораздо больше, чем продуктам без таковой. Но на самом деле они ничем не отличаются от обычных сухих завтраков.



На одном только фитнес-питании вы вряд ли придете в форму Фото: Федор Печерский / 74.RU

— Даже в свое время Американская ассоциация диетологов проводила эксперимент. Было две группы. Одна ела обычные продукты, вторая — фитнес-еду. Оказалось, что переедание в группе, где были фитнес-продукты, составляло чуть ли не на 20% больше суточной потребности калорий, которая им была необходима, — приводит пример Игорь Мормиль.

Еще один интересный момент с точки зрения маркетинга: генеральный спонсор Олимпийских игр — «Кока-кола». Эта компания пропагандирует следующее: просто больше двигайтесь, и вы сможете себе ни в чем не отказывать. Но это очень большое заблуждение.

— Часто в зал приходят полные мужчины, они тренируются как настоящие спортсмены, но в их внешнем виде ничего не меняется. Потому что они не изменили калорийность питания, — объясняет Игорь Мормиль. — Мужчина, который весит 90 кг и бегает шесть дней в неделю по часу на беговой дорожке, не изменяя калорийность питания, сбрасывает примерно 100–150 граммов жира в неделю. Чтобы похудеть на 10 кг, ему нужно убегаться на этой дорожке.

